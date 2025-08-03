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翻越山河只為一碗手打烏龍麵！藏身台東深山秘境的職人麵店

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼小虞手打烏龍麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳品勻

這應該是我去過最隱密、最難以抵達、也最讓人驚喜的美食秘境。隱身在台東東河泰源山區裡的「小虞手打烏龍麵」，一路前往的過程宛如一場冒險。沿路幾乎沒有任何指標，蜿蜒曲折到一度懷疑是不是走錯了方向；但也正因為這樣的「神秘感」當抵達時，真的會忍不住由衷地驚呼：「哇！」在台東這樣的大自然環境下，品嚐海拔最高的手打烏龍麵。

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▲▼小虞手打烏龍麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼小虞手打烏龍麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

地理位置
穿過東河的小馬隧道，在途經幾條荒蕪的小徑後，我們終於來到了這裡。這是秘境更是世外桃源，附近沒有半棟建築，都是產業道路。所以會一度以為自己是不是開錯了路，抵達終點後，會遇到很多狗在叫，那就代表各位已經抵達了，找地方停車即可。

▲▼小虞手打烏龍麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

環境介紹
光是走到了門口，就會被眼前的景色深深地吸引著，很多人都會說：「這一碗麵就那麼辛苦？」但卻沒人以正面的角度去思考，如果不是因為他們開在這片山林中，我想，我也不會走進山裡，欣賞這一片台東的美景。

▲▼小虞手打烏龍麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

芬多精環繞
店外被滿滿的綠意環繞，空氣中夾雜著樹木與山風的清香，氛圍像極了世外桃源。每一步都讓人遠離塵囂，漸漸放慢腳步，專注在當下的美好。這裡採全預約制，沒有預約千萬別貿然前來，因為這裡的美好值得被尊重與期待。

▲▼小虞手打烏龍麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼小虞手打烏龍麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

遠離城市喧囂
木造的用餐亭子，搭配日式坐墊與簡單木桌，腳下踩著碎石，四周是滿滿的綠色植物，還有搖曳的竹葉。坐在這裡，微風吹來，會不自覺地放慢呼吸，暫時忘記城市裡的喧囂。

▲▼小虞手打烏龍麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼小虞手打烏龍麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

與大自然共享美食
每個座位都面向大自然，沒有冷氣，只有純粹的風與光影，讓人一邊吃麵、一邊欣賞山景。即使是正中午，卻完全不覺得炎熱，反而有種被大自然擁抱的愜意。

▲▼小虞手打烏龍麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼小虞手打烏龍麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼小虞手打烏龍麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

菜單Menu

▲▼小虞手打烏龍麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

餐點介紹
他們家的手工烏龍麵，口感扎實又帶有彈性，每一口都能吃出職人對食材的專注與用心。再加上台東得天獨厚的自然環境，讓整體的用餐體驗更顯純粹且療癒。有時候，離開熟悉的城市，走進山林裡，去一間只有少數人知道的餐廳，靜靜地享用一碗熱騰騰的手工麵，會發現，原來這才是生活中最簡單卻最深刻的幸福。

▲▼小虞手打烏龍麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

小菜

▲▼小虞手打烏龍麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲這一次品嚐的小菜是醃製番茄，炎熱的夏天品嚐這一道瞬間開胃。

湯烏龍麵
湯頭溫潤甘甜，上面鋪著香蔥、胡蘿蔔、木耳、昆布和豆皮，配色清爽層次感豐富。每一口都讓人感受到食材的純粹與真誠。

▲▼小虞手打烏龍麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼小虞手打烏龍麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼小虞手打烏龍麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

涼烏龍麵
麵條Q彈滑順，搭配滿滿的海苔絲，清爽又充滿嚼勁。喝著冰涼的飲品，看著滿山的綠意，一口麵、一口風，生活就是這麼簡單美好。

▲▼小虞手打烏龍麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼小虞手打烏龍麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼小虞手打烏龍麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

結語心得
我很喜歡這種「必須特地跑一趟」的餐廳。因為沒有捷徑，沒有便利，每一步都是一種心境的淨化。到這裡用餐，不只是吃一碗麵，更像是一場放慢腳步、回到自己心裡的旅行。吃完麵後，可以慢慢坐著放空，聽著風聲與鳥叫，或是隨興走走看看，和小亭子裡的每個細節好好相處。

▲▼小虞手打烏龍麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼小虞手打烏龍麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

小虞手打烏龍麵

地址：台東縣東河鄉泰源半島（可可島、夠夠島）
電話：0977－060823
營業時間：周五至周一 11：00–17：00

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

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