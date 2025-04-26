ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

南投隱世秘境！偽露營Villa坐擁1.2萬坪森林　浪漫夜晚點亮整座園區

▲▼最新南投埔里民宿「葉子祕境 YATS 森林系Villa」佔地1.2萬坪森林系Villa，門口就可以看到鴨鴨的溪流房、最新戲水池。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲葉子秘境佔地寬廣，園區裡還有戲水池！（圖／部落客《小腹婆大世界》授權提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

實習記者陳莉玟／綜合報導

位於南投埔里的「葉子秘境」住宿，佔地1.2萬坪坐擁廣闊的森林，每一個房型都擁有寬敞落地窗，讓人欣賞療癒森林；也有專屬的冷暖空調、衛浴空間，園區裡還規劃有野溪玩水區、戲水池，非常適合好友、親子一同玩耍，晚上還會點亮整座園區，超級浪漫！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

園區非常廣闊
葉子秘境的腹地廣闊，根本就是一座森林園區，很適合到處走走逛逛親近大自然。除了兒童戲水池區、可以體驗溫泉魚咬腳皮的溫泉魚區外，還有幸運藤隧道、五葉松區、森林座位區等設施。晚上園區會點燈，更是增添浪漫氛圍，彷彿置身與世隔絕的秘境，而且四月中到五月中還有機會看螢火蟲！

▲▼最新南投埔里民宿「葉子祕境 YATS 森林系Villa」佔地1.2萬坪森林系Villa，門口就可以看到鴨鴨的溪流房、最新戲水池。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲園區房間配置圖。

▲▼最新南投埔里民宿「葉子祕境 YATS 森林系Villa」佔地1.2萬坪森林系Villa，門口就可以看到鴨鴨的溪流房、最新戲水池。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲葉子秘境腹地廣闊。

▲▼最新南投埔里民宿「葉子祕境 YATS 森林系Villa」佔地1.2萬坪森林系Villa，門口就可以看到鴨鴨的溪流房、最新戲水池。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲園區有專屬停車場，在停車場會有專人來接行李，可以直接坐車到大廳辦理入住手續。

▲▼最新南投埔里民宿「葉子祕境 YATS 森林系Villa」佔地1.2萬坪森林系Villa，門口就可以看到鴨鴨的溪流房、最新戲水池。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲從大廳窗戶就可以看到一片山林。

▲▼最新南投埔里民宿「葉子祕境 YATS 森林系Villa」佔地1.2萬坪森林系Villa，門口就可以看到鴨鴨的溪流房、最新戲水池。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲辦理入住時工作人員會送兩瓶防蚊液。

▲▼最新南投埔里民宿「葉子祕境 YATS 森林系Villa」佔地1.2萬坪森林系Villa，門口就可以看到鴨鴨的溪流房、最新戲水池。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼可以登記借用桌遊、射箭玩具、羽毛球、棒球等等。

▲▼最新南投埔里民宿「葉子祕境 YATS 森林系Villa」佔地1.2萬坪森林系Villa，門口就可以看到鴨鴨的溪流房、最新戲水池。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼最新南投埔里民宿「葉子祕境 YATS 森林系Villa」佔地1.2萬坪森林系Villa，門口就可以看到鴨鴨的溪流房、最新戲水池。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼園區內有很多空間可以活動。

▲▼最新南投埔里民宿「葉子祕境 YATS 森林系Villa」佔地1.2萬坪森林系Villa，門口就可以看到鴨鴨的溪流房、最新戲水池。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼最新南投埔里民宿「葉子祕境 YATS 森林系Villa」佔地1.2萬坪森林系Villa，門口就可以看到鴨鴨的溪流房、最新戲水池。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲到溫泉魚區可以體驗溫泉魚咬腳皮。

▲▼最新南投埔里民宿「葉子祕境 YATS 森林系Villa」佔地1.2萬坪森林系Villa，門口就可以看到鴨鴨的溪流房、最新戲水池。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲新的兒童戲水池區有提供可愛的氣墊玩具、球。

▲▼最新南投埔里民宿「葉子祕境 YATS 森林系Villa」佔地1.2萬坪森林系Villa，門口就可以看到鴨鴨的溪流房、最新戲水池。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼晚上園區會點燈，增添了許多浪漫氛圍。

▲▼最新南投埔里民宿「葉子祕境 YATS 森林系Villa」佔地1.2萬坪森林系Villa，門口就可以看到鴨鴨的溪流房、最新戲水池。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

房型選擇多樣化
葉子秘境的房型從雙人房、四人房、六人房到八人房都有，每個房間都有落地窗可以欣賞大片森林，也有獨立的冷暖空調和衛浴空間；另外還有很適合夏天入住的溪流房，旁邊就可以玩水，超級方便，而且每個房間都有獨立的戶外空間。

▲▼最新南投埔里民宿「葉子祕境 YATS 森林系Villa」佔地1.2萬坪森林系Villa，門口就可以看到鴨鴨的溪流房、最新戲水池。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼森林六人房為一間四人房及一間雙人房，兩房不互通，皆有獨立的門跟衛浴，房與房中間有戶外公共客廳。

▲▼最新南投埔里民宿「葉子祕境 YATS 森林系Villa」佔地1.2萬坪森林系Villa，門口就可以看到鴨鴨的溪流房、最新戲水池。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼最新南投埔里民宿「葉子祕境 YATS 森林系Villa」佔地1.2萬坪森林系Villa，門口就可以看到鴨鴨的溪流房、最新戲水池。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲房間內還有按摩椅。

▲▼最新南投埔里民宿「葉子祕境 YATS 森林系Villa」佔地1.2萬坪森林系Villa，門口就可以看到鴨鴨的溪流房、最新戲水池。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲五葉松八人房為兩間四人房，有獨立的門跟衛浴，兩房戶外有公共空間，很適合兩個家庭一起入住。

▲▼最新南投埔里民宿「葉子祕境 YATS 森林系Villa」佔地1.2萬坪森林系Villa，門口就可以看到鴨鴨的溪流房、最新戲水池。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼溪流房就在大廳旁邊，玩水非常方便。

▲▼最新南投埔里民宿「葉子祕境 YATS 森林系Villa」佔地1.2萬坪森林系Villa，門口就可以看到鴨鴨的溪流房、最新戲水池。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼最新南投埔里民宿「葉子祕境 YATS 森林系Villa」佔地1.2萬坪森林系Villa，門口就可以看到鴨鴨的溪流房、最新戲水池。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲每個房間都有獨立的戶外空間，可以在這裡享用晚餐和早餐，還有搖椅可以使用。

▲▼最新南投埔里民宿「葉子祕境 YATS 森林系Villa」佔地1.2萬坪森林系Villa，門口就可以看到鴨鴨的溪流房、最新戲水池。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲雖然外觀看起來是帳篷，但房間內是組合屋的形式，隔音還不錯。

▲▼最新南投埔里民宿「葉子祕境 YATS 森林系Villa」佔地1.2萬坪森林系Villa，門口就可以看到鴨鴨的溪流房、最新戲水池。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼每間房間內都有小冰箱和一組茶具，備品也很齊全。

▲▼最新南投埔里民宿「葉子祕境 YATS 森林系Villa」佔地1.2萬坪森林系Villa，門口就可以看到鴨鴨的溪流房、最新戲水池。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼最新南投埔里民宿「葉子祕境 YATS 森林系Villa」佔地1.2萬坪森林系Villa，門口就可以看到鴨鴨的溪流房、最新戲水池。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼浴室採乾濕分離，有免治馬桶。

▲▼最新南投埔里民宿「葉子祕境 YATS 森林系Villa」佔地1.2萬坪森林系Villa，門口就可以看到鴨鴨的溪流房、最新戲水池。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼最新南投埔里民宿「葉子祕境 YATS 森林系Villa」佔地1.2萬坪森林系Villa，門口就可以看到鴨鴨的溪流房、最新戲水池。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲房間內有很大的落地窗，可以觀賞大片森林。

▲▼最新南投埔里民宿「葉子祕境 YATS 森林系Villa」佔地1.2萬坪森林系Villa，門口就可以看到鴨鴨的溪流房、最新戲水池。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲房間內有投影機可以看影片。

▲▼最新南投埔里民宿「葉子祕境 YATS 森林系Villa」佔地1.2萬坪森林系Villa，門口就可以看到鴨鴨的溪流房、最新戲水池。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲星空villa房的視野很好，更有與世隔絕的度假感。

房費包含早餐及迎賓點心
晚餐需額外加購，為日式套餐，菜色有梅菜燉肉、紅燒牛腩、三杯雞、泰式咖喱雞肉等選擇，如有加購晚餐，18：00會有專人送餐至房間。早餐則是美式風格的漢堡、可頌等等，用野餐籃盛裝，08：30會統一送餐至房間。如果有茹素需求，可以在訂房時提出，若要自行烹飪，烹飪器具及食材皆需自備，園區禁止使用炭火，烹飪完畢需自行還原場地。

▲▼最新南投埔里民宿「葉子祕境 YATS 森林系Villa」佔地1.2萬坪森林系Villa，門口就可以看到鴨鴨的溪流房、最新戲水池。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲晚餐為日式套餐，需額外加購。

▲▼最新南投埔里民宿「葉子祕境 YATS 森林系Villa」佔地1.2萬坪森林系Villa，門口就可以看到鴨鴨的溪流房、最新戲水池。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲在草地旁邊吃日式便當很有野餐的氛圍。

▲▼最新南投埔里民宿「葉子祕境 YATS 森林系Villa」佔地1.2萬坪森林系Villa，門口就可以看到鴨鴨的溪流房、最新戲水池。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲早餐提供美式風格的漢堡、可頌等等。

▲▼最新南投埔里民宿「葉子祕境 YATS 森林系Villa」佔地1.2萬坪森林系Villa，門口就可以看到鴨鴨的溪流房、最新戲水池。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼早餐用野餐籃盛裝，會有專人送至房間。

▲▼最新南投埔里民宿「葉子祕境 YATS 森林系Villa」佔地1.2萬坪森林系Villa，門口就可以看到鴨鴨的溪流房、最新戲水池。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

葉子秘境

地址：南投縣埔里鎮種瓜路48之8號
電話：0901－368727

＊部落客小腹婆大世界現有經營：部落格fbInstagramYoutube

【你可能也想看】

►日本最高海濱塔！70秒升上234米高空　SKY CAFE收錄福岡最美夜景
►宜蘭「澡堂風」咖啡廳！濃郁梅酒咖啡享受微醺　店內滿滿溫泉元素
►海浪聲伴入夢鄉！花蓮沙灘藏絕美海景房　夢幻日出＋道地韓式早餐

關鍵字： 葉子秘境 南投旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 小腹婆大世界

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

男鑽車縫滑倒被砂石車輾亡　後方騎士目擊嚇到自摔

推薦閱讀

國寶級深夜美食！80歲超勇阿伯騎鐵馬賣燒肉粽　一騎就是50個年頭

國寶級深夜美食！80歲超勇阿伯騎鐵馬賣燒肉粽　一騎就是50個年頭

高雄隱密宵夜小館！法式香煎布丁燒超搶手　還有I人座位不怕尷尬

高雄隱密宵夜小館！法式香煎布丁燒超搶手　還有I人座位不怕尷尬

隱身龜山濃郁拉麵！主打淡麗泡系雞白湯　超鮮蛤蜊柚香白酒限量吃

隱身龜山濃郁拉麵！主打淡麗泡系雞白湯　超鮮蛤蜊柚香白酒限量吃

地鐵一出站就到！東京CP值「晴空塔房」開箱　一晚3500元還有雙床

地鐵一出站就到！東京CP值「晴空塔房」開箱　一晚3500元還有雙床

阿里山鐵道螢河爆美再住海拔最高飯店

阿里山鐵道螢河爆美再住海拔最高飯店

南投「偽露營Villa」坐擁1.2萬坪森林

南投「偽露營Villa」坐擁1.2萬坪森林

馬公港旅客服務中心營運啟用　今年將迎來8艘次郵輪添經濟效益

馬公港旅客服務中心營運啟用　今年將迎來8艘次郵輪添經濟效益

澎湖住宿懶人包！5間療癒系海景民宿

澎湖住宿懶人包！5間療癒系海景民宿

泉水灑落宛如水濂洞！桃園神祕蝙蝠洞

泉水灑落宛如水濂洞！桃園神祕蝙蝠洞

高雄3個即將開幕親子新景點先收

高雄3個即將開幕親子新景點先收

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

桃園「宇內溪溫泉區」明起試營運

隱身「廢墟公寓」秘境台菜小館！

超萌「史努比公仔」現身澎湖5大景點

新北河濱蝶戀季升級！有音樂會、市集

北海岸「6處野百合」盛放！美到5月底

士林「20種孤挺花、繡球花」免費賞

新北「4座特色公園」帶孩放電

5／1炭烤豬肋排買一送一

士林廚房6/30前加菜不加價

美登利官方再公布台中店訂位候位須知

熱門行程

2025龍岡米干節 走進異域文化的磅礴盛宴

4/19-4/27體驗金三角異域風情，品味道地米干美食，感受潑水祈福與火把狂歡的熱情

最新新聞更多

阿里山鐵道螢河爆美再住海拔最高飯店

南投「偽露營Villa」坐擁1.2萬坪森林

馬公港旅客服務中心營運啟用　今年將迎來8艘次郵輪添經濟效益

澎湖住宿懶人包！5間療癒系海景民宿

泉水灑落宛如水濂洞！桃園神祕蝙蝠洞

高雄3個即將開幕親子新景點先收

4家中餐廳春季上新菜

鹿兒島縣產「A4級黑毛和牛」吃到飽！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366