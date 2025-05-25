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大碗濃郁肉燥飯＋鮮甜蚵仔湯60元搞定　國華街平價小吃

美熊很愛吃

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嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼阿芳肉燥飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳品勻

台南中西區的「阿芳肉燥飯」在地經營16年，菜單提供肉燥飯、蚵仔湯、虱目魚粥等餐點，鄰近永樂市場、國華街商圈的「阿芳肉燥飯」價格親民、口味實在，近赤崁樓、神農街是不少人的國華街小吃、台南中西區肉燥飯、永樂市場虱目魚粥好選擇。

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▲▼阿芳肉燥飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

評價
網友直呼「超好吃爽到很生氣」，煎魚腸一小時就賣光光，三點開始熬的魚湯有夠香。永樂市場阿芳肉燥飯飄香數十載，南部風味偏甜肉燥飯加顆滷蛋，搭配鮮美蚵仔湯根本是最佳組合。

在哪裡
位於台南市中西區國華街三段140號；距離台南市公車站-永樂市場走路2分鐘；鄰近永樂市場、國華街商圈、赤崁樓、神農街、海安路商圈與郭綜合醫院。

▲▼阿芳肉燥飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

價目表
阿芳肉燥飯菜單提供主食、湯品、煎燙類；主食提供魚肚麵線、魚皮麵線、虱目魚肚粥、虱目魚粥、海產粥、肉燥飯、白飯；湯品提供魚肚湯、魚皮湯、魚腸湯、蚵仔湯、蛤蜊湯、魚丸湯、蛋花湯、海產湯；煎燙類提供煎魚肚、煎魚腸、燙青菜；各式小菜有滷蛋、滷豆腐、滷丸、荷包蛋、鹹魚、鹹肉、豬耳朵。

▲▼阿芳肉燥飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼阿芳肉燥飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

料理過程

▲▼阿芳肉燥飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲料理由師傅一早起床熬魚湯，肉燥也是切丁先炒過，接著下鍋與滷汁一同燉滷入味；魚粥與魚湯則是現點現煮。

▲▼阿芳肉燥飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼阿芳肉燥飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼阿芳肉燥飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼阿芳肉燥飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

環境
用餐環境就傳統的市場小吃攤，不過內用有提供空調與紙巾。

調味料

▲▼阿芳肉燥飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲調味料提供醬油、辣椒、辣油與胡椒粉。

吃什麼

▲▼阿芳肉燥飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲來到台南中西區找美食，我們前往國華街上的阿芳肉燥飯吃午餐，在阿芳肉燥飯我們點了肉燥飯、蚵仔湯與滷蛋。

肉燥飯
肉燥飯是店內招牌品項，以帶皮肥肉為基底，佐以秘方醬汁小火慢滷，算是南部風味偏甜的流派，醬感、肉香、油脂芬芳在舌尖化開，搭配上米飯下肚好不滿足，也可以佐以蚵仔化身蚵仔滷肉飯。

▲▼阿芳肉燥飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼阿芳肉燥飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼阿芳肉燥飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

蚵仔湯

▲▼阿芳肉燥飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲蚵仔湯佐以薑絲、芹菜末提出香氣，蚵仔飽滿鮮鹹。

滷蛋

▲▼阿芳肉燥飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲滷蛋滷得挺入味，也是肉燥飯的靈魂伴侶，店內也有滷豆腐、滷丸可以選擇。

阿芳肉燥飯

地址：台南市中西區國華街三段140號
電話：06－2224181
營業時間：06：00－14：00（周一公休）

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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