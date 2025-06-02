特搜台南20間老字號菜粽地圖！還有深夜粽子店24小時營業

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者柯珮萱

台南人不只端午節才吃台南菜粽，街頭巷尾都能看到台南菜粽店，不僅可以外帶甚至早餐就能來一顆台南菜粽，正餐吃早餐吃宵夜也吃台南菜粽，台南菜粽配虱目魚粥老台南人的早餐浪漫，水煮的台南土豆粽才正宗，月桃葉包的台南菜粽才是台南味。

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台南老店肉粽菜粽

國小旁老店菜粽、肉粽、味噌湯一賣就是40年，月桃葉包的菜粽最香了啦！淋上花生粉、香菜更過癮，簡單的土豆尬糯米卻念念不忘。

台南老店肉粽菜粽

電話：06－2218594

營業時間：05：30－賣完

地址：台南市北區西門路三段23號

郭家粽

70年菜粽老店藏身老市場裡頭，只賣菜粽、肉粽、素食粽，經過就會聽到伯伯熱情地說「今天有菜粽、肉粽喔」，坐在市場板前吃菜粽好懷舊的老味道。

郭家粽

電話：0931－956381

營業時間：06：00－15：00（周一周二公休，以現場為主，建議先打電話確認）

地址：台南市中西區友愛街117號

海龍肉粽

在地經營90年的肉粽老店源自水仙宮市場，曾經號稱菜粽界的麥當勞24小時不打烊，整座粽粽牆太浮誇了！網友直呼是被菜粽耽誤的香菇肉羹店。辛海樹於民國24年於水仙宮口創立，初期用攤車賣粽子，後續擴大營業有了店名；近年家族後代以創辦人之名，於神農街創立海龍辛花園，紀念著海龍肉粽的歷史與辛海樹先生的生平。

海龍肉粽

電話：06－2252711

營業時間：06：00－21：00（周日公休）

地址：台南市中西區金華路四段134號

郭記肉粽

隱身市場裏頭的肉粽攤宵夜時段也吃得到，在地飄香十數年是不少在地人的粽子心頭好覺得不輸市區名店，除了常見的菜粽、肉粽、味噌湯，店內也有賣紅茶！怎麼台南這麼多家賣菜粽的都姓郭，對了中華路中華北路宵夜肉粽大家都吃哪間，不得不說這間的肉汁有夠香。

郭記肉粽

營業時間：17：00－09：00

電話：0939－151929

地址：台南市北區中華北路一段4號

沙淘宮菜粽

坐落在西門路政大書城後的，僅有提供菜粽、味噌湯，數量有限常常一大早就賣完了，是許多老饕的心頭好，大家都會為了他早起來享用這種好味道。

沙淘宮菜粽

電話：06－2583211

營業時間：05：30－09：00

地址：台南市中西區西門路二段116巷

阿山阿凱菜粽肉粽

老的老闆娘退休之後由乾兒子接手，20多年的菜粽好味道搬遷且傳承下去，簡單的菜粽、肉粽、味噌湯、魚羹看似經典卻一點也不平凡、灑點香菜、花生粉、油膏才夠味。

▲此圖片來自吃在台南。

阿山阿凱菜粽肉粽

電話：0988－470397

營業時間：05：30－13：00

地址：台南市北區成功路498號

府前路黃家菜粽

▲菜粽一賣就是20多年，冰店斜槓賣粽子、涼麵也太酷，外地人不知道在地人的早餐心頭好。

黃家菜粽（附素食）

電話：06－2294392

營業時間：06：30－19：00（周日公休）

地址：台南市中西區府前路二段12號

安南20元無名肉粽

▲肉粽、菜粽、碗粿通通只要是20元，10塊就能喝味增湯也太佛心，從攤車開到有了街邊店在地人從小吃到大。

安南20元無名肉粽

營業時間：05：00－11：00

地址：台南市安南區安和路四段597號

大勇街無名鹹粥

早起的台南人有鹹粥吃，沒有店名隱身巷弄中傳承超過一甲子，看似平凡但外帶的朋友絡繹不絕，在地人穿著拖鞋點了「鹹粥、菜粽、魚魚湯、肉燥飯」來當早餐，滿滿蚵仔、虱目魚肉。

無名鹹粥

電話：06－2267028

營業時間：04：30－11：30（公休見店家粉專）

地址：台南市中西區大勇街85號

光明街肉燥飯

菜粽也是不少人的早餐心頭好，台南的菜粽是水煮不是蒸煮的！簡單的糯米搭配大粒花生，佐以油膏、花生粉、香菜最是般配。

光明街無名肉燥飯

營業時間：05：30－10：00（不定時公休）

地址：台南市東區東興路193號

阿星鹹粥

土豆粽，僅僅以糯米、花生為基底，經過水煮熟成保有軟綿與Q軟感，佐以台南味的鹹甜醬油膏與花生粉、香菜，糯米與花生在嘴裡頭舞蹈香氣十足。

阿星鹹粥

電話：06－2200941

營業時間：05：00－13：00（周一公休）

地址：台南市中西區民族路三段289號

村伯菜粽

60年菜粽老店藏身麻豆街邊，味噌湯一碗只賣5元也太佛心了，菜粽、素燥飯、麵食這裡都吃得到，自民國48年營業至今。

村伯菜粽

電話：06－5726656

營業時間：06：00－12：30（周二公休）

地址：台南市麻豆區興國路42－28號

黃肉燥飯魚肚魚皮

比起肉粽我更偏好這種土豆粽，僅僅以糯米、花生為基底，經過水煮熟成保有軟綿口感，佐以台南味的油膏、花生粉與香菜，就是最美好的早餐選擇，我想肉燥飯會有香菜，應該就是從這個粽子延伸出去的；不過台南鹹粥、虱目魚多是會搭配肉燥飯，只有類似大勇街等少數店家是有賣菜粽的，不知道是不是有所淵源。

黃肉燥飯魚肚魚皮

電話：06－3504066

營業時間：06：00－13：00（周二公休）

地址：台南市安南區海佃路一段227巷1號

阿忠菜粽肉粽

台南菜粽老店比比皆是，每個人都有自己的口袋名單，中部專賣粽子的內用店不多見，半夜營業的粽子更是台南特有的飲食文化，冷冷的冬夜來個炊熟的菜粽與味噌湯，好飽足又暖心。

阿忠菜粽肉粽

電話：06－3113977

時間：24小時

地址：台南市永康區中華路222號

葉小吃

在這個年代價格算是平易近人，這裡的菜粽算是台南標準的水煮土豆粽，比起外頭的菜粽這裡算是更加的軟爛，米粒燙煮得快要化開，花生土豆給好給滿相當有誠意，綿密帶點脆感的土豆搭配上粽體下肚好不滿足，還有台南特有的甜醬油膏與花生粉畫龍點睛，可惜就是少了點香菜。

葉小吃

電話：06－2381391

營業時間：08：00－14：00（周日公休）

地址：台南市北區勝利路292－294號

阿忠菜粽金華路

老闆太拚了吧24小時都在賣菜粽！老字號菜粽傳承超過30年，親戚還在市區也是賣整天菜粽，水煮的土豆粽最對味，香菜花生粉加爆才是好菜粽。

阿忠菜粽金華路

電話：06－2657556

營業時間：24小時營業

地址：台南市南區金華路二段15巷1號

阿星嬤虱目魚粥

菜粽與名店們系出同源，這間不用一大早起、大排長龍，就能品嘗到這台南的好味道，香菜、醬油膏、花生粉三位一體最是經典，水煮的菜粽糯感軟Q，搭配上醬汁與撒粉的鹹甜感好不滿足，裡頭的花生粉給好給滿幸福無比。

阿星嬤虱目魚粥

電話：06－2231838

時間：05：00－14：00（周三公休）

地址：台南市南區夏林路1－26號

台南郭府城虱目魚

大家還記得民族路夜市嗎？被虱目魚耽誤的菜粽攤，傳承40年的好味道民族路夜市起家，店名還以為是郭富城。

台南郭府城虱目魚

營業時間：17：30－22：00

地址：台南市安南區安富街346號第一條中間（樺谷夜市）

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