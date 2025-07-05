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JR九州「坐A列車去吧」開箱！摩登復古列車變身移動式景觀酒吧

DARREN蘋果樹

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Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳品勻

九州觀光列車來分享特急「坐A列車去吧」，說到九州自由行一定要來搭特色列車，自從去熊本搭乘過翡翠山翡翠號列車，就對九州列車的旅行方式情有獨鍾，如果可以當然也想要JR九州特色列車全制霸，不過難度有點高。這次先來插旗同樣在熊本的特急「坐A列車去吧」，從熊本出發到三角，摩登復古列車播放著爵士樂，車廂內還有移動式酒吧，帶點微醺的鐵道旅行非常棒，趕緊來跟大家分享。

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介紹
以爵士樂曲命名的「坐A列車去吧」，A列車的A取自天草Amakusa的字首A，列車同樣是JR九州設計師水戶岡銳治來打造，以16世紀流傳到天草的南蠻文化為設計概念，運用黑色與金色來點綴出列車高貴復古感，從熊本駅出發到三角駅全程不到40分鐘，全車皆為指定席。

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

乘車資訊
起始站從熊本駅出發，終點站為三角駅（天草三角線），區間會經過宇土、網田，如果要去松島，則是抵達三角駅，然後徒步5分鐘，從三角港轉乘渡輪到松島（天草寶島線）。

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

時刻表
行駛期間為假日每日三班次往返，不過因為全車指定席，還是要上官方網站預訂，以JR九州觀光列車來說，坐A列車去吧算是比較好預訂，所以建議想要體驗九州觀光列車，第一輛可以從A列車開始入手。

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

車廂環境
只有兩節車廂，裝潢色調走低調高雅路線，復古沙發、彩繪玻璃、暖色調木地板；列車上播放著同名爵士名曲坐A列車去吧，列車座椅有不同花紋圖案，讓人有如置身在歐洲電影場景般。

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲坐A列車去吧1號車廂。

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲坐A列車去吧2號車廂。

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲車廂內這區有兒童專用座椅直接面向窗戶，可以直接欣賞外面的窗景，還有設計擺放飲料的位置，可以邊喝飲料輕鬆聊天欣賞風景。

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲出自水戶岡銳治設計的「坐A列車去吧」！可以看到車廂車體有很多天主教堂元素，像是彩繪玻璃、天使圖案等等都很有質感充滿細節。

A－TRAIN BAR
坐A列車去吧最大的亮點就是A－TRAIN BAR，提供雞尾酒、啤酒等酒精飲料，華麗設計有種來到高級俱樂部的氛圍，整個就是移動式酒吧，大家來到車上都會先來到這裡點杯飲品，然後邊喝邊欣賞沿途風景。暖色調酒吧設計別致，從窗戶的花窗玻璃、地板、天花板等等都充滿美感，真的很難想像這裡就在列車裡面，這裡還有沙發座位，並且提供牌子讓大家可以拍照打卡。

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲A－TRAIN BAR也有許多紀念品可以購買。

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲雞尾酒非常受歡迎，我看不少人來到這裡都會點上一杯 。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

車內商品菜單MENU

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲車上紀念品真的只有這裡才有賣，喜歡就買不要考慮太多，因為過了這個村就沒有這個店喔！

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

紀念乘車證

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲另外只要乘坐JR九州特色列車，大家都一定會去蓋章留作紀念，來到A列車當然也不能忘記要蓋一下紀念乘車證。

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

列車每個角落都超好拍
乘坐JR九州觀光列車如果喜歡拍照真的會很忙，我就是從看到列車就拍個不停，拍車體然後拍車廂座位，再來拍吧台；實在太美會想通通收藏進自己的手機裡，終於拍完我才坐下來喝杯飲料看看窗外風景，車上特調雞尾酒也好好喝。

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

御輿來海岸
只要坐上JR九州觀光列車，沿途只要經過特別景點，車上服務人員通常就會介紹或廣播，列車也會放慢行駛，像搭乘A列車外面風景是御輿來海岸，因為時間的關係，服務人員就拿出照片給乘客看。

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

網田駅
A列車行駛到網田駅讓大家下到月台，在月台上會有人在演奏，旁邊還有人在敲打加油棒，可以感受到非常歡樂的氣氛。聽完演奏後大家又會馬上回到列車上，所以這時候可別走太遠，列車上的服務人員也會提醒大家要上車，話說如果大家想要拍車廂無人空景，可以早點進到車廂拍照，因為幾乎大部分的人都會在月台上欣賞表演。

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

三角駅

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲來到天草三角線終點站三角駅，這裡位於熊本縣宇城市三角町三角浦，而三角駅也是由景行天皇巡視過後所命名。

三角駅大廳
三角駅大廳也很有特色，仔細看天花板或地板搭配吊燈，營造出懷舊場景，鵝黃色外觀南蠻風格的車站拍起來也很美，車站旁邊還有觀光案內所提供在地觀光資訊。

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲宇城市三角町觀光案內，我覺得如果不趕時間的話，建議可以安排在天草周邊這裡半天日遊。

三角港

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲走出車站可以看到前方有三角港地標旅客等候室，遠遠看就像海螺的形狀，在頂端觀景台還可以眺望整個三角港。

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲走進三角港等候室裡面設計也很巧妙，來到這裡剛好遇到有展覽，把整個環境布置得很有特色，也算是旅程上的意外收穫。

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲走上頂樓觀景台，可以看到前往天草的渡輪，天草寶島線SEACRUISE可以到天草群島，在三角港等候室旁邊也有在地物產販售中心可以逛。

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼坐A列車去吧。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲推薦大家來日本九州自由行，不妨可以安排來乘坐JR九州觀光列車，第一次搭乘選擇「坐A列車去吧」是不錯的選擇。

熊本站（坐A列車去吧）

地址：日本熊本縣熊本市西區春日 3－15－1

Darren蘋果樹（阿樹いっき）我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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