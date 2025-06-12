台中放電景點清單！幻覺博物館挑戰感官極限、看烏茲別克瘋馬術

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文／ReadyGo



除了博物館、國家歌劇院、創意園區、親子農場，台中更有多元美食的餐廳及百貨公司林立，因此是許多人假日的旅遊勝地。小編整理近期最夯的台中親子景點，有可以陪孩子一起動手DIY的觀光工廠、充滿創意互動體驗的博物館和冒險樂園，保證能讓孩子在今年暑假好好放電！

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台中親子景點推薦

后里馬場

后里馬場是著名的馬術訓練中心，有極具歷史規模的馬場建築和景色幽美的廣闊園區，除了可以體驗騎馬樂趣或觀賞馬術文物館外，也有射箭、小型賽車等各項活動，還能乘坐歐式馬車遊園。

目前「后里馬戲節－瘋馬大馬戲」閃亮登場，結合烏茲別克瘋馬術、極限馬戲挑戰、多元特技爆笑秀等，近70分鐘精彩絕倫、毫無冷場的震撼演出，帶觀眾踏入充滿歡笑的夢境樂園，讓你看得目不轉睛又捧腹大笑！絕對是台中最熱門的親子景點。

圖／IG@vege_kao0907

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后里馬場

地址：台中市后里區寺山路41號

電話：04－25588018

營業時間：09：30－17：00（周三公休）

寶熊漁樂碼頭

全球知名釣具品牌Okuma寶熊釣具的觀光工廠，也是全台唯一以釣魚為主題的園區。藍白色的地中海風情建築體驗館內設置了釣魚故事館，還有專業導覽、主題展覽、3D劇場，超可愛的北極熊還會介紹釣魚知識、並宣導教育愛護海洋。

一樓大廳擺放全球唯一巨無霸釣魚機，讓遊客實境體驗虛擬釣魚的樂趣，完全就是釣魚玩具的放大版！親子DIY課程可以親手體驗彩繪BO熊撲滿、釣竿組裝、路亞鑰匙圈和魚拓提袋，商店街還有各式各樣的餐食、店鋪、遊戲娛樂等。

圖／IG@hui_hui502

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寶熊漁樂碼頭

地址：台中市潭子區中山路三段11號

電話：04－35013338

營業時間：10：00－17：30（周二、三公休）

紙箱王創意園區

台灣首個以紙為主題的親子觀光創意園區，紙箱王將紙的創意無限延伸，用手法精湛的紙品創作打破你的想像，園區結合了打卡造景、主題餐廳、歷史故事和藝術創作，來到這可以搭乘紙箱小火車環遊世界，探索變化萬千的創意紙王國。

園區裡有美麗的紙雕花園，超級大香菇、比薩斜塔、101大樓、凱旋門、旋轉馬、咖啡杯和可愛的溜滑梯，充滿夢幻童趣的樂園，讓孩子玩到停不下來。

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紙箱王創意園區

地址：台中市北屯區東山路二段二巷2號

電話：04－22398868

營業時間：平日09：00－19：00／假日（例假日）09：00－21：00（17點過後免費入園／19點過後僅餐廳／糸氏咖啡／紙箱小火車營業）

木匠兄妹木工房

將傳統的木匠工業重新轉型，用創新有趣的方式成為集結好玩、好吃、好拍的體驗工房。在門口就能看到超大的彈珠台跟翹翹板，不只可以參觀木頭工廠學習製作過程、挖寶可愛的木作文創商品，還有簡單的親子DIY和職人手作體驗。

在專業師傅的指導下學習傳統技術，輕鬆完成屬於自己的實木作品！除了室內這裡還有戶外的遊戲區，大草皮、庭院沙坑和各式各樣木頭打造的經典童玩。

圖／IG@love155.food.trip

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木匠兄妹木工房

地址：台中市后里區舊圳路4－12號

電話：04－25590689

營業時間：09：00－17：00（周二、三公休）

幻覺博物館

火遍全球的超人氣幻覺博物館2020年在台灣設立台中分館，結合錯覺藝術與感知科學，利用光影、線條、形狀等設計，讓視覺出現不同效果，眼見不為實，徹底顛覆你的想像。設有多個主題體驗區，顛倒空間、傾斜空間、鏡像反射、光影變幻、全息影像及經典錯覺藝術，挑戰感官極限，激發創造力。

充滿挑戰的益智遊戲體驗區，結合邏輯推理與心理學的益智展品，挑戰大腦極限，激發創造力與解決問題能力。大人小孩邊玩邊拍照，腦洞大開的互動體驗，留下充滿歡樂的美好回憶。

圖／IG@esmehuang_

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幻覺博物館

地址：台中市西區精誠路66號

電話：04－23295008

營業時間：10：30－18：00（周六營業至20：00）

大里藝術廣場 異想新樂園

適合闔家休閒的異想新樂園，位於台中軟體園區 Dali Art藝術廣場裡，3000坪的超大空間，結合親子樂園及特殊科技光影展覽，有8大主題園區78項遊樂設施，是讓人盡情玩樂的新天地！

樂園裡可愛虛擬城市場景、繩網迷宮、VR彈跳床、F2卡丁車還有超酷冰雪奇園，宙影幻鏡更結合光影與互動設計，感受科技藝術的震撼，並與醫學級兒童發展教育團隊合作打造，加強開發5大幼兒學習發展領域，感統力、注意力、學習力、肢體力、靈活力 讓孩子在玩樂中，培養未來潛能。每區都超夢幻酷炫，寓教於樂，大人小孩玩上一整天都不會膩！

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大里藝術廣場 異想新樂園

地址：台中市大里區科技路1號（台中軟體園區 Dali Art 藝術廣場B2）

電話：04－24919345

營業時間：平日10：00－20：00／假日10：00－21：00

HiONE 啵比星球

HiONE啵比星球佔地非常遼闊，號稱是亞洲最大的親子寵物樂園，結合了侏羅紀星球，有多達一百多種恐龍進駐園區，還能和恐龍玩偶互動遊戲，出奇不意充滿驚喜，再加上迷你高爾夫新玩法，可以在恐龍旁體驗一桿進洞的樂趣。

啵比星球也有很多親子遊樂設施、可愛造景，網紅拍照的有趣打卡點，像合掌屋區、鬼滅之刃，還有小朋友最愛的角落生物主題！擁有親子戲水池、寵物戲水池、寵物城堡、寵物放風區等，滿足小孩、毛孩需求，讓人輕鬆舒適放電一整天！

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圖／IG@1990_oin

HiONE 啵比星球

地址：台中市北屯區東山路二段151之2號

電話：04－22399520

營業時間：10：00－18：00

麗寶樂園

麗寶一直是台中人氣親子景點，有專為冒險愛好者而設的探索樂園，融合了科技和創意。這裡有各種挑戰性的遊樂設施，如熊大的麗寶小鎮、搶救地心、銀河炫風、火山冒險、異次元風暴、時空飛俠及叢林泛舟等，讓遊客沉浸在令人興奮的冒險之旅中。

圖／IG@syuan_s1019



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水上樂園馬拉灣

夏日玩水必訪的水上樂園馬拉灣，結合刺激水上活動和美麗舒適的場所，為遊客提供了一個歡樂無窮的夏日水上冒險。再加上麗寶 Outlet Mall和國際認證的麗寶賽車場。

浪漫的麗寶摩天輪還有各式主題表演和節慶活動，晚上還可入住豪華五星級福容大飯店，精彩豐富的主題將整座園區規畫成全台最大的渡假區，一站就能滿足所有吃喝玩樂！來規劃一場兩天一夜的親子旅遊剛剛好。

麗寶樂園

地址：台中市后里區福容路8號

電話：04－25582459

營業時間：09：30－17：00

台中一日遊｜原來梧棲不只有Outlet可以逛 咖啡廳、手作刺繡、義式冰淇淋通通有！

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