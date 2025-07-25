高懸墾丁森林坐擁360度山海景視野！秘境餐廳俯瞰整座南台灣

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

恆春跟墾丁近一兩年網美店如雨後春筍般探出頭來，吸引無數遊客拍照打卡，有一間與眾不同、彷彿隱身於森林中的神祕餐廳，卻早已靜靜佇立多年，未曾喧囂張揚。這間低調卻別具特色的秘境餐廳，正是坐落於墾丁國家森林遊樂區深處的「GADUGADU Brunch」。

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介紹

GADUGADU Brunch與其他店不同，彷彿與大自然融為一體。它坐落於墾丁至高處，以360度全景玻璃窗打造的建築設計，打開視野的極限，讓每位踏入此地的旅人皆能環視整座南台灣的壯闊海景。從店內望出去，太平洋的湛藍、巴士海峽的深邃，以及台灣海峽的遼闊一覽無遺，海天交界如畫般展開，彷彿置身雲端。

門票資訊

如果想要前往的話，需要在門口先買門票，停車場也需要額外付費。一般民眾於假日入園票價為150元，非假日入園票價為100元。

墾丁國家森林遊樂區 園區介紹

森林步道

這一次因為我因為有預約用餐時間，時間比較趕，所以我直接走捷徑，從大門口到觀海樓，不到20分鐘就到達了。從森林步道走到遊客中心後，直接走右邊的道路會有一棟玻璃小白屋（花榭小徑），通往這棟建築走到後方。之後會看到石階，往上走後就會看到觀海樓的指標，走這一條捷徑，足足省了半個小時。

觀海樓

GADUGADU Brunch位於觀海樓的六樓，我們搭乘電梯一路向上，抵達頂樓的那一刻，電梯門緩緩打開，迎面而來的是令人屏息的壯闊景色，令人幾乎來不及準備好心情，便被眼前所見深深震撼。

整個空間採用360度全景玻璃設計

無論坐在哪個角落，視線所及皆是一望無際的自然畫布。東邊是湛藍的太平洋，南邊是巴士海峽，西側遠眺則是台灣海峽的層層波光。另一面是綠意盎然的森林與山巒，山與海交錯輝映，天與地渾然一體，猶如置身一幅動人的山海畫。

坐在窗邊，品嚐著用心烹調的料理，看著遠方的海天一線緩緩變幻，內心也逐漸歸於寧靜。這樣的美，不只是視覺的震撼，更是讓人靈魂深處都被撫慰的一種感動。

餐點

▲這裡的早午餐跟飲品在味道上都蠻不錯的，只是在器皿上，相較下來，缺少了點美感，飲品都以珐瑯杯呈現。

海鮮義大利麵

麻油燉飯

銀龍洞

▲位於觀海樓的前方，離開的時候就順道欣賞銀龍洞。狹小的洞穴中，很難想像走進去會有如此震撼的自然景觀。

仙人洞

相比之下，仙人洞比銀龍洞更為宏大，洞穴深度與延伸距離也更長。走進其中，彷彿踏入一座天然的地下宮殿，沿著蜿蜒曲折的石階深入洞內，沿途可見無數形態各異的鐘乳石和石筍錯落林立，每一處都令人驚嘆大自然的鬼斧神工。特別是當站在仙人洞的洞口時，會立刻感受到一股從地底深處湧出的陣陣涼風，就像天然冷氣般不斷往外送風，即使在盛夏酷暑，也能瞬間帶來舒爽之感。

▲慢慢走的話至少需要兩三個小時。

GADUGADU Brunch

地址：屏東縣恆春鎮公園路201號

電話：08－8861035

營業時間：09：30－16：00

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