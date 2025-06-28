李多慧也朝聖過！雙連巷仔內「鴉片粥」爆紅海外　內用白粥免費續

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者蘇相云

雙連美食推薦這間紅到國外的「鴉片粥一點創意麵線料理」，有啦啦隊女神李多慧介紹，還有李智雅也曾來吃鴉片粥，因為台北馬偕醫院也在附近，所以也是馬偕醫院美食之一，內用還能免費續粥吃到飽，非常不錯值得推薦。

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▲鄰近捷運雙連站2號出口，步行2分鐘就能抵達。

▲大約是中午用餐時段來買，巷弄內裡面排著長長人龍。

內用

內用座位不多只有6個，不過通常吃粥的速度也很快，所以也不會等太久，另外內用可以免費續白粥。

▲電視正播放著李多慧影片介紹，就連日本富士電視台也有來採訪，沒想到隱藏在巷弄內的熱粥攤可以那麼火紅。

菜單

▲菜單價錢請依店家現場為主，光粥品就多達14種，熱粥還有包括4種素食粥可以選擇，不吃粥也有麵線。

▲點餐方式就是直接說編號，然後菜單上面的順序就是排行榜，最多人點的當然就是1號以及2號。

▲推薦不論是點什麼粥，都不要錯過皮蛋，而且他們家的皮蛋都是客人點餐後，一顆顆現點現搗，現場看到製作粥品，也是配料給滿滿。

魔法鴉片粥

會叫鴉片粥是因為吃了會上癮，有肉眼可見的花生、皮蛋、肉鬆等等，店家會問要不要加芹菜。他們家的粥口感軟綿、鮮甜，加上多種配料增加滋味，至於花生則是豐富口感，如果很餓建議可以先吃一半，然後免費加入白粥再稍微拌一下，內用免費續粥吃到飽很讚。

▲喜歡吃辣的話，建議加點桌面上的辣蘿蔔乾，我覺得不會很辣，而且增加辣度會讓粥更好吃，如果是外帶也別忘了打包辣蘿蔔乾。

鴉片粥 一點創意麵線料理

地址：台灣台北市中山區民生西路45巷3弄17號

電話：02－25215427

營業時間：06：30～14：00（周日公休）



Darren蘋果樹（阿樹いっき）我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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