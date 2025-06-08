大巨蛋8家聚餐懶人包！24小時港式飲茶、全球首家航空主題燒肉

首圖／＠橘焱胡同集團官網、IG@yun.wander

文／ReadyGo

擁有多間主題餐廳的大巨蛋「Garden City」無疑已成為台北聚餐新據點，以下整理了大巨蛋8家餐廳懶人包，讓你無論是家庭聚餐還是朋友小聚，都能找到合適的選擇！

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台北美食：8間大巨蛋Garden City美食指南！

週末炸雞俱樂部

令人食指大動的週末炸雞俱樂部，首次進駐百貨。別被名字騙了，這裡可不只有週末才營業哦！他們家的炸雞融合了台式與美式的精華，外酥內嫩，讓人欲罷不能。最讓人驚喜的是，除了經典炸雞，他們還推出了多款創意十足的漢堡。想像一下，咬下去時肉汁四溢，搭配特製醬料的那一刻，簡直是味蕾的狂歡派對！寬敞明亮的用餐環境更是親子聚餐的好選擇，孩子們可以開心玩耍，大人們則可以悠閒地享受美食。

圖／IG@yun.wander

週末炸雞俱樂部

地址：台北市信義區忠孝東路四段515號

電話：0978－001077

營業時間：11：00－21：30

大巨星港式飲茶

喜歡港點的你絕對不能錯過京星餐飲旗下的24小時港式飲茶餐廳「大巨星港式飲茶」，充滿港式風情的大巨星港式。踏入店內，彷彿瞬間被傳送到了香港的街頭巷尾。這裡不僅有傳統的港式點心，還大膽創新，將調酒融港式元素，讓你的味蕾驚艷不已。無論是想吃港式早餐，還是夜晚與朋友看完球賽後想續攤，大巨星絕對是和朋友小酌、品茗聊天的絕佳去處。

圖／＠大巨星港式飲茶官網

大巨星港式飲茶

地址：台北市信義區忠孝東路四段515號D區1樓1021櫃位

電話：02－27771717

營業時間：24 小時營業

一風堂BAR IPPUDO

在全台有多家分店的一風堂BAR IPPUDO在台北大巨蛋開設了首家旗艦店，這可不是普通的拉麵店喔！除了招牌的豚骨拉麵，他們還推出了獨家的旗艦菜單，像是「大巨蛋馬鈴薯沙拉」和「明太創作玉子燒」，讓你的味蕾驚喜連連。店內的純白設計搭配金屬元素，時尚感十足，還有提供多樣酒單，中央的圓形吧檯更是鼓勵你和朋友一起暢聊歡飲。

圖／＠一風堂官網

一風堂BAR IPPUDO

地址：台北市信義區忠孝東路四段515號

電話：02－27565135

營業時間：11：00－22：00（周五六日至00：00）

星胡同

星宇航空、胡同燒肉與VG Taipei三大品牌強強聯手推出的「星胡同」同樣進駐到大巨蛋啦！這間全球首家航空主題燒肉餐酒館，絕對會讓你大開眼界！從機艙門到模擬跑道的裝潢，再到每張桌子的「機位號碼」，都讓你彷彿置身真實航班。

這裡的「航線料理」概念更是玩轉你的味蕾，讓你不出國也能品嚐到東京、曼谷、舊金山等地的特色美食。全預約制的雙人套餐提供多達13道精緻料理，從頂級和牛到創意調酒，每一口都是一場味覺冒險。

圖／＠橘焱胡同集團官網

星胡同

地址：台北市信義區忠孝東路四段515號

電話：02－27660166

營業時間：18：00－00：00

TOK 盡興食光

如果你是個喜歡嚐鮮的美食家，TOK盡興食光一定不能錯過。看似義式料理，卻融合了整個亞洲的精華，讓你的舌頭環遊亞洲。最棒的是，他們家全天候營業，從早午餐、下午茶到夜晚的餐酒館，隨時都能滿足你的胃口。時尚又舒適的環境更是讓人流連忘返，無論是約會還是朋友聚餐都非常適合。不妨約上幾個好友一起來，點上幾道不同國家的菜餚，來個小小的美食環遊世界之旅！

圖／＠RG編輯 yun

TOK 盡興食光

地址：台北市信義區忠孝東路四段515號1樓

電話：02－27656228

營業時間：平日11：00－21：00（周末至22：00）

北村豆腐家

想要來場道地的韓式美食之旅嗎？北村豆腐家絕對是你的不二之選！這家位於台北大巨蛋的韓式餐廳，以高CP值和豐富的菜單選擇吸引了無數食客。他們家的招牌嫩豆腐煲，使用非基因改造黃豆製作，口感滑順，搭配濃郁湯頭，絕對是不容錯過的經典。

除此之外，五色鑄鐵拌飯、海鮮煎餅、韓式炸雞年糕等多款韓國料理也都令人垂涎。最棒的是，這裡還提供免費無限供應的韓式小菜，餐後還有免費霜淇淋，為你的韓式美食之旅畫上完美的句點！

圖／IG@yun.wander

北村豆腐家

地址：台北市信義區忠孝東路四段515號b2

電話：02－27610688

營業時間：11：00－21：30（周五六至22：00）

BHC 韓式炸雞

他們家的炸雞外酥內嫩，獨特的醬汁和醃製技術更是讓人回味無窮。除了經典口味，他們還有多種創新口味可以選擇，像是蒜香、辣味等，絕對能滿足你挑剔的味蕾。店內輕鬆自在的氛圍，讓人忍不住想約上三五好友，一邊啜飲啤酒一邊大快朵頤。

圖／@橘焱胡同集團官網

BHC 韓式炸雞

地址：台北市信義區忠孝東路四段515號b2

電話：02－27560809

營業時間：11：00－21：00

伊勢路勝勢日式豬排

即將進駐的還有豬排愛好者最愛的伊勢路勝勢日式豬排！勝勢日式豬排以新鮮優質肉質和精湛烹調技術聞名，每一塊豬排都外酥內嫩，口感絕佳。除了主角豬排，各種精心搭配的配菜和醬料更是畫龍點睛之筆。從外酥內嫩的招牌豬排，到精心搭配的配菜和醬料，每一道都是一場味蕾的盛宴。簡約雅致的日式裝潢更讓你彷彿置身日本街頭。

圖／@伊勢路勝勢豬排官網

伊勢路勝勢日式豬排

地址：台北市信義區忠孝東路四段505號b2

電話：02－27615168

營業時間：11：00－22：00

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