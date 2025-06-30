一開賣電話響不停！新北4.6顆星烤玉米只賣50元　還能挑軟硬度

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

新北市泰山美食「碳烤石頭玉米」，擁有破千則網路評價與4.6顆星，是網友票選在地第一名美食，也是泰山三大名產之一。店家一開賣電話就響個不停，很多人都是先打電話預訂，才不會等太久！

位置

碳烤石頭玉米地址就在新北市泰山明志路一段412號，鄰近泰山高中附近，同一條路上還有不少美食，像是全興蚵仔大腸麵線就在不遠處。

店家介紹

▲平日下午開店沒多久就來買，雖然看起來攤位上沒什麼人，但店家電話一直響，很多人都打電話來預訂。

▲石頭玉米就是玉米會先用石頭悶過，烤玉米時會涮上店家特製醬料，再放到炭火上炭烤，讓玉米烤到香噴噴。

▲使用的都是糯米玉米，玉米軟硬度可以挑選。

價錢

▲碳烤石頭玉米價錢大支50元、小支40元，菜單價錢依現場為主。

烤玉米

我買了一支小的烤玉米，店家用紙袋分裝好給我，雖然是小支但我覺得實際拿起來並不小，烤玉米外層會塗厚厚的醬料，鹹甜調味加點小辣，剛剛好。烤玉米帶點Q軟，整體口感表現不錯，以這價位來說也不貴，難怪生意那麼好。

碳烤石頭玉米

地址：新北市泰山區明志路一段412號

電話：0917－564279

營業時間：13：00－22：30

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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