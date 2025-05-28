台中封存舊時光的泡沫紅茶店　花生厚片每桌必點重溫兒時回憶

♥記錄美食的一點一滴，分享生活中的小確幸♥

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳品勻

台中泡沫紅茶店哪一間讓你最記憶猶新呢？這間位在台中西區的亞芳茶行是在地經營許久的泡沫紅茶店，光是裝潢就充滿歷史的痕跡，不僅餐點走平價路線，座位更是一位難求，簡餐只要80元起，還有台中人最愛喝的珍珠奶茶，一杯也只要35元呢！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置

亞芳茶行位在台中西區自治街上，距離台中教育大學、文化中心、美術館不遠，是說附近不太好停車，有開車來的朋友要小找一下。

環境

亞芳茶行的環境很古早味，就是那種很傳統的泡沫紅茶店裝潢，室內室外的有座位區，不過都沒有冷氣，夏天來會比較熱一些，建議多噴一點防蚊液，是說這間亞芳茶行生意真的很好，平日來依舊一位難求。

菜單

看到密密麻麻的菜單就知道品項非常多，飲料超級多，價格也很便宜，不過小杯是真的很小杯，除了飲品還有各式茶點、簡餐及麵食。

薯條 35元／小不點炸雞塊 40元

薯條一份35元，份量跟速食店的小薯差不多，炸得很酥脆，吃起來不會有油耗味；另一份小不點炸雞塊也蠻多人推的，其實就是雞米花，吃起來還滿多汁的，會讓人一顆接一顆。

炸豆腐 35元

看到網路上大家都推爆亞芳茶行炸豆腐，糖糖也點了一份，35元的份量其實不算多，豆腐切得蠻薄的，泡菜是點綴，炸豆腐很酥，搭配泡菜還不錯，可惜泡菜有點少。

香酥豬排飯 80元

亞芳茶行的簡餐還蠻便宜的，不過份量上糖糖覺得男生可能會吃不飽，簡餐裡頭包含兩樣菜跟一顆蛋，還會附上一杯小紅茶。

▲豬排不算大塊，還挺薄的，外皮很酥，肉吃起來也不會乾乾的。

花生厚片 30元

每次去茶行必點花生厚片，是說現在幾乎都是50元起跳，亞芳茶行花生厚片只要30元真的很便宜，厚片口感鬆軟，花生醬也抹得很均勻，每一口都帶有濃濃的花生香氣，喜歡吃花生厚片的朋友必點。

珍珠奶茶（小）35元

台中人最愛喝的珍珠奶茶，糖糖點的是小杯的，真的很小一杯，珍珠很Q軟，糖糖點了微糖，喝起來不會到太甜，奶茶很有早餐店的感覺。

心得

喜歡古早味泡沫紅茶的朋友可以來試試這間亞芳茶行，價格真的蠻平價的，不過份量上都稍微偏少些，我覺得最值得推薦的就是花生厚片啦！一份只要30元，抹醬也沒少，聽說雞絲麵跟鍋燒麵也不錯，下次有機會來點看看。

亞芳茶行

地址：台中市西區自治街109號

營業時間：11：00－20：30

＊部落客《糖糖`s 享食生活》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►台中鹽滷豆花12種配料隨你裝！均一價只要60元口感綿密

►台中不限時咖啡廳＋1！從27樓眺望城市風光 CP值拿鐵百元有找

►好市多「滷肉飯」開箱！每份要價99元 有貢丸＋珍珠香腸