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海景土地公嗑泡麵、毛孩樂園療癒整天！高雄私房景點一日遊

▲▼三大私房高雄景點懶人包。（圖／ReadyGo提供）

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

還在煩惱高雄一日遊要去哪嗎？這篇RG小編精選3個在地人的私房景點，有提供免費泡麵的玄德宮土地公廟、可以和水豚近距離互動的萌寵園區，還有不輸義大利彩虹小鎮的高雄彩色島。不論是親子出遊、情侶約會還是朋友療癒系放風，這條路線通通照顧到，一天玩好玩滿不踩雷！

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高雄免費景點推薦

永安烏林投玄德宮：爽嗑泡麵還能看海
建議一早就出發，第一站來到位於高雄永安區的烏林投玄德宮，這裡不只是宮廟，更是近期爆紅的「泡麵土地公」聖地。現場設有泡麵牆，上百種泡麵任你選，還能用熱水沖泡，坐在廟前海景第一排享用早餐，看著海、吹著風吃泡麵，實在太紓壓。吃完記得投下隨喜功德金，感謝這份在地的人情味。

▲▼三大私房高雄景點懶人包。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

除了泡麵，玄德宮的環境也很清幽，適合在海邊小徑散步、欣賞傳統廟宇的建築細節。這裡不只是吃泡麵的話題景點，更是一個能靜靜放空、讓身心都放鬆的地方，吃飽也能充電一下。

▲▼三大私房高雄景點懶人包。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

永安烏林投玄德宮

地址：高雄市永安區興達巷67之5號
開放時間：全天開放
門票：免費（泡麵自由隨喜）

天使與惡魔寵物互動園區：餵水豚、摸羊駝超療癒
接著驅車前往約30分鐘車程的仁武區，「天使與惡魔寵物互動園區」是高雄近年開幕的寵物主題園區，堪稱毛小孩的天堂。這裡聚集了來自各地的療癒系動物，包括水豚君、羊駝、狐獴、鸚鵡、浣熊、貓狗等，不僅能近距離觀察牠們的生活習性，還能餵食、抱抱、拍照。

▲▼三大私房高雄景點懶人包。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

園區設計開放且乾淨，適合親子家庭前往，小朋友可以從互動中學習與動物相處的溫柔；情侶則可以拍下一張張甜蜜又有趣的照片。園內也設有簡易輕食販售，可使用門票折抵飲料或小點，稍作休息再出發。

天使與惡魔寵物互動園區

地址：高雄市仁武區八德南路與澄觀路口
營業時間：09：00－17：00
門票：200元（可折抵消費）

茄萣彩色島 Burano：不用出國也能拍義大利彩虹小鎮
最後一站來到高雄茄萣漁港旁的彩色島Burano，這裡是許多人不知道的隱藏版拍照熱點。一整排外牆繽紛的彩色小屋，宛如走入義大利的布拉諾島，難怪有「高雄版Burano」之稱。這裡完全免費開放，不僅視覺吸睛，建築後方還能遠眺漁港與海景，是放空、散步與拍照的絕佳選擇。

▲▼三大私房高雄景點懶人包。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

若是假日前來，還能碰上在地市集，有小農產品、文創小物與手作攤位可以逛，為這趟療癒旅程增添人文風情。無論是親子同行還是情侶約會，都能在此留下滿滿回憶。

彩色島 Burano

地址：高雄市鼓山區濱海一路57巷3弄57號
開放時間：全天開放（假日市集更熱鬧）
門票：免費

一天玩三站，親子情侶都適合！
早上：從永安烏林投玄德宮開啟儀式感行程，吃泡麵、拜土地公、看海放鬆。
中午到下午：驅車約30分鐘前往天使與惡魔園區，與療癒動物互動、餵食、合影，適合親子情侶。
傍晚：到茄萣彩色島 Burano 拍下異國感十足的打卡照，假日可順便逛市集、吃點心，畫下完美句點。

常見問題（FAQ）
玄德宮泡麵真的可以免費吃嗎？
是的，現場提供多款泡麵免費享用，但建議依自己心意投下隨喜功德金。

水豚互動園會限制年齡嗎？
 無年齡限制，園區環境安全且乾淨，適合親子、情侶同遊。

彩色島建議什麼時間去最好拍？
 建議下午3點至5點間，光線柔和、拍照色彩最美，也避開正午高溫。

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關鍵字： ReadyGo 達人旅遊 旅遊情報 高雄旅遊 高雄一日遊

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