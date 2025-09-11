ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
萬里預約制玩水烤肉農莊！溪畔吹天然冷氣＋山泉水泳池玩整天

▲▼淺沐道休閒農莊。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲淺沐道休閒農莊沿著員潭溪上游搭建，有多種戲水空間，非常適合夏天消暑。（圖／部落客《小腹婆大世界》授權提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

實習記者陳莉玟／綜合報導

新北萬里「淺沐道休閒農莊」是全預約制的玩水烤肉景點，靠近溪流的天然冷氣超級涼爽，可以釣魚、玩水、體驗刺激的水上盪鞦韆，園區內還有乾淨的泳池、超澎湃的石板烤肉，是個可以玩一整天的避暑勝地。雖然溪谷旁收訊比較不好，但園區貼心提供Wi-Fi，很適合親朋好友、全家人出遊，網友建議至少提早三個月預約！

交通與預約
由於沒有大眾運輸工具可以抵達，建議自行開車前往，現場設有充足的停車位。淺沐道休閒農莊非常難訂，據網友分享假日要提早兩個月訂才能訂到，尤其暑假或假日人潮眾多，一定要提前打電話預約。

▲▼淺沐道休閒農莊。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲除了門口可以停車，另外還有兩處停車場。

▲▼淺沐道休閒農莊。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼有販售泳圈、水槍玩具，還有吐司、零食等等。

▲▼淺沐道休閒農莊。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲罐裝飲料選擇豐富。

▲這裡也買得到小朋友最愛的泡泡。

多種設施與活動
園區內設施豐富，溪流分為三段區域，分別規劃有水上躺椅、鞦韆、水槍，還可以租借釣竿和餌料，享受釣魚的樂趣。除了溪流戲水，園區還有清澈的山泉水泳池，以及專為兒童設計的戲水池，讓大小朋友都能玩得盡興。也有提供乾淨更衣室、洗手間，以及販賣零食、飲料和戲水用品的商店。

▲▼淺沐道休閒農莊。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼淺短河道成為安全的戲水空間，可以體驗在沁涼的溪中戲水。

▲▼淺沐道休閒農莊。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼淺沐道休閒農莊。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼有很多設施和道具，無論大人、小孩都可以玩得很開心。

▲▼淺沐道休閒農莊。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼淺沐道休閒農莊。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼還可以在溪谷裡盪鞦韆、釣魚。

▲▼淺沐道休閒農莊。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼冰涼的山泉水泳池，深度大概到大人的腹部上面一些。

▲▼淺沐道休閒農莊。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼淺沐道休閒農莊。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼兒童池水深比較淺，小朋友也可以輕鬆玩樂。

▲▼淺沐道休閒農莊。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼淺沐道休閒農莊。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲這個繽紛可愛的空間是更衣室和洗手間，整體上很乾淨。

▲▼淺沐道休閒農莊。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼販賣區有販售魚飼料，一大包只要10元，租借釣竿不限時100元。

▲▼淺沐道休閒農莊。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼淺沐道休閒農莊。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲商店的後方還有一台專業的打氣機，可以把泳圈充氣。

包廂內享用特色石板烤肉
淺沐道休閒農莊的石板烤肉是一大亮點，提供超澎湃的食材組合，甚至還有香噴噴的烤雞。用餐區為獨立的包廂，而且配有風扇，在溪谷旁享受美食的同時，也能感受涼爽舒適的氛圍。建議大家攜帶防蚊液、泳具、毛巾、浴巾等必需品，也可以自備冰桶及冰塊，把飲料放在溪水裡冰鎮。

▲▼淺沐道休閒農莊。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲每一區座位區都是獨立包廂，設有電風扇。

▲▼淺沐道休閒農莊。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲部分包廂還有吊床，夏天躺著睡覺也很舒服。

▲▼淺沐道休閒農莊。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼溪邊旁也有很多包廂。

▲▼淺沐道休閒農莊。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼淺沐道休閒農莊。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲提供的食材種類很豐富。

▲▼淺沐道休閒農莊。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲鐵板加熱速度很快，很快就能煮好。

▲▼淺沐道休閒農莊。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼簡單的石板烤肉、海鮮，配上綿密的地瓜非常滿足！

▲▼淺沐道休閒農莊。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼淺沐道休閒農莊。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼建議烤雞時間120分鐘，看到烤雞變成金黃色了再拿出來。

▲▼淺沐道休閒農莊。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

淺沐道休閒農莊

地址：新北市萬里區達天19之1號
電話：02－24929059
營業時間：10：00－17：00（周二公休）

