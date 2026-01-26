莎倫娜號北、高出發　華麗蛻變嶄新啟航

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪

全新升級後的歌詩達莎倫娜號，像是一座揉合了義大利靈魂與生活美學的海上藝文空間。這艘郵輪不只是接駁港口間的交通工具，而是將神話意象與現代線條交織，從公共空間到私人艙房，都在細節中透露出截然不同的度假氣息。

對台灣旅客來說，從基隆或高雄出發，四到六天的航程設計，恰到好處地平衡了假期的長度，不必舟車勞頓，就能輕鬆啟航，白天上岸觀光、晚上體驗娛樂與美食，海陸雙享、日夜精彩，CP值超高。

▲氣派萬神殿大廳，如眾神齊聚守護海上航程。

走進挑高十層樓的萬神殿大廳，視覺震撼油然而生。設計團隊保留了古羅馬的宏偉輪廓，並引入前衛的光影技術。最令人矚目的，莫過於天幕上懸浮的3D 列印發光雲朵，隨著音樂節奏流轉色彩，營造出如夢似幻的沉浸感，讓此處成為登船後最迷人的地標。

▲阿波羅大酒吧，船上最潮的歡樂聚點。

一旁重新設計的阿波羅大酒吧，空間配置摩登而舒適，可容納三百多人自在交流，無論是白天小憩，或夜晚隨音樂微醺，都自然成為船上最具人氣的社交據點之一。

▲天幕泳池甲板，擁抱陽光與星空影院。

來到戶外，泳池甲板的轉變同樣令人驚喜。幾何線條搭配清爽配色，整體視覺更輕盈明亮；可開闔的玻璃穹頂，無論晴雨都能感受海風與陽光的洗禮。白天是放鬆的日光空間，夜晚則化身為星空電影院，在浪潮聲的伴奏下欣賞大銀幕影片，成為旅途中最不經意卻難忘的片段。

▲海上優雅居所，義式質感美學。

休息空間的升級，也展現極致細膩。以套房為例，從暖色系轉為海洋色調，營造出寧靜安穩感。一般艙房（內艙、海景外艙、陽台艙）的衛浴，也改為乾溼分離更好用，明亮且簡潔的動線設計，讓海上起居變得更舒適。

飲食體驗上，歌詩達強調的是「講究而不拘謹」的義式風格。由米其林星級主廚聯手打造的Archipelago餐廳，提供兼具藝術感與紮實份量的國際料理；而主餐廳瑟瑞斯則以湖水綠色調，重新詮釋空間氛圍，將每日的用餐時刻轉化為令人期待的優雅儀式。

圖片僅為示意，實際配置以船上為準。

