特搜6家小巨蛋周邊美食！特火焰焦糖布丁、媲美鼎泰豐小籠包

首圖／IG@wnuwn、IG@menutaiwan

文／ReadyGo

台北美食文化多元豐富，無論在哪一區都能找到風味誘人且裝潢時尚的餐廳。有鑒於台北小巨蛋時常舉辦國際型的演出，，本次便特別以走路即可抵達台北小巨蛋的距離為範圍，精心推薦6家各有特色的美食料理，讓所有準備前往音樂饗宴的人也能一飽口福！

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小巨蛋周邊美食推薦

西班牙小酒館

儘管台北的西班牙餐廳不計其數，但論及最老字號、有口碑又有氣氛的一家，西班牙小酒館必定榜上有名！一走進店門口，就會被溫馨歡樂的氛圍所感染，菜單上經典的海鮮烤飯、漁夫湯、伊比利火腿、香蒜鮮蝦應有盡有且口味道地，餐後再來一道享譽盛名的火焰焦糖布丁，足以滿足老饕們的味蕾！

圖／IG@wnuwn

圖／IG@wnuwn

西班牙小酒館

地址：台北市松山區民生東路三段130巷18弄4號1樓

電話：02－27153707

舒曼六號餐館 南京店

對於想在演唱會前輕鬆悠閒地吃點美食、順便 Pre-drink 一杯啤酒的人來說，舒曼六號餐館南京店莫過於最佳之選。此處與台北小巨蛋距離相近，且餐點都會考量健康營養的搭配，例如嫩烤雞腿高蛋白餐、低脂雞胸肉超級沙拉，都很適合在下午時分填飽肚子又不會帶來負擔，還能配上德國進口生啤酒更添愉快心情！

圖／＠舒曼六號餐館官方網站

舒曼六號餐館 南京店

地址：台北市松山區南京東路三段303巷8弄11號

電話：02－27188108

燒肉石松五十三次

凡是愛吃燒肉的人，可能都曾耳聞過隱身於慶城街的燒肉石松五十三次。店門口的日式紅燈籠在夜裡格外醒目，而店內熱鬧的交談聲總是會伴隨著老闆娘親切熱情的招呼，宛如日本當地的女將服務，不怪乎此地常常有日本客人專程來享用大餐。至於這裡的招牌，則是品質出色的上等牛肉，還有可遇不可求的各式內臟料理，用餐體驗絕對與一般的燒肉店大不相同！

圖／IG@rebecca_gourmand

圖／IG@zaifoodie_

燒肉石松五十三次

地址：台北市松山區南京東路三段303巷10號1樓

電話：02－25472322

Cin Cin Osteria 請請義大利餐廳 慶城店

與其他義式餐廳最大的不同之處，在於業者強調「只提供自己也吃的食物」，對於食材的品質與來源、烹調的過程與手法都極為講究，堅持呈現出原型的天然料理，例如台灣當季農產或新鮮的現流海鮮，並透過簡單而精湛的調味方式帶出食物本身的美味，且價格實惠又品項豐富，朋友、情侶或家庭都能盡興享用。

圖／IG@ru8sup6

Cin Cin Osteria 請請義大利餐廳 慶城店

地址：台北市松山區慶城街16巷16號1樓

電話：02－27122050

慶城海南雞飯

若想在台北市松山區來一頓與眾不同的東南亞料理，慶城海南雞飯就是必去之地！就算餐廳業者低調無比，甚至連官方網站、Facebook或Instagram都沒有設立，卻仍舊憑藉著食客們的口耳相傳而累積的可觀的人氣，每到用餐時段都高朋滿座，不難想像其餐點美味道地又份量實在。

圖／IG@hopefire

慶城海南雞飯

地址：台北市松山區慶城街16巷8號

電話：02－87121200

京鼎小館

台灣的小籠包聞名國際，而除了眾人皆知的鼎泰豐之外，其實不少人都一致認為京鼎小館相較之下絲毫不遜色，更有許多美食評論家偏好於後者。這裡的小籠包口味多元，從原味、 松露到烏龍茶都能嚐到，其他如排骨蛋炒飯、菜肉餛飩麵、蟹粉小包、芋泥大包亦是香氣四溢，佐著各式小菜令人垂涎欲滴，迫不及待大啖一頓。

圖／IG@menutaiwan

圖／IG@menutaiwan

京鼎小館

地址：台北市松山區敦化北路155巷13號

電話：02－25467111

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