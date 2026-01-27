北市東區飯店優惠3600元起　升等101景觀房、自助早餐買1送1

▲國聯飯店明天起一連7天，入住精緻客房一晚3600元起，再升等101景觀客房。（圖／業者提供）



國旅平日補助將在4月上路，台北大巨蛋對面的「國聯飯店」搶先祭出優惠住房專案，明（28日）起限時7天，入住精緻客房一晚3600元起，並升等101景觀客房，再享板石自助式早餐買一送一。

坐落於大巨蛋對面的「國聯飯店」搶先推出國旅補助專案，扣除首晚800元折抵後，官網預訂精緻客房3600元起，續住第二晚可再享1200元，預訂期限為明（28日）起至2月3日；住宿期間從明（28日）到3月31日，寒假、春節亦適用。經官網查詢，過年期間剩下大年初三到初六還有空房，其餘日期已滿。

另外，官網訂房加購3月1日至5月31日期間高鐵票，周一至周四打75折、周五至日及高鐵疏運期間85折優惠，以雙人左營-台北來回來說，最高省1500元起。

為刺激國人平日出遊、分散假日旅遊人潮，交通部觀光署2026年祭出5大平日國旅補助措施，其中，國旅住房補助預計4月上路，主要針對周日至周四（非連續假期）入住的民眾，提供首晚折抵800元、第二晚加碼折抵1200元，連續住同間旅館最高可領取2,000元住宿補助。另外，加碼當月壽星1,200元住宿金抽獎，每月抽出1000名，疊加使用最高可省下3200元。

另外，晶華國際酒店集團2026年再度攜手BMW總代理汎德，於台北晶華、北投晶泉丰旅、蘭城晶英、太魯閣晶英以及台南晶英推出「晶采自駕遊」住房專案，每房6999元起，即可於入住期間免費駕乘BMW豪華車款，並享用豐盛早餐、館內設施及多項專屬禮遇。

其中，台北晶華酒店「BMW 都會馳行」專案可雙人入住精緻套房，每房每晚9764元+15.5%起，包含翌日栢麗廳雙人自助式早餐，入住期間可選擇體驗BMW 5系列豪華房車或BMW iX旗艦純電休旅等豪華車款。完成試乘問券後另可獲贈沐蘭SPA芳香療癒禮盒（價值3,000元）。

北投晶泉丰旅「BMW風格悠旅」三天兩夜住房專案16660元起，連續入住泉思家庭客房兩晚，翌日可於三燔北投享用草山舒活健康早餐。旅客可於入住期間駕乘 BMW X系列豪華車款，悠遊北投溫泉聚落。完成試乘問券另贈價值800元的伴手禮盒。