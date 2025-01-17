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撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者柯珮萱

札幌電視塔是札幌重要的地標之一，位於札幌大通公園最明顯的位置，也是很多電視劇拍攝場景。在札幌市區吃飯逛街時一定會不時看到它的身影。我們這天的札幌一日遊下午來到大通公園，吃了好吃的大通公園烤玉米之後，接著搭了電梯上了札幌電視塔看風景，當然也順便買了紀念品。

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札幌電視塔交通方式

札幌電視塔的交通很方便，不管是搭乘地鐵還是電車都可以抵達，搭乘札幌地鐵南北線、東西線、東豐線在大通站下車，或是札幌市電，在西4丁目站下車，接著步行1分鐘就可以抵達札幌電視塔了。

札幌電視塔一樓

▲下面就有美食餐廳和伴手禮店，遊客也可以逛一下。

▲門口的打卡點好可愛，背板是北海道有名的棕熊和鮭魚。



▲我一直以為紅色的這個公仔是辣椒，後來才知道是電視塔爸爸，它是札幌電視塔的吉祥物。

札幌電視塔購票地點

▲如果要到札幌電視塔最上面的話，需要在三樓購票。

札幌電視塔門票費用

▲門票收費方式如上，成人門票是1000日圓，以我們當時的匯率來說，一張大概是260元台幣。

▲我們這天有先在KKday上面購票，再用QR Code在現場換實體票就可以了，價格會比較低一點。

札幌電視塔美食餐廳

▲發現三樓也有一間餐廳。

▲這間是THE GARDEN札幌北海道燒烤店，提供北海道當季食材為主的燒烤料理，在這裡用餐的話視野應該很好。

札幌電視塔環境介紹

▲購完票之後我們依循指示搭電梯到頂樓，在電梯裡可以360度觀賞外面的風景，只要60秒就可以直升至90.38m處的觀景台。

札幌電視塔頂樓

▲頂樓空間比想像中的還小，不過這裡可以遠眺大通公園、北海道神宮和札幌市圓山動物園等。

▲這個是拍大頭貼的機器，因為沒有進去拍也不確定拍起來如何，不過我覺得背景應該會是札幌電視塔。

札幌電視塔上面有一個神社

據說剛開始只是為了為一個玩笑而建立的，不過從風水角度來看，它的位置好像很好，是北海道最高神社？據說，如果觸碰充當守護犬的爸爸和媽媽，就會收到好東西，它們的觸角也會立即脫落。電視塔爸爸會滿足你所有的願望，從生意興隆到愛情圓滿。

▲另外一台紀念金牌則是可以自行打印日期，有興趣的朋友也可以試試。

▲電視爸爸的財富機就位於神社旁，可以用200日円（約42元台幣)投一個札幌電視塔的代幣，象徵財運，也可以留作紀念用。

▲這裡的天空商店雖然不大，不過這裡有販售各種北海道土產，還有札幌電視塔限定的紀念品。

▲比較特別的是，這裡可以買到可以當場蓋章的「禦朱印」郵票，還會附透明文件夾。



▲前方的大通公園很常舉辦活動，也是札幌居民很重要的活動地點。

札幌電視塔三樓

▲回到三樓有一個紀念品商店可以逛，這裡的東西比上面還要多很多，連吃的都有。

▲在旁邊還有一台報紙販賣機，可以買一份自己出生當天的新聞報紙，一份是日幣400円（約85元台幣)可以留作紀念。

▲可愛的打卡牆也來一張。

▲札幌電視塔一樓就是大通公園，這裡真的是市民休閒的好地方，6月～9月還有好吃的大通公園烤玉米。

札幌電視塔活動介紹

大通公園一年四季都會舉辦不同的活動，像是2月的札幌冰雪節、7～8月的札幌爵士樂節、11～12月的札幌慕尼黑聖誕節集市。而展台上的夜景，也是日本夜景遺產之一！(冬季照片感謝友人贊助)

札幌電視塔

地址：北海道札幌市中央区大通西１丁目

營業時間：09：00－22：00

飛天璇

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