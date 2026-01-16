ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

新竹喜來登草莓派對開跑　25道甜點、輕食無限吃到飽

▲新竹喜來登大飯店草莓季。（圖／新竹喜來登大飯店提供）

▲新竹喜來登大飯店草莓季明天登場。（圖／新竹喜來登大飯店提供）

記者黃士原／台北報導

隨著1月進入草莓盛產季，新竹喜來登大飯店明天起至3月7日，每周六、日推出「春日繁花 草莓派對」，提供超過25道草莓甜點與鹹食吃到飽，成人用餐每位999元，兒童用餐每位500元，另加10%服務費。

新竹喜來登表示，今年草莓下午茶以「春日繁花 草莓派對」為活動主題，1月17日起至3月7日，每周六、日下午2點45分至5點於大廳咖啡吧供應，超過25道以上草莓甜點、輕食、鹹點吃到飽，草莓甜點包含「草莓千層塔」、「草莓生乳捲」、「草莓青森蘋果巴斯克」、「草莓巧克力噴泉」、「草莓生乳泡芙」、「新鮮草莓煉乳杯」，以及現點現做的「法式草莓薄餅」。

▲新竹喜來登大飯店草莓季。（圖／新竹喜來登大飯店提供）

▲新竹喜來登大飯店草莓季供應25道以上草莓甜點、輕食與鹹點吃到飽。（圖／新竹喜來登大飯店提供）

除了甜點，還有「鮪魚沙拉可頌」、「海鮮炒飯」、「日式綜合壽司」、「青醬番茄蔬菜清湯」等輕食鹹點，成人用餐每位999元，兒童用餐每位500元，另加10%服務費。

▲饗麻饗辣草莓季登場。（圖／饗麻饗辣提供）

另外，台南起家的饗麻饗辣有「麻辣鍋吃到飽南霸天」稱號，目前全台已擴展到6家分店，除了火鍋吃到飽，自助餐檯還有各種熟食、甜點無限取用，同時每季都會推出不同主題，目前正值草莓季，10多款草莓甜點輪替供應，包括草莓紅烏龍蛋糕、莓果伯爵生乳酪、雪莓娘、草莓Q捲、草莓小可頌、草莓奶酪、草莓泡芙、草莓生乳酪、草莓乳酪塔、草莓聖誕帽等等。

▲雪莓娘。（圖／饗麻饗辣提供）

此外，饗麻饗辣還與高雄冰品名店「冰塔職人雪花」聯名，在餐廳供應草莓雪花冰，將自製鮮果冰磚製成片片雪花，再搭配新鮮草莓，餐期間限時限量。除了草莓季，饗麻饗辣也推出限定湯頭「冬藏暖補薑母鴨」，在寒冷的冬季也能暖身補氣。

關鍵字： 美食雲 新竹喜來登 草莓派對 草莓季

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

林宥嘉聽到粉絲喜歡A-Lin　獻唱「娜魯One～娜魯Two～」

推薦閱讀

新竹喜來登草莓派對開跑

新竹喜來登草莓派對開跑

阿里山賓館「一晚4.5萬」惹議　業者澄清

阿里山賓館「一晚4.5萬」惹議　業者澄清

札幌四星級飯店「一晚只要1600元」

札幌四星級飯店「一晚只要1600元」

「台版侏儸紀世界」回來了　百果山探索樂園全新開幕

「台版侏儸紀世界」回來了　百果山探索樂園全新開幕

台北燈節2/25開跑　變形金剛成主角

台北燈節2/25開跑　變形金剛成主角

台北茶花展開幕！鬱金香、寒櫻一起拍

台北茶花展開幕！鬱金香、寒櫻一起拍

超商新春禮盒「任選3件85折」　集結熊大兔兔、Kitty超過80款

超商新春禮盒「任選3件85折」　集結熊大兔兔、Kitty超過80款

台中落羽松秘境！60元拍歐洲風情

台中落羽松秘境！60元拍歐洲風情

高雄冬日遊樂園主題IP揭曉

高雄冬日遊樂園主題IP揭曉

「超人力霸王」降臨高雄冬日遊樂園

「超人力霸王」降臨高雄冬日遊樂園

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

阿里山賓館「一晚4.5萬」惹議　業者澄清

台中隱藏版臭豆腐只要50元！

北市「落羽松+白雪木秘境」2日免門票

雲林最新香客大樓啟用　住一晚400起

「超人力霸王」降臨高雄冬日遊樂園

380元辦桌菜自助吧吃到飽！

盤點全台7家草莓園　高架採果免彎腰　

我家牛排高雄同盟店1/25開幕

漢來上海湯包進駐南港LaLaport

騎「空中腳踏車」橫跨明德水庫！

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

新竹喜來登草莓派對開跑

阿里山賓館「一晚4.5萬」惹議　業者澄清

札幌四星級飯店「一晚只要1600元」

「台版侏儸紀世界」回來了　百果山探索樂園全新開幕

台北燈節2/25開跑　變形金剛成主角

台北茶花展開幕！鬱金香、寒櫻一起拍

超商新春禮盒「任選3件85折」　集結熊大兔兔、Kitty超過80款

台中落羽松秘境！60元拍歐洲風情

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366