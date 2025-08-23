走進新竹「忘憂森林」遠離都市喧囂！欣賞瀑布、暢遊芬多精步道

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

新竹關西鎮上有座夢幻的忘憂森林「馬武督探索森林」，一年四季都美，樹林裡雲霧繚繞，夢幻迷人。綠光小學是馬武督探索森林裡的一所自然小學堂，也曾是電視劇《綠光森林》的拍攝場景。來馬武督森林吸收大自然的芬多精，可以感受被茂密森林包圍，還能玩森林遊戲區、鞦韆、欣賞瀑布！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通方式＆停車資訊

距離市區車程不遠，能輕鬆抵達，很適合搭配新竹關西小鎮的景點、美食一起安排。開車的朋友，導航馬武督探索森林即達，園區備有戶外停車場，開車停車都很方便。

門票資訊

平日130元、假日150元，停車費為機車30元、汽車60元。開車駛入時，會有園區服務人員先收費，相關的園區資訊，也都會在入口處的看板告知。

園區導覽地圖

馬武督探索森林全區佔地460公頃，屬於台灣低密度開發的大自然森林園區，可以說整座馬武督探索森林都非常的原始。人氣夯點有綠光小學、虹橋瀑布和馬武督瀑布，若細細賞遊，全區整個走完大約需要1.5小時。

園區環境＆設施

開車駛進馬武督探索森林，就能看到餐廳和座位區，馬武督探索森林有綠光小學福利社，可以在這裡買餐食。旁邊也有規劃洗手間和尿布台，設施還蠻完善的。

綠光小學

停好車，往右邊走，就能看到綠光小學，是一座蓋在森林裡的小學堂，景緻優美，學堂被樹木包圍，所以也有人說是森林學堂。學堂前還有一隻巨無霸的木頭鉛筆，上面刻著綠光小學，聽說摸過這隻筆的朋友可以增進學業！

森林遊戲區

▲親子同行馬武督探索森林，可以玩溜滑梯和盪鞦韆，小朋友很開心，能在這麼天然的地方玩遊戲設施。

森林步道

在綠光小學堂旁有一條森林步道，平穩好走，小朋友也可以輕鬆駕馭。夏天的馬武督探索森林很涼爽，有綠樹遮陰，還蠻舒服的。因為低開發程度，造就夢幻的原始森林，沒有其他建築和設施，真的就是單純的探索森林裡的大自然，好美好壯觀。

虹橋瀑布

前往虹橋瀑布的步道比較陡，沿途會有階梯、石梯，還有泥濘，建議來訪的朋友，一定要穿好走的鞋，親子同行不適合推推車，小朋友要量力而為。

虹橋很美，很有原住民部落的味道

站在虹橋上，可以欣賞瀑布水澗，還有涓涓細流，滿滿的芬多精和負離子，這一刻可以靜靜感受。虹橋圍欄中有空隙，小朋友同行要特別留意。

虹橋瀑布不像想像中的這麼磅礴

倒像是一條絲絹掛在石頭上，唯美的涓絲狀，走到瀑布旁，會覺得非常涼爽。再往上走就是馬武督瀑布，景緻比虹橋瀑布更壯觀磅礴。沿途都能聽到蟬鳴鳥叫，越往森林裡面走就越大聲，就像是森林裡的交響曲。

福利社＆餐廳

探索完馬武督森林，我們到餐廳旁邊的座椅休息，森林福利社可以買飲料、餅乾、玩具和伴手禮，也有現煮咖啡、簡餐熱食可以選擇。

森林烤肉服務

▲馬武督探索森林也有提供森林烤肉的服務，若想要在園區裡烤肉用餐，需要先預約。

兒童戲水區

▲夏天的馬武督探索森林居然也可以玩水，雖說不是在溪流玩水，但有專屬的戲水區域，對親子同行算是比較安全的選擇。

心得

馬武督探索森林是座低開發的原始森林園區，主要是以探索大自然為主，四季可以看到不同的大自然景觀和生態。綠光森林學堂是人氣的拍照點，輕鬆好抵達，森林步道也好走，親子同行非常值得列入行程，夏季想要消暑沁涼，安排馬武督探索森林也不錯！

馬武督探索森林

地址：新竹縣關西鎮12鄰138－3號

營業時間：

平日08：30－17：30

假日08：00－18：00

電話：03－5478645

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格、粉絲專頁、Instagram

【你可能也想看】

►台東免門票溪谷秘境！四周環繞療癒綠林 可愛魚群排隊吃腳皮

►貓空靜謐小木屋飽覽台北城市美景！露天區坐擁180度山林視野

►沖繩唯一動物園門票超佛！只要台幣百元欣賞超過150種動物