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板橋「無敵海景饅頭」油條豬排層層推疊！抹上花生醬更加分

DARREN蘋果樹

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Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼太和豆漿。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳品勻

板橋早餐推薦吃這家「太和豆漿」，網路評論破千則江子翠美食，放在小編板橋美食口袋名單很久，這次板橋早餐就決定來吃太和豆漿，無敵海景饅頭蛋的爆量餡料果然名不虛傳，分量很多飽到我連中午聚餐都差點吃不下了。

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在哪裡
地址就在板橋民治街69號，出捷運江子翠站5號出口走路要10多分鐘，開車來到這裡就是找路邊停車，平日人比較少，還比較好停，假日人多的話就要花時間找停車位。

▲▼太和豆漿。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼太和豆漿。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

位置隱密
三角窗的位置招牌看起來舊舊的，還有點脫漆聽說這樣看起來會比較好吃，這裡位置有點隱密，還真的不容易被發現。

營業時間
營業時間從早上5點就開始營業，賣到中午12點，建議想吃無敵海景饅頭蛋最好早點去買，尤其是假日不要太晚去，省得白跑一趟了。我是平日快靠近中午時段來，還是有不少人來吃無敵海景饅頭蛋，感覺就像當作早午餐一次吃的概念，平日生意就很不錯，店家說他們家假日排隊都排很長。

▲▼太和豆漿。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼太和豆漿。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼太和豆漿。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼太和豆漿。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼太和豆漿。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼太和豆漿。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲不論是內用或外帶都先在外面先點餐，店家手腳很快，所以如果人不多的話，基本上不會等太久。

▲▼太和豆漿。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼太和豆漿。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

用餐環境

▲▼太和豆漿。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲內用座位區有冷氣可以吹，這在大熱天能邊吃早餐邊吹冷氣是件很幸福的事。

菜單

▲▼太和豆漿。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

平日限購5顆、假日限購3顆
來到這裡想都沒想就是點無敵海景饅頭蛋，而且我還是點進階版，就是多了花生醬，無敵海景饅頭蛋平日一人限購5顆、假日限購3顆。

▲▼太和豆漿。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼太和豆漿。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼太和豆漿。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼太和豆漿。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲遠遠看到涼麵包裝還以為是桃園可口涼麵，我想老桃園人看到都會立馬聯想到，走近看結果不是。

巨無霸無敵海景饅頭蛋

▲▼太和豆漿。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲來到這裡必點的巨無霸無敵海景饅頭蛋，光是這個分量就有夠驚人，這可不是一口就能咬下去的大小。

▲▼太和豆漿。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

整份誠意滿滿
巨無霸無敵海景饅頭蛋會把黑糖花捲夾入油條、蔥花蛋、火腿、起司和黑胡椒豬排等等，說是台式巨無霸漢堡也不為過，我點的是巨無霸無敵海景饅頭蛋進階版；就是多了花生顆粒醬，我覺得多了花生醬非常加分，美味度整個大升級，咬下去能感受到滿滿誠意，各種食材搭配起來也沒有違和感，就連饅頭的部分也表現棒棒。

▲▼太和豆漿。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

飯糰
另外他們家的飯糰以及豬排花生蛋燒餅、蘿蔔糕加蛋等等也都有不少人會點，點了飯糰來試試其實表現也不差，但是巨無霸無敵海景饅頭蛋太搶眼了！所以飯糰吃起來也會有點無感就是了。

▲▼太和豆漿。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼太和豆漿。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼太和豆漿。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼太和豆漿。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

心得
後來發現還有蔥蛋包燒餅夾豬排，下次有機會經過再買來吃看看，建議想吃他們家平日可以早上10點後，人潮會比較少一點，不用等太久，想找板橋早餐不妨可以來吃看看。

▲▼太和豆漿。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

太和豆漿

地址：220新北市板橋區民治街69號
電話：02－22513749
營業時間：05：00–11：30

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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關鍵字： 太和豆漿 新北市美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 Darren蘋果樹旅遊玩樂誌

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