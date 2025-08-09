高雄巨蛋周邊宵夜清單！爆汁火腿蛋吐司　還有港式點心鴨血吃到飽

首圖／IG@_manmandila、IG@0oo_yuii_oo0

隨著凱莉米洛、2025KKBOX風雲榜、江蕙、陳奕迅等大牌與活動接連在高雄巨蛋舉辦，越來越多人前往高雄旅遊，順帶也推動了周邊住宿與餐飲，讓人迫切想知道，高雄宵夜吃什麼？別擔心，我們這回整理了高雄巨蛋周邊宵夜推薦，且從台式、港式、日式等料理應有盡有，令大家在看完演唱會之後不只能吃飽，還能在餘韻中大飽口福！

高雄巨蛋周邊宵夜推薦5選

榮興港式宵夜

晚上六點開始營業的「榮興港式宵夜」，菜單品項眾多，從飯麵到蒸籠小點皆有，例如公仔麵、蒜蓉蒸絲瓜、麻辣鴨血豆腐煲、粥品、豬扒飯、法蘭西多士等等，能同時滿足想要解饞或是大吃一頓的客人。如果第一次來，因為選擇眾多而不知道點什麼的話，可以參考店內人氣餐點，包含臘味蘿蔔糕、魚片粥、餐肉蛋豬扒飯、XO醬海鮮炒公仔麵、雞蛋仔，都是很多人必點的品項。

榮興港式宵夜

地址：高雄市左營區自由二路450號

電話：0979－126660

營業時間：18：00－01：00（周二公休）

華寧麻辣鍋

以新鮮海鮮、肉品及手工自製丸類、餃類而聞名，「華寧麻辣鍋」提供健康養生鍋、鴛鴦麻辣火鍋、東北酸菜白菜鍋、酸菜魚鍋、麻奶鍋、壽喜燒鍋、港式沙茶鍋及素食鍋湯底，其中最讚的是，鴛鴦鍋內用鴨血豆腐無限量供應，嫩口、入味又好吃！至於讓很多人讚不絕口的湯頭，則是採用大骨、雞骨、洋蔥、紅蘿蔔等熬煮而成，味道相當鮮美甘甜。

華寧麻辣鍋

地址：高雄市左營區自由二路395號

電話：07－5566187

營業時間：17：00－00：00（周二公休）

早到晚到－左營巨蛋店

晚上也想吃早餐嗎？「早到晚到-左營巨蛋店」提供漢堡、蛋餅、吐司、總匯三明治、法式吐司、奶香厚片、格子鬆餅等，也有小炸物、公仔麵、餅鍋燒麵和黑胡椒豬柳飯、泰式打拋豬肉飯、厚切豬排咖哩飯等主食類，人氣餐點包括肉蛋起司瀑布三明治、霸王雞排吐司、德式香腸蛋餅、芋泥肉鬆蛋餅、阿嬤養的漢堡豬，不僅選擇多樣化而且CP值很高！

早到晚到-左營巨蛋店

地址：高雄市左營區新勝街81－1號

電話：07－5227129

營業時間：16：30－01：30

柶築晚酌の店

一吃就愛上！高雄超人氣質感居酒屋「柶築晚酌の店」，菜單有刺身、握壽司、串燒、燒烤、揚物、刺身丼、卷壽司等日式料理，整體調味適中，不會太淡也不會過鹹，亦吃得出食材品質，因此被很多客人稱作無雷居酒屋！而酒類則有日式調酒、燒酌水果利口酒、日本清酒等等，很適合與好友在燈光美氣氛佳的環境中，輕鬆地邊喝邊吃。

柶築晚酌の店

地址：高雄市左營區重清路31號

電話：0930－733808

營業時間：17：30－01：00（周日、一公休）

老江紅茶牛奶瑞豐店

到高雄必吃的「老江紅茶牛奶瑞豐店」，其招牌紅茶牛奶加入了高牧牛奶，充滿了奶香與茶香交織的香氣。至於爆汁火腿煎蛋吐司，則是幾乎每個客人都會點的選擇，此外還有燒肉煎蛋吐司、原味蛋餅、蘿蔔糕等也是店家的人氣品項，或者直接選超值人氣套餐，可挑薯泥蛋沙拉土司、阿公糖霜吐司、燒肉起司蛋餅等，並搭配飲品享用。

老江紅茶牛奶瑞豐店

地址：高雄市鼓山區裕誠路1192號

電話：07－5555811

營業時間：06：00－01：00（周二公休）

