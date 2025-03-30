日本最高海濱塔！70秒升上234米高空　SKY CAFE收錄福岡最美夜景

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

福岡塔是北九州著名地標，也是日本最高的海濱塔，搭乘電梯只要70秒，就能將大海到天空一覽無遺！不僅能欣賞福岡的城市街景，還能看博多海灣風光，同時也是浪漫約會勝地，適合情侶約會和親子同遊，還能在福岡塔裡喝咖啡下午茶，享受無敵海景的魅力。夜間點燈的福岡塔也很美，快列入口袋名單！

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交通

福岡塔是福岡著名的地標，開車前往的話可以直接導航福岡塔，也可以搭地鐵、公車，或是叫計程車，福岡塔前就是公車站，很方便！

外觀建築

▲福岡塔的外觀建築好美，玻璃帷幕建築在陽光照耀下，很像一座耀眼剔透的水晶獎盃。

▲接近福岡塔時，沿途都能看到指引的標示。

門票

福岡塔一樓是購票服務處，可以現場購票。門票800日元；小學、初中500日元；4歲以上幼兒是200日元。門票很漂亮，就是福岡塔的建築，很值得收藏。

可愛吉祥物

福岡塔一樓廣場也有福岡塔的吉祥物地標，我覺得好可愛，藍色的衣服搭配藍色的圍巾，玩福岡塔沒和吉祥物合影，等於沒來過！

導覽地圖

福岡塔標高234米，是日本最高的海濱塔，有餐廳、咖啡館、商店、洗手間和地景藝術，也有規劃無障礙空間、電梯，以及置物櫃，親子同遊福岡塔也很方便！

環境

▲走進福岡塔時，就覺得館內好熱鬧，一樓就有福岡塔商店，還有全家便利商店。

▲購票後，會有服務人員指引通往電梯。

搭電梯可直達福岡塔的觀景台

福岡塔的建築設計，以百道濱海灘為設計藍本，大片三角型結合的玻璃窗建築，有點像是走進水晶世界裡，再搭配藍色燈線，也有置身在海洋的錯覺。透過玻璃電梯上升，能看到戶外的風光。

展望台

登上福岡塔的展望台，全館皆為室內空間，大片落地窗讓採光相當明亮，透過窗戶，也能欣賞福岡的城市之美，還有蔚藍的博多海灣，天氣晴朗景色迷人。

▲▼福岡塔觀景台有規劃座位區，能休息看風景，也有趣味VR和望遠鏡可以付費體驗。

福岡塔擁有360度的超廣角觀景視野

可以將福岡塔周邊的城市街景盡收眼底。觀景台有東南西北方位的地標介紹，可以看到博多、天神、海濱公園及脊振山，能一次感受福岡迷人的山城和海景。

▲各角落窗景都是熱門的拍照點，讓人有居高臨下的震撼，還能與城市合照，白天拍照超級好看。

▲福岡塔的夜景也很夢幻，上圖是福岡塔館內分享夜間版的拍攝環境。



天空咖啡館

福岡塔裡有景觀餐廳和咖啡館，逛累了也可以在SKY CAFE喝下午茶。我簡單點了一杯冰美式和拿鐵，福岡塔的景觀咖啡也有推出漸層色系飲品，看起來好繽紛好好喝。

▲海景第一排超美，在蔚藍大海的陪伴下用餐吃甜點，就是一大享受，推薦大家別錯過了。



戀人聖地

福岡塔裡還有浪漫的戀人勝地，其中一個角落有粉紅色的大愛心地景，周圍掛滿了繽紛的愛情鎖，8種顏色的愛情鎖任君挑選，可以在這裡寫下祝福，並鎖在福岡塔，無論是情侶、閨蜜或是家人都能來祈福。

▲愛情鎖的旁邊有寫字台。

來自空中的禮物

福岡塔裡居然還有大型扭蛋機，取名為天堂扭蛋，被喻為是來自天空的禮物。轉扭蛋一次500日元，扭蛋裡是福岡的特色小物，我當天抽到博多的華丸，但我更想要的是博多拉麵。

▲這一區是福岡塔的籤運彈珠台，有興趣的朋友可以來玩一下。

紀念品店

福岡塔參觀結束後，我們搭電梯回到一樓逛紀念品店。福岡塔商店有販售福岡塔的周邊商品，像是公仔、玩偶、明信片、餅乾禮盒等，居然也有賣熊本熊的周邊。

戶外廣場

走到福岡塔外，外面的廣場也很漂亮，福岡塔的建築設計真的很美，尤其是藍天時，建築上反射著療癒的天空藍，讓人心曠神怡。

▲有一台超大的相機，我一開始以為是地景藝術，沒想到是可以立手機的拍照點，旁邊還有鏡子可以看，是專業的自助拍照區。



總結

▲當天成功拍出幸福的全家福照，期待下次再訪，一定要來看福岡塔的百萬夜景。

福岡塔

地址：2 Chome-3-26 Momochihama, Sawara Ward, Fukuoka, 814-0001日本

營業時間：09：30－22：00



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