2026年度限定！珍藏莎倫娜號義式航海時光

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪

▲全新義式郵輪假期，全家人一起開心玩。

歌詩達郵輪莎倫娜號斥資重金改裝後，以嶄新的設計，重新詮釋古典神話與現代美學，從挑高大廳、光影天幕、時尚酒吧、戶外泳池甲板、到派對空間、餐飲場域，都展現濃厚的義式靈魂。2026年春夏，莎倫娜號將以限定航次巡遊日韓雙國，明年是否來台仍未可知，想體驗最正統、最熱情的義式郵輪氛圍，此刻預約，時機絕佳！

▲泳池區透過玻璃天幕，引入藍天與日光。

莎倫娜號迷人之處，在於它不只是交通工具，而像一座全天運轉的海上樂園，承襲義大利與拉丁文化的奔放DNA，從白天到夜晚，幾乎每天都有不同的主題活動與派對，白色派對、音樂夜、舞蹈時光輪番登場；Disco Pub 由專業 DJ 掌控節奏，音樂橫跨地中海、拉丁與巴西嘉年華風格，氣氛自然炒熱到最高點。即使是不愛社交的人，也能在集體律動中自然融入，跟著音樂搖擺，感受純粹的快樂。

▲海上吃披薩，也別忘了和擎天神阿特拉斯與巨型番茄拍照打卡。

為了讓每位旅客都玩得自在，船上娛樂系統更是分齡規劃、專業分工。17 歲以下的孩子，有專屬活動團隊陪伴；17 歲以上的成人，則由經驗豐富的娛樂團隊從清晨一路帶到深夜。晨間伸展與瑜珈、交際舞教學、義大利文化體驗（從煮義大利麵到簡單義語）、團康遊戲，甚至創意毛巾摺疊，每一天都有新驚喜，完全不用煩惱「今天要做什麼」，讓大人放心玩、小孩盡情放電。

▲米其林星級主廚聯手打造Archipelago餐廳全新菜單。

義大利人的生活態度，也完整體現在莎倫娜號的餐飲與空間設計之中。餐廳不只是用餐場所，更是社交的一部分，從正統義式料理到多元國際風味，氣氛輕鬆卻不隨便；搭配酒吧、咖啡空間與公共區域，隨時能坐下來，慢慢吃、慢慢聊，把時間留給自己與旅伴好好品味美食。

▲在莎倫娜號，也能吃到日式料理。

正因如此，莎倫娜號被許多人視為CP 值極高、全齡都適合的國際郵輪。活動選擇豐富、設施齊全，從泳池、劇院、娛樂場到餐廳、酒吧，一整天都不會無聊。更難得的是，它對年齡的包容度極高，從 3 歲孩子、年輕家庭、好友結伴，到 80 歲仍熱愛旅行的長輩，都能在船上找到合適的活動與節奏，有人整天泡在泳池與甲板，有人準時參加每一場活動，也有人只想看海、喝咖啡、看表演。在這艘郵輪上，沒有標準玩法，只有最自在的假期樣貌；不為特定族群打造，而是一趟全齡共享的義式航海時光。

▲世界級大型歌舞秀，重現競技場舞台。

★推薦行程：

2026 超值日韓行程 4／5／6日 三~四月＋暑假航次登場！

基隆港出發／高雄港出發｜沖繩｜石垣島｜宮古島｜佐世保｜麗水｜鹿兒島

【四人同行二人免費】

四天--04/18（沖繩.石垣島）

六天--04/01（佐世保.麗水）、04/13（佐世保.鹿兒島）

【三人同行一人免費！內艙加碼送第四人也免費】

五天--03/28（沖繩.宮古島）、04/06（沖繩.宮古島）

【三人同行一人免費】

五天（高雄出發）--06/28（沖繩.宮古島）、07/02（沖繩.宮古島）、07/06（沖繩.石垣島）

＊此優惠方案至優惠艙房售完為止

詳見：

歌詩達郵輪官網https://www.icosta.com.tw

歌詩達郵輪台灣粉絲團_https://www.facebook.com/CostaCruisesTW