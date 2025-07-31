從北到南8個免費玩水地點懶人包！涵蓋城市公園、河濱戲水全都有

首圖／新北市政府高灘地工程管理處提供

文／ReadyGo

夏天最熱門的親子話題：去哪裡玩水又不想荷包大失血？這篇文章精選全台8大免費或親民玩水地點，從北到南涵蓋城市公園、河濱戲水、主題公園，到親子式休憩場所。讓孩子放電、爸媽輕鬆，全家暢快消暑！

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景點 Top 1：三重海世界水樂園（熊猴森樂園）

「熊猴森樂園 X 海世界水樂園」提供水陸雙重樂趣！超過40座動物造型滑梯結合瀑布滑草，加上水母、萬里蟹、章魚等七大主題噴泉。每天還會有彩虹隧道水簾，拍照打卡一次滿足。配合親子設施與無障礙步道，是爸媽一整天放心帶小孩玩耍的最佳選擇。

圖／新北市政府高灘地工程管理處提供

三重海世界水樂園（熊猴森樂園）

地址：新北市三重區二重疏洪道

營業時間：6／14－9／30（周二維護不開）開放10：00－12：00、15：00－19：00

費用：免費

景點 Top 2：桃園龍潭大池兒童戲水區

彩色拼貼的巨龍滑梯超吸睛！孩子可從龍嘴滑進池中，既刺激又安全，且有救生員看守。周邊設有吊橋與環湖步道，還能搭船、逛小攤，兼具玩水、散步和美食體驗，一站搞定親子感與 IG 拍照點。

圖／IG@siouteng0822

桃園龍潭大池兒童戲水區

地址：桃園市龍潭區中豐路115號

開放時間：7／1－8／31（周一、周五清潔暫停開放）開放09：00－18：00

費用：免費

景點 Top 3：虎尾632叢林水樂園

走進叢林主題公園，園內有虎爺塔、滑步車跑道、盪鞦韆搭配自然水池，孩子能跑、爬、滑一次滿足！園區綠意環繞，是野餐與放電的絕佳點。暑期還會舉辦戶外親子活動，提早感受叢林魅力。

圖／雲林縣政府新聞處

虎尾632叢林水樂園

地址：雲林縣虎尾鎮光復路

開放時間：5－9月假日上午10：00－16：00開放戲水（公園全天候開放）

費用：免費

景點 Top 4：新竹南寮親子沙灘戲水池

結合漁港海景與戲水設施的南寮戲水池，不僅有大型滑梯、水霧裝置與沙坑，還能吹海風、挖沙子。玩累後可至漁港品嘗海鮮小吃、觀賞漁船進出，是結合海味與親子時光的悠閒選擇。

圖／新竹市政府產業發展處

新竹南寮親子沙灘戲水池

地址：新竹市北區南寮街261號

開放時間：5／3－9月底10：00－17：00（周一五清潔）

費用：免費

景點 Top 5：苗栗市民廣場噴水池

苗栗市民廣場暑假期間變身親水天地！有多樣噴泉設施如水簾凱旋門、棕櫚樹裝置、地雷區與生肖噴水，每天下午搭配音樂噴泉，晚間另有燈光效果，還有「星光親水夜」活動加倍熱鬧。

圖／苗栗市政府官網

苗栗市民廣場噴水池

地址：苗栗市府前路76號

開放時間：6／27－8／31 開放16：00－20：00（周一維護不開）

費用：免費

設施：親子音樂噴泉、光影燈飾、無障礙空間、夜間活動

景點 Top 6：台北大佳河濱公園戲水區

大佳河濱公園夏季戲水區提供花朵造型噴泉、彩虹隧道等共融設施，水柱柔和適合幼兒。寒暑假除假日固定開放，七八月已天天開放且有三個噴水時段。旁邊還有海洋主題遊戲場與沙坑，玩水後還能繼續玩陸地遊具，親子省時又完整。

圖／台北市政府工務局水利工程處

台北大佳河濱公園戲水區

地址：台北市中山區基隆河八號或九號水門

開放時間：6月、9月周六日假日開放；7－8月每日10：00－10：40、11：00－11：40、15：00－18：00

費用：免費

設施：噴泉裝置、遊具場、沙坑、盥洗設施

景點 Top 7：嘉義東石漁人碼頭鯨魚池

以鯨魚造型噴泉為焦點，搭配彩虹水幕與沿海沙坑，打造出漁港風親子區。草地和海岸景緻加上日落畫面，美拍好氣氛；孩子能盡情玩水、追沙、玩水槍，大人則可野餐放空。

圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處

嘉義東石漁人碼頭鯨魚池

地址：嘉義縣東石鄉彩霞大道420號

開放時間：10：00－17：00（夏季）

費用：免費

景點 Top 8：台南大潭埤旺萊公園嬉水池

關廟的大潭埤旺萊公園以鳳梨為主題，入口有大型鳳梨地標，園內遊具色彩鮮明。嬉水池呈圓弧形有遮陽棚設計，夏季周末限時開放 。園內還有SPA水瀑與攀爬設施，兼具水上樂趣與親子遊戲。

圖／台南市關廟區公所

台南大潭埤旺萊公園嬉水池

地址：台南市關廟區旺萊路大潭埤旺萊公園

開放時間：暑假周六日09：00－16：00（實際以公告為準）

費用：免費

設施：嬉水池、遮陽棚、兒童遊戲場、草坪、停車與公廁

免費親子玩水景點常見問題

哪些景點建議穿泳裝或快乾服？

台北大佳、台南旺萊池建議穿泳裝；其他景點如苗栗、三重、嘉義不一定，但穿快乾服較舒適。

交通與停車是否便利？

苗栗市提供公車或開車方便停車；台北可捷運轉公車到河濱，其餘大多景點周邊有免費或平價停車。

有提供淋浴、更衣設施嗎？

台北大佳、公園旁有公廁與簡易沖洗；台南、大潭埤與苗栗市民廣場皆設廁所。建議自備毛巾與替換衣物。

如何避開人潮？

挑選非中午尖峰、平日前往效果最佳。苗栗周一不開、台北平日時段較清爽，建議一早或午後抵達。

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