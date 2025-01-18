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白天早午餐夜晚化身餐酒館！水湳商圈低調純白老宅　台中約會推薦

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼隱身水湳的純白老宅，Le Trésor她說用甜點與建築風格征服美食客。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者黃鄒承恩

位於台中西屯水湳商圈的「Le Trésor她說」，以純白老宅為背景，同時也是早午餐、甜點和餐酒館，成為熱門的打卡景點。無論是充滿復古氛圍的用餐空間，還是兼具創意與美味的餐點，都吸引了饕客與咖啡愛好者前來朝聖。

Le Trésor她說在網路上的推薦文並不多
不過IG上面還滿夯的Google評論甚至有4.7顆星，唯一就是餐點比較偏貴，而且低消要200元哦！

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停車

▲▼隱身水湳的純白老宅，Le Trésor她說用甜點與建築風格征服美食客。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲這裡距離中央公園很近，斜對面就有一個停車場，對開車的人來說方便許多。

環境

▲▼隱身水湳的純白老宅，Le Trésor她說用甜點與建築風格征服美食客。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲外觀是乾淨的純白建築老宅，有點鬧中取靜的感覺。

▲▼隱身水湳的純白老宅，Le Trésor她說用甜點與建築風格征服美食客。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲一走進來就是種了很多植栽、綠意盎然的小院子。

▲▼隱身水湳的純白老宅，Le Trésor她說用甜點與建築風格征服美食客。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

露天用餐區

▲▼隱身水湳的純白老宅，Le Trésor她說用甜點與建築風格征服美食客。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼隱身水湳的純白老宅，Le Trésor她說用甜點與建築風格征服美食客。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

室內用餐區

▲▼隱身水湳的純白老宅，Le Trésor她說用甜點與建築風格征服美食客。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼隱身水湳的純白老宅，Le Trésor她說用甜點與建築風格征服美食客。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼隱身水湳的純白老宅，Le Trésor她說用甜點與建築風格征服美食客。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲每一區的桌椅都各有特色，2至8人都適合。

▲▼隱身水湳的純白老宅，Le Trésor她說用甜點與建築風格征服美食客。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼隱身水湳的純白老宅，Le Trésor她說用甜點與建築風格征服美食客。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼隱身水湳的純白老宅，Le Trésor她說用甜點與建築風格征服美食客。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼隱身水湳的純白老宅，Le Trésor她說用甜點與建築風格征服美食客。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼隱身水湳的純白老宅，Le Trésor她說用甜點與建築風格征服美食客。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲樓梯旁有一間合室小包廂。

▲▼隱身水湳的純白老宅，Le Trésor她說用甜點與建築風格征服美食客。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲最旁邊是調酒、飲料吧台。

菜單
Le Trésor她說的餐點選擇性很多，從早午餐、下午茶、晚餐到宵夜都有。而低消為白天每人200元，晚上每人300元。

▲▼隱身水湳的純白老宅，Le Trésor她說用甜點與建築風格征服美食客。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼隱身水湳的純白老宅，Le Trésor她說用甜點與建築風格征服美食客。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼隱身水湳的純白老宅，Le Trésor她說用甜點與建築風格征服美食客。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼隱身水湳的純白老宅，Le Trésor她說用甜點與建築風格征服美食客。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼隱身水湳的純白老宅，Le Trésor她說用甜點與建築風格征服美食客。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼隱身水湳的純白老宅，Le Trésor她說用甜點與建築風格征服美食客。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

餐點介紹

經典早餐　480元
典型的英式早午餐，有可頌、熱狗、培根、薯條、烤番茄、蔬菜、生菜和水果。

▲▼隱身水湳的純白老宅，Le Trésor她說用甜點與建築風格征服美食客。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

布丁　130元
軟嫩的口感，焦糖香氣明顯，上面還有鮮奶油點綴，可以和鮮奶油一起吃。

▲▼隱身水湳的純白老宅，Le Trésor她說用甜點與建築風格征服美食客。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

提拉米蘇　180元
它的Mascarpone cheese口感滑順細緻，手指餅乾的比例適中，且還有淡淡的酒香氣。

▲▼隱身水湳的純白老宅，Le Trésor她說用甜點與建築風格征服美食客。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

可麗露　80元
她說的可麗露的味道特別，是紅烏龍茶口味。

▲▼隱身水湳的純白老宅，Le Trésor她說用甜點與建築風格征服美食客。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼隱身水湳的純白老宅，Le Trésor她說用甜點與建築風格征服美食客。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

拿鐵咖啡　150元

▲▼隱身水湳的純白老宅，Le Trésor她說用甜點與建築風格征服美食客。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

芭樂美式　150元
餐點送達當下就聞到明顯的紅心芭樂香氣，那塊冰磚就是紅心芭樂。

▲▼隱身水湳的純白老宅，Le Trésor她說用甜點與建築風格征服美食客。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

Le Trésor她說

地址：台中市西屯區順平二街8號
電話：0921－188145
營業時間：10：00～23：30（周一公休）

飛天璇
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