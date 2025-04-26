南投隱世秘境！偽露營Villa坐擁1.2萬坪森林　浪漫夜晚點亮整座園區

▲葉子秘境佔地寬廣，園區裡還有戲水池！（圖／部落客《小腹婆大世界》授權提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

實習記者陳莉玟／綜合報導

位於南投埔里的「葉子秘境」住宿，佔地1.2萬坪坐擁廣闊的森林，每一個房型都擁有寬敞落地窗，讓人欣賞療癒森林；也有專屬的冷暖空調、衛浴空間，園區裡還規劃有野溪玩水區、戲水池，非常適合好友、親子一同玩耍，晚上還會點亮整座園區，超級浪漫！

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園區非常廣闊

葉子秘境的腹地廣闊，根本就是一座森林園區，很適合到處走走逛逛親近大自然。除了兒童戲水池區、可以體驗溫泉魚咬腳皮的溫泉魚區外，還有幸運藤隧道、五葉松區、森林座位區等設施。晚上園區會點燈，更是增添浪漫氛圍，彷彿置身與世隔絕的秘境，而且四月中到五月中還有機會看螢火蟲！

▲園區房間配置圖。

▲葉子秘境腹地廣闊。

▲園區有專屬停車場，在停車場會有專人來接行李，可以直接坐車到大廳辦理入住手續。

▲從大廳窗戶就可以看到一片山林。

▲辦理入住時工作人員會送兩瓶防蚊液。

▲▼可以登記借用桌遊、射箭玩具、羽毛球、棒球等等。

▲▼園區內有很多空間可以活動。

▲到溫泉魚區可以體驗溫泉魚咬腳皮。

▲新的兒童戲水池區有提供可愛的氣墊玩具、球。

▲▼晚上園區會點燈，增添了許多浪漫氛圍。

房型選擇多樣化

葉子秘境的房型從雙人房、四人房、六人房到八人房都有，每個房間都有落地窗可以欣賞大片森林，也有獨立的冷暖空調和衛浴空間；另外還有很適合夏天入住的溪流房，旁邊就可以玩水，超級方便，而且每個房間都有獨立的戶外空間。

▲▼森林六人房為一間四人房及一間雙人房，兩房不互通，皆有獨立的門跟衛浴，房與房中間有戶外公共客廳。

▲房間內還有按摩椅。

▲五葉松八人房為兩間四人房，有獨立的門跟衛浴，兩房戶外有公共空間，很適合兩個家庭一起入住。

▲▼溪流房就在大廳旁邊，玩水非常方便。

▲每個房間都有獨立的戶外空間，可以在這裡享用晚餐和早餐，還有搖椅可以使用。

▲雖然外觀看起來是帳篷，但房間內是組合屋的形式，隔音還不錯。

▲▼每間房間內都有小冰箱和一組茶具，備品也很齊全。

▲▼浴室採乾濕分離，有免治馬桶。

▲房間內有很大的落地窗，可以觀賞大片森林。

▲房間內有投影機可以看影片。

▲星空villa房的視野很好，更有與世隔絕的度假感。

房費包含早餐及迎賓點心

晚餐需額外加購，為日式套餐，菜色有梅菜燉肉、紅燒牛腩、三杯雞、泰式咖喱雞肉等選擇，如有加購晚餐，18：00會有專人送餐至房間。早餐則是美式風格的漢堡、可頌等等，用野餐籃盛裝，08：30會統一送餐至房間。如果有茹素需求，可以在訂房時提出，若要自行烹飪，烹飪器具及食材皆需自備，園區禁止使用炭火，烹飪完畢需自行還原場地。

▲晚餐為日式套餐，需額外加購。

▲在草地旁邊吃日式便當很有野餐的氛圍。

▲早餐提供美式風格的漢堡、可頌等等。

▲▼早餐用野餐籃盛裝，會有專人送至房間。

葉子秘境

地址：南投縣埔里鎮種瓜路48之8號

電話：0901－368727

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