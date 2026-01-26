高空氦氣球俯瞰九九峰　薰衣草森林南投園區2月開放預約

▲南投九九峰園區2月11日起開放預約制體驗，3月9日起正式試營運。（圖／薰衣草森林集團提供）

記者彭懷玉／綜合報導

薰衣草森林集團今天宣布，「南投九九峰園區」將採分階段方式開放，首波限額預約於2月11日至14日開放，邀請南投縣民免費入園體驗；2月17日至3月8日，開放一般旅客預約參觀，3月9日起啟動試營運。

薰衣草森林集團打造的「薰衣草森林南投九九峰園區」即將亮相，園區最大亮點之一為自法國引進、台灣唯一的氦氣球高空體驗，採用與巴黎奧運同款的 Aerophile 超輕型氦氣球，最高可升至300公尺，旅客能空中俯瞰九九峰地景；北海道知名獨立咖啡品牌 MORIHICO. 森彥咖啡，也將在園區設立首家海外據點。

▲Aerophile超輕型氦氣球，最高可升至300公尺，讓旅客俯瞰九九峰地景。（示意圖／薰衣草森林集團提供）

業者表示，南投九九峰園區將採分階段方式開放體驗，正式試營運前，園區將先行推出預約制暖身體驗。首波限額預約將於2月11日至2月14日開放，免費邀請草屯鎮民與南投縣民入園體驗；2月17日至3月8日，則開放一般旅客預約參觀，透過限量體驗蒐集回饋，作為後續調整與優化營運內容的依據。



薰衣草森林集團旗下品牌橫跨餐飲、旅宿、觀光、選物等領域，全新園區選址南投九九峰，占地約4.9公頃，以「療癒生活」與「自然地景」為核心，整合策展空間、餐飲服務、心之芳庭婚宴規劃、環境教育導覽及選物店等多樣設施，並融入南投在地特色物產，打造具地方風格的伴手禮空間。

▲南投春秋山林。（圖／春水堂提供）

另外，南投「春秋山林」去年9月試營運，為春水堂耗時2年籌備，主打「五感沉浸式體驗」，期望提供現代人離塵不離城的身心療癒場域。園區包含「山林兼味」、「快哉亭」、「山系製販所」、「梅園」與「秋山大雅」5大空間，提供餐飲、足湯、選物、林間散步與人文茶席等服務。

▲春秋山林「快哉亭」提供足湯體驗。（圖／春水堂提供）

「快哉亭」提供足湯體驗，搭配養生茶飲，讓旅客放鬆身心；「山系製販所」結合手作活動、文創選物與輕食甜點；「梅園」可供遊客於林蔭流水間漫步，冬季還能欣賞梅花盛開景致。「秋山大雅」則預計結合壺泡茶與藝文展覽，未來將帶來更多文化體驗。