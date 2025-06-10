實測6間韓國限定手搖！柚子薄荷冰茶首爾才有、隱藏版桃子冰美式

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文／ReadyGo

來韓國除了吃美食、逛街血拼，當然還要跟上流行，喝一波韓國話題飲品！這趟旅行RG小編特別親自踩點，實測了6款人氣飲品，從咀嚼系甜品、美式咖啡創意變化，到便利商店DIY特調，夏天來一杯真的超爽快～這篇文章不只分享心得，也附上查找資訊，讓你輕鬆找到門市，不怕錯過限定口味！

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韓國超人氣飲品 Top 6｜夏天就喝這杯！

#1：Paik’s Coffee 芒果冰茶美式

Paik’s Coffee（빽다방）以平價大杯著稱，這次RG小編點的是超夯的「芒果冰茶美式」，真的大推！怕甜的朋友可以加一shot濃縮咖啡來中和甜度，層次更豐富。最讚的是杯子裡放了真材實料的冷凍芒果塊，喝到最後果肉解凍後還能直接當水果吃，CP值超高。

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分店資訊：全韓多間分店，建議用NAVER Map搜尋「빽다방」

#2：Compose Coffee 紅豆牛奶年糕冰

Compose Coffee（컴포즈커피）起源於釜山，主打自家烘焙咖啡豆，其紅豆牛奶年糕冰（팥절미밀크쉐이크）結合了綿密的紅豆、Q彈的年糕與香濃的牛奶冰沙，深受喜愛韓式甜品的消費者歡迎。網友表示這款飲品甜度適中，口感豐富。

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店鋪資訊：全韓多間分店，建議用NAVER Map搜尋「컴포즈커피」

#3：Starbucks 首爾限定柚子薄荷冰茶

這款柚子薄荷冰茶為星巴克在首爾地區的限定飲品，融合了柚子的清香與薄荷的涼感，適合炎熱夏日享用，雖然網上評論較少，但根據描述，這款飲品應該能帶來清新解膩的口感。

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店鋪資訊：僅限首爾地區門市販售，建議使用NAVER Map搜尋附近店鋪

#4：Mega Coffee 桃子冰美式（隱藏版）

Mega Coffee的桃子冰美式被譽為隱藏版飲品，融合了桃子的甜香與美式咖啡的苦味，口感清爽。網友建議加一至兩份濃縮（shot）以提升風味，並指出這款飲品甜度適中，適合不喜歡過甜的人士。

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店鋪資訊：全韓國多間分店，建議使用NAVER Map搜尋「Mega Coffee」

#5：Mega Coffee 爆米花奶昔

Mega Coffee的爆米花奶昔（Pongcrush）結合了香草奶昔與香脆的爆米花，口感層次豐富。網友形容這款飲品甜而不膩，適合喜歡甜食的消費者。

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店鋪資訊：全韓國多間分店，建議使用NAVER Map搜尋「Mega Coffee」

#6：便利商店DIY冰美式特調

在韓國的GS25、CU等便利商店，您可以購買冰塊杯與袋裝咖啡或牛奶，自製冰美式特調。例如，將香蕉牛奶或草莓牛奶與黑咖啡混合，製成獨特的飲品，這種DIY方式價格實惠，且口味多樣，深受年輕族群喜愛。

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店鋪資訊：GS25、CU等便利商店皆可自製，用NAVER Map搜尋「GS25」「CU」

以上就是為大家整理的6款韓國夏季人氣飲品，無論您是喜歡清爽口感、咀嚼系甜品，還是想嘗試DIY特調，都能在這些飲品中找到適合自己的選擇。下次來到韓國，不妨親自品嚐，體驗當地的飲食文化！

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