沖繩二日遊懶人行程表！朝聖水族箱咖啡廳巨大鯨鯊悠游身旁　

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文／ReadyGo

沖繩自由行的必訪景點數之不盡，其中又有許多相當適合情侶約會，例如刺激有趣的水上活動與街頭卡丁車、浪漫動人的豪華郵輪晚餐、壯觀美麗又新奇有趣的水族館，每一個地方都能幫助情侶們打造出豐富好玩的行程，更可以讓感情進一步加溫！預計到日本旅行的人趕緊往下繼續閱讀，一覽本次精心整理的幾個推薦沖繩景點！

沖繩自由行必訪9大景點

沖繩自由行二日遊行程推薦

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沖繩卡丁車體驗

許多近年來曾經到日本旅行的人，都曾在馬路上見到過一群人駕駛著像是卡通中的跑跑卡丁車，身上或許還穿著可愛吸睛的角色人物服裝，在城市的大街小巷中開心地兜風馳騁，這就是日本極為火紅的 Go Kart 卡丁車體驗！

而沖繩也不落人後推出了這樣的活動，且比在東京更精彩萬分，遊客可以在駕車時欣賞沿路風光明媚的海景，幸運的話還能在行經跨海大橋時看見夕陽美景，沐浴在落日餘暉中呼吸著迎面而來的海風，還有隨團領隊會幫忙拍下美照！

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沖繩卡丁車體驗

地址：（集合地點）沖繩縣那霸市久茂地2－6－12

DMM Kariyushi 水族館

位於沖繩的豐見城市，距離那霸機場僅有短短20分鐘的車程，館內主打最前衛新穎的視覺表現手法與空間設計，能夠帶來令人眼睛一亮的嶄新水族館體驗。在這個創新的娛樂空間中，遊客不但能欣賞到色彩斑斕的海洋生物，還能感受到亞熱帶氣候的自然魅力，設計精緻的展示區域讓每一個細節都充滿驚喜，彷佛將人帶入一個神秘的海底世界。

圖／@DMM Kariyushi 水族館官方網站

圖／@DMM Kariyushi 水族館官方網站

DMM Kariyushi 水族館官方網站

地址：（集合地點）沖繩縣豐見城市豐崎3－35

美麗海水族館

除了 DMM Kariyushi 之外，坐落於海洋博公園內的美麗海水族館也是自由行必訪景點！這裡被列為世界上最大的水族館之一，特別是名為黑潮之海的巨型水族箱，站在前方能感受到極為震撼的魄力，讓人驚嘆於無邊無際的海洋景觀。

水族箱一側還特別開設咖啡廳，情侶們在此約會能一邊欣賞巨大的鯨鯊與鬼蝠魟在水中悠游，一邊品嚐美味的點心與飲品。不僅如此，還能報名親身嘗試以小魚餵食海豚，透過近距離互動帶來獨特又刺激的體驗。

圖／@ReadyGo

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美麗海水族館

地址：沖繩縣國頭郡本部町字石川424

Moby Dick 白鯨號遊輪晚餐

浪漫的郵輪晚餐在日本極為盛行，而沖繩也不例外！只要登上 Moby Dick 白鯨號遊輪，就能在船隻緩緩行駛的過程中，欣賞到沖繩壯麗優美的日落、漫天閃爍的繁星以及霓虹燈火。除此之外，乘客可以選擇在2樓餐廳享用正式的美味餐點，亦可到露天甲板上大啖燒烤，同時感受著海風的輕輕吹拂，搭配著音色動人的現場演奏，想必會讓每一刻都成為畢生難忘的回憶。

圖／@Moby Dick 白鯨號遊輪官方網站

圖／@Moby Dick 白鯨號遊輪官方網站

圖／@Moby Dick 白鯨號遊輪官方網站

Moby Dick 白鯨號遊輪晚餐

地址：（碼頭）沖繩縣那霸市通堂町2－1

沖繩那霸美居飯店

在壺川單軌電車站旁邊，走幾步路就到，從那霸機場過來大概10分鐘，完全不用拉著行李走到崩潰。周邊還有超商、餐廳，想吃宵夜或是買伴手禮都超方便。房間寬敞乾淨，床很舒服，還有免費Wi-Fi、冰箱、電視，該有的設備通通都有，住起來很安心。

飯店內還有一間法式小酒館「Bistro de la Mer」，不想外出覓食的話，直接在飯店就能吃到不錯的料理。無論是來沖繩玩還是出差，這裡都是個不踩雷的好選擇，快訂起來，享受輕鬆又自在的沖繩之旅！

圖／Agoda

圖／Agoda

沖繩那霸美居飯店

地址：沖繩縣那霸市壺川3－3－19

青之洞窟

沖繩中部恩納村的真榮田岬，擁有當地知名的浮潛與潛水勝地——青之洞窟。這座洞窟是由石灰岩地形經年累月被海水侵蝕所形成，當陽光穿透洞口，光線折射至海底，再反射回水面時，整個洞窟內會映照出夢幻般的藍色光芒，因此得名「青之洞窟」。這裡不僅是沖繩眾多水上活動景點中的佼佼者，更是許多旅客夢想親身體驗的潛水天堂。與義大利卡布里島的同名景點不同，沖繩的青之洞窟可以透過浮潛或潛水的方式親身探索，讓遊客近距離感受大自然鬼斧神工的美麗奇觀。

圖／日本官方指南

青之洞窟

地址：日本沖繩縣國頭郡恩納村真榮田真榮田岬469－1

沖繩美國村

身為駐日美軍常常活動出入的據點，沖繩美國村充滿著濃濃的異國風情，且裡頭的特色店家琳瑯滿目，可以逛潮流服飾、手作飾品與日系、美系古著，還有各種古董與老唱片誘人挖寶，可說是每個角落都藏著驚喜。此外，這裡還擁有來自世界各地的美食，從義大利披薩、西班牙海鮮到當地的沖繩飯糰應有盡有。在這樣的氛圍中，無論是逛街購物還是品嚐美食，都能度過一段愉快的時光。

圖／@ReadyGo

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國際通

漫步在沖繩的國際通，映入眼簾的是林立的商店、熱鬧的人潮與繽紛多彩的街景，很難想像在二戰前，這裡原本只是一條被田野圍繞的簡單小路。

國際通的名稱源自Ernie Pyle 國際劇場，這是一家專為戰後駐日美軍提供娛樂的電影院。如今，這條街已經發展成為沖繩最具代表性的商業街，被譽為「不夜城」，無論白天或夜晚都充滿活力。在這裡，你可以找到各種全球知名的品牌、連鎖店和便利商店，但真正讓國際通充滿魅力的，還是那些獨具沖繩特色的店鋪、當地美食、流動攤販、傳統市場以及充滿活力的街頭表演。

圖／國際通

國際通

地址：沖繩縣那霸市牧志3－11－17

古宇利島渡海海灘

沖繩的離島不計其數，而古宇利島上的渡海海灘正是當地人私藏的秘密景點。這裡的海水清澈見底，可以看見五顏六色的魚群在珊瑚礁之間自由嬉戲，儼然是最完美的玩水及浮潛場所。而海灘旁還藏著一間滿是日本文青風格的咖啡廳，店主以自家製的黑糖製作甜點與飲料，讓遊客能夠品嚐到濃濃的在地風味，還可以悠閒地坐在半開放式的戶外座位靜靜享受。

圖／@ReadyGo

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古宇利島渡海海灘

地址：沖繩縣國頭郡今歸仁村古宇利2805

瀨底島海灘及跨海大橋

造訪沖繩的旅客絕大多數都會租車自駕，此時就很推薦來到瀨底島的跨海大橋。當穿越大橋的時候，能感到帶有海味的微風吹拂，配上兩側晴空萬里的碧海藍天，交織成一片浪漫的絕佳景色。而在抵達瀨底島海灘之後，還可以在這裡盡情嘗試各式各樣的水上活動，從刺激的水上摩托車、滑水到浮潛，都能帶來無窮無盡的樂趣。

圖／@ReadyGo

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瀨底島海灘及跨海大橋

地址：沖繩縣國頭郡本部町瀨底

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