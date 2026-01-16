台北燈節2/25雙展區登場　變形金剛「柯博文主燈」搶先亮相

▲「2026台北燈節」將於2月25日至3月15日登場，今觀傳局搶先公布亮點。（圖／觀傳局提供）



記者彭懷玉／台北報導

「2026台北燈節」將於2月25日至3月15日登場，觀傳局今（16日）公布活動亮點。今年首度採「雙展區、雙IP」策展模式，串聯西門與花博展區，其中花博展區將攜手全球知名IP《變形金剛 TRANSFORMERS》，打造大型主題燈組與光影展演，為台北夜晚注入震撼科幻能量。同時也曝光高達10公尺的「柯博文主燈」，預計成本屆燈節最受矚目的焦點。

▲觀傳局局長余祥表示，《變形金剛》首度正式授權參與台灣大型主題燈節，具高度指標意義。（圖／觀傳局提供）



觀傳局局長余祥表示，《變形金剛》首度正式授權參與台灣大型主題燈節，具高度指標意義。花博展區除柯博文外，還將同步展出大黃蜂與密卡登燈組，三大經典角色齊聚花博，結合燈光節奏與場域設計，打造沉浸式賞燈體驗。西門展區則延續城市潮流特色，展現多元創作能量，形成兩大展區各具風格的燈節樣貌。

▲「柯博文主燈」模型先亮相，原型會是10公尺的主燈。（圖／觀傳局提供）



此外，2026台北燈節小提燈也首度以柯博文為設計主題，融合科技感與童趣元素，兼具收藏與互動性，將於3月1日至3日在西門與花博展區，以及3月1日至2日於各行政區限量發放，詳細資訊將另行公布於活動官網。

觀傳局指出，燈節期間，每日亮燈時間為下午5點至10點，花博展區鄰近捷運圓山站、中山國小站，民眾可順遊台北孔廟、大龍峒保安宮、圓山商圈、大龍峒商圈、至聖花博商圈、大龍街夜市及晴光市場、中山商圈等，感受光影藝術與城市魅力。