日本3處賞櫻溫泉地！最快2月就能看粉色花海　再住海景飯店泡湯

▲靜岡縣河津町的河津櫻每年2月就能欣賞。（圖／翻攝自河津町觀光協會臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

日本年初最大旅遊焦點就是賞櫻，許多旅客早已開始規劃。樂天旅遊就推薦3處能賞櫻兼泡湯的溫泉地，不僅2月下旬就能欣賞浪漫粉色花海，還能住進溫泉旅館中，泡湯放鬆身心。

▲▼賞櫻之餘，也可以挑間擁有美麗風景的飯店入住。圖為伊豆高原龜之井飯店。（圖／樂天旅遊提供）

靜岡縣

位於靜岡縣的伊豆半島，每年2月就能欣賞河津櫻，是日本最早登場的賞櫻地。鄰近的熱海溫泉則是日本最具代表性的人氣溫泉區之一，擁有悠久歷史與豐富泉量，讓旅客能在微涼初春中，於賞櫻後透過泡湯放鬆。

而位於伊豆高原地區的「伊豆高原龜之井飯店」交通便利，每間客房均為海景，在房內就能遠眺相模灣。館內設有溫泉設施，並提供寬敞舒適的客房空間，讓旅客在白天賞櫻，晚上回到飯店能充分休息。

▲▼大分別府溫泉的景點「海地獄」，能欣賞獨特溫泉景觀，也能賞櫻。（圖／記者蔡玟君攝）

大分縣

大分縣在2024年台灣虎航開闢直飛航線後，帶動當地旅遊人潮。大分縣以溫泉資源聞名，其中別府溫泉更是以湧泉量居日本之冠，更有「地獄溫泉巡禮」等知名溫泉景點，成為許多旅客心目中的代表性溫泉地。

▲▼枝垂櫻之里。（圖／記者蔡玟君攝）

當地熱門賞櫻景點推薦長湯溫泉鄉的「枝垂櫻之里（しだれ桜の里）」，園區內有2600棵櫻花樹沿著山坡栽種，讓人享受360度被粉色花海環繞，還能體驗在櫻花樹下用餐，且這裡櫻花品種多元、花期長，當地人預估，花期可持續到4月中下旬。

▲▼那須 Epinard 飯店。（圖／樂天旅遊提供）

栃木縣

栃木縣最著名的溫泉鄉之一就是那須溫泉，擁有1300年以上歷史，長久以來被視為療養身心的重要溫泉地，且每年春季舉辦的那須櫻花祭，也吸引許多旅客特地造訪。

當地代表飯店之一的「那須Epinard飯店」規模完善，設施齊全，並設有溫泉空間，能同時滿足家庭旅客與希望放鬆休憩的需求。

樂天旅遊也從即日起至2月27日推出住宿優惠，除了有超過千張優惠券，並同步推出訂房8折，可與飯店原有方案疊加使用，讓旅客以更彈性的預算規劃日本行程，本次優惠適用住宿期間最長為一年。

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）