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一開賣電話響不停！新北4.6顆星烤玉米只賣50元　還能挑軟硬度

DARREN蘋果樹

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Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼碳烤石頭玉米》泰山美食推薦網友票選在地第一名烤玉米泰山明志路美食小吃外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

新北市泰山美食「碳烤石頭玉米」，擁有破千則網路評價與4.6顆星，是網友票選在地第一名美食，也是泰山三大名產之一。店家一開賣電話就響個不停，很多人都是先打電話預訂，才不會等太久！

位置
碳烤石頭玉米地址就在新北市泰山明志路一段412號，鄰近泰山高中附近，同一條路上還有不少美食，像是全興蚵仔大腸麵線就在不遠處。

▲▼碳烤石頭玉米》泰山美食推薦網友票選在地第一名烤玉米泰山明志路美食小吃外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼碳烤石頭玉米》泰山美食推薦網友票選在地第一名烤玉米泰山明志路美食小吃外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼碳烤石頭玉米》泰山美食推薦網友票選在地第一名烤玉米泰山明志路美食小吃外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

店家介紹

▲▼碳烤石頭玉米》泰山美食推薦網友票選在地第一名烤玉米泰山明志路美食小吃外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲平日下午開店沒多久就來買，雖然看起來攤位上沒什麼人，但店家電話一直響，很多人都打電話來預訂。

▲▼碳烤石頭玉米》泰山美食推薦網友票選在地第一名烤玉米泰山明志路美食小吃外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲石頭玉米就是玉米會先用石頭悶過，烤玉米時會涮上店家特製醬料，再放到炭火上炭烤，讓玉米烤到香噴噴。

▲▼碳烤石頭玉米》泰山美食推薦網友票選在地第一名烤玉米泰山明志路美食小吃外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲使用的都是糯米玉米，玉米軟硬度可以挑選。

▲▼碳烤石頭玉米》泰山美食推薦網友票選在地第一名烤玉米泰山明志路美食小吃外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼碳烤石頭玉米》泰山美食推薦網友票選在地第一名烤玉米泰山明志路美食小吃外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

價錢

▲▼碳烤石頭玉米》泰山美食推薦網友票選在地第一名烤玉米泰山明志路美食小吃外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲碳烤石頭玉米價錢大支50元、小支40元，菜單價錢依現場為主。

烤玉米
我買了一支小的烤玉米，店家用紙袋分裝好給我，雖然是小支但我覺得實際拿起來並不小，烤玉米外層會塗厚厚的醬料，鹹甜調味加點小辣，剛剛好。烤玉米帶點Q軟，整體口感表現不錯，以這價位來說也不貴，難怪生意那麼好。

▲▼碳烤石頭玉米》泰山美食推薦網友票選在地第一名烤玉米泰山明志路美食小吃外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼碳烤石頭玉米》泰山美食推薦網友票選在地第一名烤玉米泰山明志路美食小吃外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

碳烤石頭玉米

地址：新北市泰山區明志路一段412號
電話：0917－564279
營業時間：13：00－22：30

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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關鍵字： 碳烤石頭玉米 新北市美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 Darren蘋果樹旅遊玩樂誌

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