員旅、獎旅、度假首選　歌詩達郵輪一站式海陸享樂

▲白天泳池暢游，夜晚觀賞大螢幕影片。（圖／歌詩達郵輪）

歌詩達莎倫娜號重磅裝潢、華麗煥新，重新定義全齡同樂的郵輪假期。以古典神話元素揉合現代設計，挑高的大廳、流動的光影天幕、道地義式饗宴、時尚酒吧與戶外泳池甲板，一登船就像走進海上的義大利。空間寬敞明亮，氣氛自在舒適，從早到晚都能沉浸於美好時光。

▲湖水綠色調的餐椅，搭配藝術感圖騰花紋的地毯，讓瑟瑞斯餐廳煥然一新。（圖／歌詩達郵輪）

對企業來說，員工旅遊最難的是讓每個人都滿意，而郵輪正好提供完美解方。莎倫娜號將住宿、餐飲、娛樂與移動整合在同一空間，不必頻繁換飯店、拉車趕行程，員工玩得開心，福委也省事。船上可包場舉辦迎賓派對、主題晚宴或簡報活動；團體行程以外，白天各自體驗設施活動，夜晚再齊聚看秀、參加主題派對，在輕鬆自然的氛圍中，默默拉近團隊距離。

▲溫熱的馬賽克躺椅，讓身心徹底放鬆。（圖／歌詩達郵輪）

獎勵旅遊或廠商招待，重點在於質感與記憶點。歌詩達郵輪以義式餐飲文化、細膩服務與多元娛樂，營造被好好款待的旅行感受。從星級餐廳到充滿交流氛圍的酒吧空間，再到可靈活運用的活動場域，無論是感謝晚宴、品牌活動或慶功派對，都能在海上完成，讓獎勵不只是形式，而是一段真正被記住的時光。

▲一日小船長、一日小公主體驗，孩子滿載歡樂回憶。（圖／歌詩達郵輪）

郵輪的迷人之處，在於每種旅伴組合，都能玩得剛剛好。親子家庭白天在泳池與兒童活動空間盡情放電，晚上一起用餐、欣賞表演；情侶與夫妻在甲板看海、酒吧微醺，享受只屬於倆人的慢步調；好友相揪，白天靠岸探索城市，夜晚回船繼續狂歡。不同世代、不同期待，在同一艘船上，各自找到最舒服的玩法。

▲海上劇院&主題之夜，體驗另類異國風情。（圖／歌詩達郵輪）

2026年春夏，歌詩達莎倫娜號推出基隆、高雄南北雙港出發的航程，四到六天的安排，輕鬆串聯台灣、韓國、日本多座城市。無論是感受韓國南部的悠閒與城市風情、日本九州自然景色與洋風歷史的交會，或是沖繩、石垣、宮古的跳島體驗，每一次靠岸，都是截然不同的風景，也為這趟海上假期增添層層驚喜。

▲2026日韓追櫻，就選莎倫娜號。（圖／shutterstock）

圖片僅為示意，實際配置以船上為準。

★推薦行程：

2026 超值日韓行程 4／5／6日 三~四月＋暑假航次登場！

基隆港出發／高雄港出發｜沖繩｜石垣島｜宮古島｜佐世保｜麗水｜鹿兒島

【四人同行二人免費】

四天--04/18（沖繩.石垣島）

六天--04/01（佐世保.麗水）、04/13（佐世保.鹿兒島）

【三人同行一人免費！內艙加碼送第四人也免費】

五天--03/28（沖繩.宮古島）、04/06（沖繩.宮古島）

【三人同行一人免費】

五天（高雄出發）--06/28（沖繩.宮古島）、07/02（沖繩.宮古島）、07/06（沖繩.石垣島）

＊此優惠方案至優惠艙房售完為止

詳見：

歌詩達郵輪官網https://www.icosta.com.tw

歌詩達郵輪台灣粉絲團_https://www.facebook.com/CostaCruisesTW