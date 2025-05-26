北屯「冬瓜爌肉飯」排隊人潮沒停過　網友狂推魯香豬排

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撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者柯珮萱

這間「豬腳榮冬瓜爌肉飯」糖糖撲空至少三次，不是賣完就是碰到公休沒開，這次終於讓糖糖吃到這間豬腳榮冬瓜爌肉飯！不只IG，就連脆也超多人推的台中必吃小吃，不管平、假日排隊人潮從來沒停過，雖然店名有爌肉飯，但必點的竟然不是它，而是魯香豬排！

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▲位在台中北屯東山路一段，距離東光國小、北屯兒童公園、台中廣天宮財神開基祖廟不遠，附近就有個收費停車場，停車還蠻方便的。

▲這天平日一點多來不只店內客滿，現場外帶及等待內用的客人也是大排長龍，生意有夠好。

內用環境

▲內用空間不算大，裝潢充滿古色古香，店裡客滿時大桌的部分會需要併桌。

阿爸ㄟ滷肉飯 60元

哇嗚！瞧瞧這碗油亮亮的滷肉飯，滷肉飯還蠻大一碗的，滷肉稍微偏肥了些，鹹香中帶點微甜，吃起來很黏密，裡頭還附上了筍絲及酸菜，酸菜不夠還可以免費再續。

冬瓜爌肉飯 80元

▲爌肉滷得蠻深色，鹹香十足，肥而不膩，不過瘦肉的部分吃起來稍微乾了些，旁邊一樣有附上筍乾跟酸菜。

魯香豬排 75元

看到脆上超多人推他們家的魯香豬排，糖糖也單點了一份，將豬排先炸至金黃色澤，再滷製入味，外皮帶點微脆口感，豬排吃起來相當扎實，滷得也非常入味、好吃。

蜆仔湯 35元

豬腳榮冬瓜爌肉飯除了苦瓜湯、味噌湯，還有蜆仔湯，一碗只要35元，裡頭蜆仔份量還不少，湯頭喝起來超鮮甜，還帶有蒜頭的香氣，很適合冬天補一補。

整體心得

台中北屯人氣小吃豬腳榮冬瓜爌肉飯，除了招牌爌肉飯，還有香噴噴的魯肉飯及魯香豬排也是人氣必點，不管平假日生意都超級好，不只內用、外帶，電話也響不停，想吃的朋友記得趁早來卡位，聽說豬腳也很厲害，可惜糖糖這天來已經賣完，只好下次再來嚐嚐。

豬腳榮冬瓜爌肉飯

電話：04－24351333

地址：台中市北屯區東山路一段57號

時間：11：00～14：00；16：10～19：30（周一公休／周日只營業11：00～14：00）

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