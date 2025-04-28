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爽嗑現流海鮮還有鮪魚現切秀！台北多國料理Buffet能吃滿3.5小時

混血珊莎的奇幻旅程

混血珊莎的奇幻旅程 混血珊莎的奇幻旅程

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者陳莉玟

網友最愛的台北自助餐吃到飽「典華豐FOOD海陸百匯」開箱！每周五還有「鮪魚現切秀」現場可以參與猜鮪魚重量，猜中即可贏得豐FOOD免費餐券。晚餐時段必吃美食有生食級干貝、肥美生蠔、天使蝦、金鑽蝦等等，這次還推出鮪魚季限定美食，分別有鮪魚半敲燒、鮪魚鐵火卷跟鮪魚塔等等，搭配紅白酒啤酒飲品無限暢飲，一次品嚐多國料理！

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交通
餐廳就位在大直典華一樓，臨近捷運文湖線劍南路站2號出口，步行只要30秒即可抵達。開車來的話可以停大直典華B2停車場，用餐金額可折抵停車費，消費滿1000元可折抵1小時停車費，最高上限折抵3小時。

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

價位
分成午餐、下午餐跟晚餐，平日為周一到周五，假日為周末跟例假日；小朋友的收費方式是100－140公分每位半價，80－101公分每位150元，以上價格需另加10%服務費。

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

環境
用餐座位區多達300個，從兩人座、四人座到六人座通通有，挑高環境相當典雅又舒適，很適合跟家人朋友一同來聚餐，如果是公司團體要聚餐或辦小型尾牙，這裡也有多人長桌可以安排。

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

鮪魚季
每週五有「鮪魚現切秀－秤秤你的鮪」，現場可以猜鮪魚重量，填寫的是台斤，可以寫整數就好，如果有幸運猜中還可以獲得免費餐券，人人都有機會中獎！

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲現場展示了今天的主角鮪魚，晚上七點師傅就會上秤揭曉。

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲另外還有一個隱藏版活動，如果體重跟當天的鮪魚一樣重的話，也可以獲得餐券，只是要現場量體重。

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲當天的鮪魚重量是77台斤，居然有兩位幸運兒猜中！

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲師父施展精湛刀工，手法很俐落又快速，讓我們看了嘆為觀止，第一次看到鮪魚現切秀。

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

餐點

海鮮區
海鮮控的最愛就是這一區，現流海鮮有淡菜、白蝦、鳳螺跟螃蟹，食材新鮮搭配醬油芥末或五味醬都超搭，滿滿海味絕對必吃！

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

日本料理區
這一區是我最愛的日式料理區，提供現切生魚片、現做手捲跟握壽司等等，肉品的原產地都有細心標示，讓客人也可以吃得很安心。

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲澎湖冰卷推薦必吃， 來自澎湖海域當季海味，口感Q軟又鮮甜，一吃就知道不一樣。

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲夏威夷拌飯是將魚、肉跟大量蔬菜切丁，一起裝在大碗盆裡，配色繽紛又兼具營養價值，這次又加入新鮮鮪魚肉。

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲生魚片區共有7種，分別是竹筴魚、旗魚、鮭魚、鮪魚、醋漬鯖魚，晚餐才有的生食級干貝，跟這次新菜色鮪魚半敲燒。

我超愛生食級干貝，口感細緻綿密品質很好，而鮪魚半敲燒是來自日本的鄉間料理，主廚以炙燒的方式，讓鮪魚增加了炙燒風味，搭配紫洋蔥生菜，整體風味好消暑。

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲握壽司區選擇也很多，擺盤非常精緻，讓人有食慾大開的感覺。

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲日本料理常見的鐵火卷，這次鮪魚季也有推出，將鮪魚肉用醋飯海苔捲起的鐵火卷，一口一個相當方便。

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲烏魚子炒飯加入滿滿鹹香烏魚子，讓整碗炒飯多了不同的滋味，一旁還有熱騰騰的鮭魚味噌湯。

西式料理區

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲人氣菜色爐烤肋眼牛排，外皮烤得很酥脆，肉質吃起來軟嫩多汁，加點玫瑰鹽就很美味。

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲燒烤區提供鐵板魷魚、骰子豬跟焦糖烤葡萄柚，跟午晚餐才有的鐵板金鑽蝦，每樣都看起來好好吃。

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

西式料理區
還有德國豬腳、玉米牧羊人派、青醬奶油鱸魚，這次有新菜色白葡萄酒奶油淡菜，帶有奶香跟酒香的海味，讓人一吃就愛上。

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲還有烤玉米筍、烤鳳梨、台農57黃金地瓜，主食有奶油蘑菇蝸牛麵、松露南瓜燻雞燉飯。

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲披薩區有三種口味，分別是明太子海鮮、瑪格莉特跟藍莓，披薩麵皮很酥脆加上會牽絲的起司，趁熱吃更美味。

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲西式湯品有越式牛肉蔬菜湯、奶油牛肝菌湯跟法式南瓜濃湯，滋味不錯又很暖胃。

港式料理區
經典烤鴨料理是讓我們最懷念的美食之一，3斤重的明爐櫻桃鴨而且是跟典華雅聚一樣的櫻桃鴨，現場還有主廚片鴨秀！

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲專人現包的片皮烤鴨捲，每口都是幸福滋味，我光是這道就續盤兩次。

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲搭配這道風味炒鴨架，可以體驗一鴨兩吃的美味。

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲這三道中式湯品分別是佛手瓜燉排骨、佛跳牆跟鳳梨苦瓜雞。

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲軟嫩的玫瑰油雞、蜜汁叉燒跟涼拌鴨。

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲港式臘味蘿蔔糕是每日新鮮手工製作，現場還有販售禮盒，可以買回家享用，一旁有山藥圓跟地瓜圓跟脆皮螺絲捲。

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲提供各式手工燒賣跟港點，伴隨熱騰騰的蒸氣，口味老少咸宜。

蔬食區

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲蔬食區的設計符合現代人的養生需求，提供各式蔬食料理、蒸時蔬、西班牙米布丁、起司通心粉跟綜合壽司等等。

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

多國料理區
這一區是靠近廚房的長型餐檯區，多國料理這裡通通有，晚餐限定的天使紅蝦跟生蠔都在這一區，不定時出餐，每人都可以領一份！

東南亞料理區
讓我勾起去泰國的回憶，這一區有泰式椒麻雞、月亮蝦餅、綠咖哩雞、沙茶炒蟹、濕炒河粉、打拋豬跟炸蝦餅，滿滿的泰式風情。

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲新菜色沙茶炒蟹好涮嘴，蟹肉沾滿濃濃醬汁，真的好適合搭配白飯。

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲居然還有知名的泰式火山排骨，酸酸辣辣的滋味，很解膩的一道料理。

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲這裡還有現沖牛肉湯，夾好肉片之後再來這邊加配料，我最愛加蔥跟薑絲。

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲提供兩種不同的現蒸螃蟹，口感很鮮美，我們每次都是拿一大盤。

中式料理區

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲中式料理區有海鮮炒飯、蒜苗炒山豬肉、桂竹筍、開陽滷白菜跟川味麻辣燙等等。

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲相當受歡迎的炸物區，有炸蝦天婦羅、炸薯條、炸洋蔥圈跟炸花枝丸，其中炸蝦是我吃過自助餐中最好吃的！

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲烤物區有烤雞翅、烤魚跟烤糯米椒，烤魚下巴也很受歡迎。

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲蒸物區有菌菇燉雞湯、土瓶蒸跟吻仔魚蒸蛋。

現煮料理區

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲現煮料理區有牛肉麵跟南洋叻沙麵，份量不會很多，現煮的麵條也很Q，另外也有現燙空心菜跟高麗菜。

生蠔跟天使紅蝦吃到飽
晚餐限定的生蠔料理，真的讓我們太驚艷了！每顆都很飽滿又肥美，吃起來好多汁，而天使蝦是午晚餐都有，現烤風味更鮮甜，讓我們連吃好幾盤。

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

水果沙拉區

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲水果沙拉區提供5種新鮮水果，還有擺盤很美的火腿拼盤。

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲酥炸牡蠣佐塔塔醬是鮪魚季新菜，使用小盤盛裝，輕鬆就可以拿著走。

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲酥皮濃湯蠻熱銷的，加上服務人員補上餐點速度很快，餐點都不用等太久，這點很值得稱讚。

甜點區

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲甜點區位在入口櫃台處旁邊，這邊有一些是結合當季水果的時令甜點，每樣都很精緻。

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲特製冰心綠豆糕是典華的招牌，滋味甜而不膩，入口即化的口感，只在這裡吃得到。

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼甜湯有桂圓銀耳露跟楊枝甘露，吃飽後來一碗好滿足。

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

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▲▼冰品是哈根達斯，可以搭配多種配料，有棉花糖、小熊軟糖跟餅乾脆片等等，可以自己DIY一碗澎湃的冰淇淋甜品。

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲這一區還有葡式蛋塔、千層蛋糕、檸檬甘納許、菠蘿泡芙跟巴芮脆片等等，一旁還有現做的紅豆餅，甜點多到讓人選擇困難！

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

冷藏櫃的甜點選擇也很豐富，提供草莓番石榴蛋糕、蔥花蛋糕捲、鮪魚塔、蒙布朗、抹茶紅豆蛋糕、生巧克力、莓果奶酪跟烤布蕾。

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

飲品酒水區

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲飲品區一字排開讓人每種都想喝看看，分別有無糖茉莉綠茶、蔓越莓水果茶、厚奶茶、金桔檸檬、蘋果汁、青檸荔枝醋飲。

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲自助餐提供柏克金啤酒，分別有黃金拉格跟德式小麥，吃美食再來一杯生啤酒，真的超過癮！

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲酒類還有提供白酒跟紅酒，通通都是無限喝到飽。

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲很特別的是有金賓HIGHBALL，可以自行DIY，加入金賓跟紫蘇糖漿跟冰塊，清爽酒感很適合夏天。

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

▲飲品區有咖啡、熱茶、汽水等多種選擇。

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

總結
晚餐時間足足可以吃滿3.5小時，可以跟家人朋友一起大啖美食，飯後可以喝茶聊天，這一餐吃得相當滿足。自助餐的品質優加上選擇又多，可以滿足不同人的喜好，而且環境舒適好停車，趁著「豐FOOD鮪魚季」來嚐鮮吧！

▲▼豐FOOD海陸百匯 鮪魚季｜台北自助餐吃到飽，澎湃現流海鮮多國料理任你吃，週五限定鮪魚現切秀。（圖／部落客珊莎授權提供）

豐FOOD海陸百匯

地址：台北市中山區植福路8號1樓
電話：02－85020555
營業時間：午餐11：30－14：00、下午14：30－16：30、晚餐17：30－21：00

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