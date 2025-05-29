三重佛心阿嬤九層塔蛋餅只賣20元　40年早餐老攤香氣逼人

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳品勻

新北三重區的「集美街阿婆九層塔雙蛋雙餅」在地經營40年，菜單提供阿婆九層塔雙蛋雙餅、蛋餅等餐點，鄰近三重高中、迪卡儂新北三重店，價格親民、口味實在！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

在哪裡

位於新北市三重區集美街127－1號；距離新北市公車站三重中學走路20秒、機場捷運三重站走路17分鐘；鄰近三重高中、迪卡儂新北三重店、機場捷運三重站、新北大都會公園、空軍三重一村；週邊有集美煎包小籠包、河南熗鍋麵、北港江記龍門生炒鴨肉焿、益昌豆漿、好味麵店、蔬菜黃金蛋捲－三和夜市、三和武大郎蔥仔餅、傳統集美三色布丁甜品店等餐飲、場所。

價目表

▲菜單提供九層塔蛋餅、蛋餅、雙餅蛋、雙餅雙蛋、不加蛋等。

環境

▲就是傳統市場早餐攤位，沒有提供內用座位，只有外帶。

料理過程



▲由阿婆掌廚40多年，熟練的在爐子上煎出餅皮，打蛋與九層塔，加入醬料與辣粉。

調味料

提供辣椒醬、醬油膏、辣粉與胡椒粉。

吃什麼

這次來到了新北市三重區找美食，我們前往集美街的阿婆九層塔雙蛋雙餅吃早餐，在阿婆九層塔雙蛋雙餅我們點了一個九層塔雙蛋雙餅。

九層塔雙蛋雙餅

雙蛋雙餅兩個人吃剛剛好，單一個蛋餅只要20元滿滿九層塔超佛心，淋上胡椒粉、辣椒醬與辣粉提出香氣，九層塔草本香氣與胡椒感緊緊相依，不說還以為在吃鹹酥雞，餅皮外皮酥裡頭軟帶點韌感，伴隨醬汁、九層塔下肚好不滿足，整體份量實在，拿到手時沉甸甸一個。

阿婆九層塔雙蛋雙餅

地址：新北市三重區集美街127－1號

營業時間：06：00－11：00

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團、部落格、Instagram

【你可能也想看】

►隱身澀谷巷弄滿足深夜拉麵癮！惠比壽必吃柚子拉麵果香迷人

►南投隱身市場巷道40年老麵攤 石頭鍋版榨菜肉絲湯麵風味濃郁

►清晨就開排！台中40年爌肉飯老攤 膠質滷汁拌入豆豉辣醬更濃郁