ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

北市東區飯店優惠3600元起　升等101景觀房、自助早餐買1送1

▲國聯飯店。（圖／業者提供）

▲國聯飯店明天起一連7天，入住精緻客房一晚3600元起，再升等101景觀客房。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

國旅平日補助將在4月上路，台北大巨蛋對面的「國聯飯店」搶先祭出優惠住房專案，明（28日）起限時7天，入住精緻客房一晚3600元起，並升等101景觀客房，再享板石自助式早餐買一送一。

▲國聯飯店。（圖／業者提供）

▲國聯飯店國旅補助住房專案3600元起，並升等101景觀客房。（圖／業者提供）

坐落於大巨蛋對面的「國聯飯店」搶先推出國旅補助專案，扣除首晚800元折抵後，官網預訂精緻客房3600元起，續住第二晚可再享1200元，預訂期限為明（28日）起至2月3日；住宿期間從明（28日）到3月31日，寒假、春節亦適用。經官網查詢，過年期間剩下大年初三到初六還有空房，其餘日期已滿。

▲國聯飯店。（圖／翻攝自國聯飯店官網）

▲國聯飯店大年初三到初六還有空房。（圖／翻攝自國聯飯店官網）

另外，官網訂房加購3月1日至5月31日期間高鐵票，周一至周四打75折、周五至日及高鐵疏運期間85折優惠，以雙人左營-台北來回來說，最高省1500元起。

▲國聯飯店。（圖／業者提供）

▲住房享板石自助式早餐買一送一。（圖／業者提供）

為刺激國人平日出遊、分散假日旅遊人潮，交通部觀光署2026年祭出5大平日國旅補助措施，其中，國旅住房補助預計4月上路，主要針對周日至周四（非連續假期）入住的民眾，提供首晚折抵800元、第二晚加碼折抵1200元，連續住同間旅館最高可領取2,000元住宿補助。另外，加碼當月壽星1,200元住宿金抽獎，每月抽出1000名，疊加使用最高可省下3200元。

▲台北晶華酒店,北投晶泉丰旅。（圖／業者提供）

▲台北晶華酒店「BMW 都會馳行」專案雙人入住精緻套房，每房每晚9764元+15.5%起。（圖／業者提供）

另外，晶華國際酒店集團2026年再度攜手BMW總代理汎德，於台北晶華、北投晶泉丰旅、蘭城晶英、太魯閣晶英以及台南晶英推出「晶采自駕遊」住房專案，每房6999元起，即可於入住期間免費駕乘BMW豪華車款，並享用豐盛早餐、館內設施及多項專屬禮遇。

其中，台北晶華酒店「BMW 都會馳行」專案可雙人入住精緻套房，每房每晚9764元+15.5%起，包含翌日栢麗廳雙人自助式早餐，入住期間可選擇體驗BMW 5系列豪華房車或BMW iX旗艦純電休旅等豪華車款。完成試乘問券後另可獲贈沐蘭SPA芳香療癒禮盒（價值3,000元）。

▲台北晶華酒店,北投晶泉丰旅。（圖／業者提供）

▲北投晶泉丰旅「BMW風格悠旅」三天兩夜住房專案16660元起。（圖／業者提供）

北投晶泉丰旅「BMW風格悠旅」三天兩夜住房專案16660元起，連續入住泉思家庭客房兩晚，翌日可於三燔北投享用草山舒活健康早餐。旅客可於入住期間駕乘 BMW X系列豪華車款，悠遊北投溫泉聚落。完成試乘問券另贈價值800元的伴手禮盒。

關鍵字： 台北市旅遊 信義區旅遊 台北大巨蛋 國聯飯店 國旅平日補助

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

Lulu陳漢典婚禮表演「漫出來啦～」經典重現

推薦閱讀

搭捷運就到　士林2公園「梅花盛開」

搭捷運就到　士林2公園「梅花盛開」

高雄義大設施傾斜卡軌2遊客受困　園方：人員下水協助離開

高雄義大設施傾斜卡軌2遊客受困　園方：人員下水協助離開

7-11新推「乖乖奶油椰子霜淇淋」

7-11新推「乖乖奶油椰子霜淇淋」

嘉義梅山公園花海正美　順遊3大城堡

嘉義梅山公園花海正美　順遊3大城堡

熟食區「非會員不能買」4新制　台灣好市多：總部指示就跟進

熟食區「非會員不能買」4新制　台灣好市多：總部指示就跟進

北市東區飯店優惠3600元起　升等101景觀房、自助早餐買1送1

北市東區飯店優惠3600元起　升等101景觀房、自助早餐買1送1

CAFFE BENE進駐一中商圈！

CAFFE BENE進駐一中商圈！

三商巧福攜手武德宮推「紅燒四喜牛肉麵」　買就送黑虎開運錢母

三商巧福攜手武德宮推「紅燒四喜牛肉麵」　買就送黑虎開運錢母

高雄冬日遊樂園首創「海上超人力霸王」

高雄冬日遊樂園首創「海上超人力霸王」

《寶可樂園：關都》全攻略

《寶可樂園：關都》全攻略

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

老山東牛肉家常麵店2/1起水餃漲價

必比登推介燃麵！隱身永和菜市場暗巷

邰哥推薦台北平價鑊氣熱炒！

陽明山櫻花巷現況直擊　順遊鵝尾山

全台最大！我家牛排高雄同盟店開幕

韓國必去ARTE MUSEUM將落腳高雄

北投「白磺＋青磺鐳泉」雙泉質湯屋！

義大利老闆親手做正宗提拉米蘇只賣50元

新北各大櫻花「花況預估」出爐

高雄市中心免費落羽松景點現在正美

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

搭捷運就到　士林2公園「梅花盛開」

高雄義大設施傾斜卡軌2遊客受困　園方：人員下水協助離開

7-11新推「乖乖奶油椰子霜淇淋」

嘉義梅山公園花海正美　順遊3大城堡

熟食區「非會員不能買」4新制　台灣好市多：總部指示就跟進

北市東區飯店優惠3600元起　升等101景觀房、自助早餐買1送1

CAFFE BENE進駐一中商圈！

三商巧福攜手武德宮推「紅燒四喜牛肉麵」　買就送黑虎開運錢母

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366