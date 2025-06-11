小琉球8間熱門美食清單！冰店賞厚石裙礁海景、柴燒滷汁拌麵超香

首圖／IG@lexiedaily85、IG@nirmayjurasico

文／ReadyGo

嚴選8間小琉球必吃美食

小琉球是全台唯一不受東北季風影響的離島，冬暖夏涼、氣候舒適，即便是冬天也很適合玩水上活動。雖然小琉球面積不大，但卻充滿著各式各樣的豐富美食，這次整理了小琉球必吃美食推薦，讓你一邊吃冰一邊欣賞無敵海景，再把海龜便當盒帶回去做紀念，但有些人氣美食名店，想吃還不一定吃得到！

小蝌蚪起司餅

採預約制，即便準時十點打電話也得打個十幾通才打得進去。小蝌蚪起司餅共有牛肉、雞肉、培根、鮪魚四種口味，滿滿的起司餡料牽絲又香濃，外皮酥脆沒有油膩感，雖然熱量很可怕，但真的讓人不自覺一口接著一口，份量算是蠻剛好，吃完一個不至於膩口，絕對是小琉球必吃美食！

圖／IG@lexiedaily85

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小蝌蚪起司餅

地址：屏東縣琉球鄉三民路267之14號福泉宮往前騎10公尺左手邊

時間：10：00起接受電話預訂，14：00開始營業至賣完為止

電話：0976－181739、08－8611441

小琉球相思麵

遠處可見高掛的紅燈籠上面寫著相思麵三個字，再往裡面看是紅磚瓦灶台及木頭桌椅，看起來就是間古早味麵攤。小琉球相思麵的麵條是手工製作，肉燥是炭火柴燒，推薦選擇招牌細麵並製作成乾的，再淋上美味的靈魂－自製的相思辣椒，不會太辣但香氣十足，另可點些灑上大量薑絲、蔥花及獨特醬汁的滷味做搭配，每個食材都很入味，飽餐一頓離開後還會懷念！

圖／IG@yu_foodholic

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小琉球相思麵

地址：屏東縣琉球鄉上杉路31巷7號

營業時間：08：00－14：00

電話：0931－766862

861dayday

看到這個「我在小琉球，你呢？」經典打卡場景一定不陌生，原來不是景點，而是一家海龜主題飲料店！人氣海龜燒及客製化的招牌蘇打飲兩大招牌，海龜燒現點現做，雞蛋糕吃起來綿密，內餡包了卡士達醬，有時會有小驚喜，在內餡加入特製珍珠；飲品則是可選擇自己喜歡的天然水果乾跟蘇打口味，酸酸甜甜的喝起來冰涼解渴，好吃好喝又吸睛。

圖／IG@pkfoodie182

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861dayday

地址：屏東縣琉球鄉民生路351號

時間：10：00－22：00

電話：08－8613056

小川壽司海龜便當

一共有四種口味，分別是炸蝦壽司、海葡萄、厚切豬排及唐揚炸雞。炸蝦壽司是最多人點的，壽司米捲著海苔，包入炸蝦、小黃瓜、玉子燒等配料，清爽的壽司很適合夏日。外帶至海邊野餐也很可以，而超可愛的海龜造型環保餐盒則需要另外加購，不但可以為環保盡一份心力，更成為小琉球的可愛伴手禮。

圖／IG@meimei_fooddaily

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小川壽司海龜便當

地址：屏東縣琉球鄉中山路61－25號1樓

營業時間：11：00－14：00（周四公休）

電話：0933－781737

來這吃冰吧

外表是韓系清新風格的小店，裡面賣的卻是真材實料的自製雪花冰，來這吃冰吧堅持且強調手作，所有冰品都是不添加香精色素、安定劑、乳化劑的。除了常見的雪花冰口味之外，還有一些比較少見的口味，手炒海鹽花生跟鐵觀音拿鐵是招牌必點！

香濃鹹甜的炒花生帶有微微顆粒口感、花生香氣十足；鹹香奶蓋襯托出鐵觀音的茶香，茶類愛好者必點，選好口味後可依喜好加料，炎熱的夏天到小琉球玩記得來碗消暑降溫的雪花冰。

圖／IG@77eat_food

圖／IG@_mine_minelool

來這吃冰吧

地址：屏東縣琉球鄉民生路38號

時間：12：00－21：00（周四公休）

電話：08－8614833

小琉球海找冰

擁有無敵海景的海找冰，露台坐位就能直接坐擁厚石裙礁，一整面大海映入眼簾，吹著海風慵懶愜意。招牌美人魚冰淇淋是海找冰的特色品項，倒放在杯中的冰淇淋甜筒，吃起來像義式冰淇淋口感，有點軟黏又有點Q，人魚尾巴及海龜造型的巧克力讓整個冰淇淋有畫龍點睛的效果。除此之外也有其他冰品涼飲，一邊吃冰一邊欣賞海景，這就是小琉球的style！

圖／IG@nirmayjurasico

圖／IG@im33_

小琉球海找冰

地址：屏東縣琉球鄉忠孝路1巷1－12號

時間：10：00－18：00（周二或雨天公休）

小琉球阿婆粉圓

不手軟的挖一大匙手工小粉圓、粉角、粉條裝進塑膠袋，再加滿古早味糖水，這麼一大包古早味粉圓只要銅板價，實在是太佛心！又軟又Q有嚼勁的口感，搭配甘醇微甜的紅糖香氣十分唰嘴，每天早上七點開始賣，賣完就沒了，難怪網友都說要早起去排隊。雖然也可以選擇用杯裝，但就是要塑膠袋一大包直接吸才是懷念的古早味！

圖／IG@huang.junjia

小琉球阿婆粉圓

地址：屏東縣琉球鄉中山路100號

時間：07：00－11：00（售完為止）

電話：08－8612720

琉冰手作冰棒

小琉球第一間切片水果冰冰棒，將切片水果、海龜造型融入冰棒。冰棒基底有水果和牛奶兩種風味，水果都是選用當季新鮮水果，且純手工製作，運用多種不同水果搭配成多樣的口味，口感吃起來介於冰棒跟雪糕之間，到小琉球玩記得要去吃這個特色手作彩色冰棒！

圖／IG@chube0618

琉冰手作冰棒

地址：屏東縣琉球鄉杉板路102號

時間：周一二三四10：00－20：00、周五六日10：00－21：00

電話：0976－698778

小琉球景點｜7大限定玩法、玩水秘境！來小琉球尋海龜必玩推薦

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