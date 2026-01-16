新竹喜來登草莓派對開跑　25道甜點、輕食無限吃到飽

▲新竹喜來登大飯店草莓季明天登場。（圖／新竹喜來登大飯店提供）

記者黃士原／台北報導

隨著1月進入草莓盛產季，新竹喜來登大飯店明天起至3月7日，每周六、日推出「春日繁花 草莓派對」，提供超過25道草莓甜點與鹹食吃到飽，成人用餐每位999元，兒童用餐每位500元，另加10%服務費。



新竹喜來登表示，今年草莓下午茶以「春日繁花 草莓派對」為活動主題，1月17日起至3月7日，每周六、日下午2點45分至5點於大廳咖啡吧供應，超過25道以上草莓甜點、輕食、鹹點吃到飽，草莓甜點包含「草莓千層塔」、「草莓生乳捲」、「草莓青森蘋果巴斯克」、「草莓巧克力噴泉」、「草莓生乳泡芙」、「新鮮草莓煉乳杯」，以及現點現做的「法式草莓薄餅」。

▲新竹喜來登大飯店草莓季供應25道以上草莓甜點、輕食與鹹點吃到飽。（圖／新竹喜來登大飯店提供）

除了甜點，還有「鮪魚沙拉可頌」、「海鮮炒飯」、「日式綜合壽司」、「青醬番茄蔬菜清湯」等輕食鹹點，成人用餐每位999元，兒童用餐每位500元，另加10%服務費。

▲饗麻饗辣草莓季登場。（圖／饗麻饗辣提供）



另外，台南起家的饗麻饗辣有「麻辣鍋吃到飽南霸天」稱號，目前全台已擴展到6家分店，除了火鍋吃到飽，自助餐檯還有各種熟食、甜點無限取用，同時每季都會推出不同主題，目前正值草莓季，10多款草莓甜點輪替供應，包括草莓紅烏龍蛋糕、莓果伯爵生乳酪、雪莓娘、草莓Q捲、草莓小可頌、草莓奶酪、草莓泡芙、草莓生乳酪、草莓乳酪塔、草莓聖誕帽等等。

▲雪莓娘。（圖／饗麻饗辣提供）

此外，饗麻饗辣還與高雄冰品名店「冰塔職人雪花」聯名，在餐廳供應草莓雪花冰，將自製鮮果冰磚製成片片雪花，再搭配新鮮草莓，餐期間限時限量。除了草莓季，饗麻饗辣也推出限定湯頭「冬藏暖補薑母鴨」，在寒冷的冬季也能暖身補氣。