冬天賞雪秋季賞楓！秘境俯瞰十和田湖＆遍野楓葉　秋田自駕遊推薦

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撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者黃鄒承恩

「十和田湖」和「奧入瀨溪」都是日本青森縣指定的特別名勝和天然紀念物，也是東北地區最適合賞楓的景點之一！如果時間夠充分的話，可以搭船遊湖欣賞湖光山色與紅葉美景。我們這天來到秋田十和田湖的「発荷峠展望台」，這是秋田很棒的觀賞十和田湖之地。

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十和田湖 発荷峠展望台地圖

十和田湖的地理位置比較特別，因為它有一半屬於青森縣、一半屬於秋田縣。十和田湖總共設置有六個瞭望台，分別是発荷峠、瞰湖台、御鼻部山展望台、瀧之澤展望台、紫明亭展望台及甲岳台。每一個展望台都可以欣賞十和田湖各種不同美，而位於小坂町的「發荷峠展望台」是眺望十和田湖全景的最佳位置之一！

十和田湖 発荷峠展望台怎麼去?

JR十和田南車站出發乘巴士50分，小坂IC出發乘車30分，或者也可以像我們這樣採取自駕或是包車的方式。

十和田湖 発荷峠展望台環境

十和田湖是位在秋田縣與青森縣間的雙層破火山口湖，海拔400公尺、湖深約327公尺，是目前日本第三深的湖泊，而第一深的是同樣位於秋田的田澤湖，第二深的就是北海道的支笏湖。十和田湖的透明度很高，可清楚見到10米深處，碧綠清澈的湖水，映出四季的神秘風貌，日本人認為十和田湖可以和富士山並列為日本絕景的名湖！

▲這天的天氣其實不算很好，不過8月底的十和田湖湖水還是藍的像一片打翻的水彩。

▲展望台上面也有付費望遠鏡，投幣就可以使用，透過望遠鏡應該可以看到更美的視野。

▲十和田湖的美可不是只有這樣，春天可以欣賞山櫻、夏天可以欣賞新綠、秋天可以欣賞紅葉、冬天可以欣賞雪景，擁有四季美麗風貌。



▲散策步道依不同的季節可欣賞到各種美景，而且從外圍山麓的發荷峠就可以眺望八甲田連峰。

▲放一張全景，藍天白雲搭配蔚藍的湖水，秋田的第一站就讓我們驚艷不已。



▲「発荷峠展望台」旁不但有洗手間還有伴手禮店，如有需要的話可以一併採買。



十和田湖 発荷峠展望台楓葉

當天同行的旅伴特別傳了幾張她之前來秋田時，造訪十和田湖拍的照片給我們比對，滿山滿谷紅葉真的是爆炸式的浪漫。

▲像極了拍汽車廣告是吧！我覺得日本東北的秋天就是這樣美到不可思議。



▲之前去福島和山形的時候也都覺得，為什麼隨便路邊就是整片紅。

▲這是我第三次到秋田，卻是第一次到十和田湖，原來秋田有這麼多的面相，好像來了十次也玩不完一樣。



▲十和田湖就是奧入瀨溪的發源地，這也是為什麼奧入瀨溪的水質可以這麼的清澈了，所以這個地標也成為「発荷峠展望台」的最佳拍照聖地囉。



▲如果時間不趕的話，還可以搭觀光船用不同的方式欣賞十和田湖之美。

十和田湖 発荷峠展望台

地址：秋田県鹿角郡小坂町十和田湖字

電話：01－76752425

飛天璇

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