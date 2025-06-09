東京必朝聖「雞白湯關東煮」續湯免費　中目黑站步行2分鐘就到

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撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者柯珮萱

日本東京「左門雞高湯黑輪」經營近10年，使用雞湯湯頭，提供麻糬福袋、大根、馬鈴薯沙拉、名古屋溏心蛋等餐點，鄰近代官山蔦屋書店、鄉櫻美術館，附近就是目黑天空庭園、目黑川櫻花樹，環境氛圍很溫馨，是不少人的日本雞湯關東煮、東京關東煮、中目黑站美食好選擇。

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▲左門雞高湯黑輪距離東京巴士站－中目黑站走路3分鐘、東京地鐵－中目黑站走2分鐘（沿高架下）。

左門雞高湯黑輪菜單

▲甜品是季節限定冰淇淋，當日生菜吃到的是生菜與筍。

▲可以使用信用卡與數位支付：支付寶。

左門雞高湯黑輪規則

由於店內用餐空間不大桌椅也有限，三人以下用餐較為適合，三人以上團體需要在外頭立食；關東煮就跟居酒屋一樣，用餐需要點一杯酒水，就像是在西馬茶室吃飯一樣；店內沒有提供訂位服務，也不可以一個人排隊解壓縮，要等所有人到場才能入座。

左門雞高湯黑輪料理過程

傳承名古屋本店的好味道，湯頭以雞骨、雞爪、野菜等食材慢火熬煮，撈除浮沫完整湯頭的清澈，卻保由湯感的圓潤與豐滿的膠原蛋白、豐腴的油脂香氣，味道渾厚卻清爽。食材放在四方格子湯鍋裡頭熱泡出香氣。

左門雞高湯黑輪調味料

▲提供辣醬、七味粉與山葵醬。

左門雞高湯黑輪環境

位於鐵路高架橋下，緊鄰於目黑川的櫻花樹海旁，內用座位不多只有10幾個，門口還有兩三桌半開放的立食桌，裝潢以京町家為靈感，營造出溫馨而質感的用餐體驗；鄰近目黑川畔，等待時可以觀賞櫻花樹林。

左門雞高湯黑輪吃什麼

這次來到了日本東京找美食，我們前往目黑區的左門雞高湯黑輪吃晚餐，在左門雞高湯黑輪我們點了雞腿肉もも、大根、豆腐福袋夾年糕 餅きんちゃく、生啤(小)サッポロ黒ラベル グラス。

左門雞高湯黑輪湯頭

營業到半夜的關東煮，不僅是宵夜解饞的好選擇，也是東京醒酒暖心的好選擇。湯頭為雞白湯為基底，類似雞白湯拉麵的風味，但整體的更清爽鹹度也低了些，口感溫和圓潤的蔬菜甜味，甘醇的雞湯膠質感漫開在唇齒間。

豆腐福袋夾年糕 餅きんちゃく340日幣（約台幣70元）

可愛的福袋是店內的人氣品項，有別於台灣傳統的福袋，多是包魚漿抑或是魚卵、龍蝦沙拉；這裡則是包年糕，外皮吸附滿湯汁，鮮鹹感十足，裏頭麻糬彈牙飽滿頗具Q勁，搭配湯頭下肚，有點像是在吃韓國湯年糕的既視感，但從海味變成了濃郁雞香氣。

大根360日幣（約台幣74元）

這不是干貝，而是關東煮的靈魂人物－大根，就是白蘿蔔、菜頭！雖然整體的食材簡單也不貴，但是一間關東煮的功力，就是看師傅能不能把它處理好，不少不是過於苦澀、不然就是過鹹，整體滷透卻又不死鹹，入味而不軟爛、脆感卻不過生，蔬果的甜味與湯頭的醇潤交織，吸附滿湯汁咬下相當滿足。

雞腿肉モモ350日幣（約台幣72元）

燒鳥中的產品也可以化身關東煮，這是在台灣難得一見的做法，看似雞腿肉關東煮突兀，卻意外地般配，雖然少去炭烤的炭香與雞皮的酥脆，但整體更加軟嫩，相比於鹽烤它顯得層次動人，相對於醬烤卻又更加清澈雅致，肉感軟嫩飽滿，雞湯與雞肉雙層雞味更昇華了味蕾的饗宴。

生啤（小）サッポロ黒ラベル グラス500日幣（約台幣103元）

相對於台灣居酒屋的酒水價格（120－150台幣），與日本東京當地其他餐館的價位（普通上班族一頓正餐飯盒1000－1500日幣），這裡的生啤酒價格相對親民，一杯Sapporo黑標啤酒只要500元日幣，氣泡感溫和而不嗆喉，綿密細緻帶麥芽芬芳，搭配上關東煮湯絕配。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



左門雞高湯黑輪

營業時間：16：00－02：00（周三公休）

地址：東京都目黒区上目黒3－5－31

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團、部落格、Instagram

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