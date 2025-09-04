住一晚「無限城」獨享山巒溪谷窗景！鬼滅迷必住福島溫泉飯店

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

福島住宿推薦「會津蘆之牧溫泉大川莊」，建築好有特色，帶你走進鬼滅之刃無限城！懷舊復古如無限城的場景，莊嚴優雅又好拍照，房型選擇豐富，寬敞有質感，重點是還能泡天然溫泉，也有露天風呂可以體驗。提供貼心免費的接駁服務，餐飲的表現也很讚！

交通＆停車

大川莊靠近蘆之牧溫泉車站，車程約10分鐘，開車自駕的朋友，可以直接導航大川莊；搭車可以預約免費接駁車，採完全預約，可以打電話或發郵件。會津若松站到大川莊大約要40分鐘的路程，所以一天只有兩班，下午15：30接送旅客到大川莊，而第二天上午10點才會再出發前往會津若松車站。若是在蘆之牧溫泉車站，大川莊的接駁車可以隨時前往，而且隔日每小時也都可以接送旅人到蘆之牧溫泉車站。

▲上圖為搭乘東北新幹線抵達大川莊的交通方式，乘車方式蠻簡單的。

鬼滅之刃無限城場景

館內布景設計讓人相當震撼，大廳空間就是傳說中的鬼滅之刃無限城，幾乎每個入館的朋友，看到這一幕都是拿手機狂拍。在城中之城綿延風格的設計，滿滿的木造階梯相連接，伴隨著三味線的演奏，聽著柔美的琴聲，感覺下一秒就要被鳴女彈走了！

空間環境

除了酷似鬼滅無限城場景外，其實整座飯店都很美很好拍，戶外木造走廊取景好看，飯店大廳還有烤爐能取暖，也有觀景沙發區，漫步在大川莊裡探索也很有趣。

樓層簡介

整棟溫泉飯店非常大，住宿的房型多元化，有日式榻榻米房型、洋式房型及較大的家庭房型。飯店早餐自助吧在二樓，B1是晚餐料亭食事場，而泡湯的大浴場在一樓，住宿期間都能免費泡湯。

榻榻米溪谷房型

一泊二食可以看山谷的榻榻米房型，包含早餐自助吧，以及晚餐在地和牛刺身料理，二人共計44000日元，約當台幣9,200元多左右。房間超級大，大客廳有榻榻米，還有取暖坐墊，打開窗就是福島美麗的山巒溪谷風光，好漂亮。

▲房間大又乾淨，拉開門有洗手間、流理臺、衣櫃，以及化妝台。

▲浴室雖然不大，但通常住溫泉飯店很少會使用房間衛浴，因為去大浴場泡湯，就可以直接洗澡了。

▲榻榻米觀景房型也有提供浴衣、糕點、泡茶茶具組，都可以自由使用。

空中露天風呂

除了有住宿免費的大浴場外，也能預約飯店的空中露天風呂，45分鐘3300日元，換算台幣約692元，不用人擠人，獨享天然溫泉！早上05：30－09：00是免費開放，下午14：00－22：00為預約泡湯時段。

▲上圖為大川莊官方網站的大浴場圖，有室內泡湯池、露天泡湯池，也有淋浴區及置物櫃等。

▲山景、溪谷景色超級美。

晚餐

我們預訂的是福島縣內的和牛和刺身，福島牛軟嫩口感佳，還能吃得到福島在地的蔬食和手作漬物，以及會津若松這裡很有名的蕎麥麵和海鮮鍋物。用餐時會有服務人員桌邊服務和介紹，感受很棒。大約八道料理，其中還包含許多小菜，最後是水果甜點盤，一整頓吃下來，還蠻有飽足感的。

除了景觀美能泡溫泉，也有很大的購物賣店

商品種類豐富，有許多福島在地的紀念品，像是紅牛的周邊商品、福島人氣特產、糖餅禮盒、醬料、飲品和在地酒，可以使用住宿當時提供的館內消費1000日元折價券。

早餐自助吧

自助式Buffet菜色很豐富，有許多日本常見的漬物小菜，也有米飯、味噌湯、各式熱食、玉子燒、煎鮭魚、煮物和麵包。讓我印象最深刻的是這碗會津地雞卵飯，是在米飯上倒入醬汁和蛋白，打顆蛋再炙燒，半熟蛋會與米飯相結合，看起來很特別，吃起來味道更是讓人驚艷！

心得

這次入宿大川莊真的很滿意，雖然當初是鬼滅之刃的無限城場景吸引我們，但其實會津蘆之牧溫泉大川莊的整體服務都很棒，有貼心的免費接駁車服務，房間寬敞乾淨、飯店每個角落的設計都很美，打開窗就是療癒的山巒美景，天然溫泉也很舒服。餐點都在水準之上，其中以晚宴日料讓我最滿意，還能聆聽美妙的三味線表演。

會津蘆之牧溫泉大川莊

地址：福島縣會津若松市大戶町大字蘆之牧字下平984

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格、粉絲專頁、Instagram

