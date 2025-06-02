特搜台南20間老字號菜粽地圖！還有深夜粽子店24小時營業

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者柯珮萱
台南人不只端午節才吃台南菜粽，街頭巷尾都能看到台南菜粽店，不僅可以外帶甚至早餐就能來一顆台南菜粽，正餐吃早餐吃宵夜也吃台南菜粽，台南菜粽配虱目魚粥老台南人的早餐浪漫，水煮的台南土豆粽才正宗，月桃葉包的台南菜粽才是台南味。
台南老店肉粽菜粽
國小旁老店菜粽、肉粽、味噌湯一賣就是40年，月桃葉包的菜粽最香了啦！淋上花生粉、香菜更過癮，簡單的土豆尬糯米卻念念不忘。
台南老店肉粽菜粽
電話：06－2218594
營業時間：05：30－賣完
地址：台南市北區西門路三段23號
郭家粽
70年菜粽老店藏身老市場裡頭，只賣菜粽、肉粽、素食粽，經過就會聽到伯伯熱情地說「今天有菜粽、肉粽喔」，坐在市場板前吃菜粽好懷舊的老味道。
郭家粽
電話：0931－956381
營業時間：06：00－15：00（周一周二公休，以現場為主，建議先打電話確認）
地址：台南市中西區友愛街117號
海龍肉粽
在地經營90年的肉粽老店源自水仙宮市場，曾經號稱菜粽界的麥當勞24小時不打烊，整座粽粽牆太浮誇了！網友直呼是被菜粽耽誤的香菇肉羹店。辛海樹於民國24年於水仙宮口創立，初期用攤車賣粽子，後續擴大營業有了店名；近年家族後代以創辦人之名，於神農街創立海龍辛花園，紀念著海龍肉粽的歷史與辛海樹先生的生平。
海龍肉粽
電話：06－2252711
營業時間：06：00－21：00（周日公休）
地址：台南市中西區金華路四段134號
郭記肉粽
隱身市場裏頭的肉粽攤宵夜時段也吃得到，在地飄香十數年是不少在地人的粽子心頭好覺得不輸市區名店，除了常見的菜粽、肉粽、味噌湯，店內也有賣紅茶！怎麼台南這麼多家賣菜粽的都姓郭，對了中華路中華北路宵夜肉粽大家都吃哪間，不得不說這間的肉汁有夠香。
郭記肉粽
營業時間：17：00－09：00
電話：0939－151929
地址：台南市北區中華北路一段4號
沙淘宮菜粽
坐落在西門路政大書城後的，僅有提供菜粽、味噌湯，數量有限常常一大早就賣完了，是許多老饕的心頭好，大家都會為了他早起來享用這種好味道。
沙淘宮菜粽
電話：06－2583211
營業時間：05：30－09：00
地址：台南市中西區西門路二段116巷
阿山阿凱菜粽肉粽
老的老闆娘退休之後由乾兒子接手，20多年的菜粽好味道搬遷且傳承下去，簡單的菜粽、肉粽、味噌湯、魚羹看似經典卻一點也不平凡、灑點香菜、花生粉、油膏才夠味。
▲此圖片來自吃在台南。
阿山阿凱菜粽肉粽
電話：0988－470397
營業時間：05：30－13：00
地址：台南市北區成功路498號
府前路黃家菜粽
▲菜粽一賣就是20多年，冰店斜槓賣粽子、涼麵也太酷，外地人不知道在地人的早餐心頭好。
黃家菜粽（附素食）
電話：06－2294392
營業時間：06：30－19：00（周日公休）
地址：台南市中西區府前路二段12號
安南20元無名肉粽
▲肉粽、菜粽、碗粿通通只要是20元，10塊就能喝味增湯也太佛心，從攤車開到有了街邊店在地人從小吃到大。
安南20元無名肉粽
營業時間：05：00－11：00
地址：台南市安南區安和路四段597號
大勇街無名鹹粥
早起的台南人有鹹粥吃，沒有店名隱身巷弄中傳承超過一甲子，看似平凡但外帶的朋友絡繹不絕，在地人穿著拖鞋點了「鹹粥、菜粽、魚魚湯、肉燥飯」來當早餐，滿滿蚵仔、虱目魚肉。
無名鹹粥
電話：06－2267028
營業時間：04：30－11：30（公休見店家粉專）
地址：台南市中西區大勇街85號
光明街肉燥飯
菜粽也是不少人的早餐心頭好，台南的菜粽是水煮不是蒸煮的！簡單的糯米搭配大粒花生，佐以油膏、花生粉、香菜最是般配。
光明街無名肉燥飯
營業時間：05：30－10：00（不定時公休）
地址：台南市東區東興路193號
阿星鹹粥
土豆粽，僅僅以糯米、花生為基底，經過水煮熟成保有軟綿與Q軟感，佐以台南味的鹹甜醬油膏與花生粉、香菜，糯米與花生在嘴裡頭舞蹈香氣十足。
阿星鹹粥
電話：06－2200941
營業時間：05：00－13：00（周一公休）
地址：台南市中西區民族路三段289號
村伯菜粽
60年菜粽老店藏身麻豆街邊，味噌湯一碗只賣5元也太佛心了，菜粽、素燥飯、麵食這裡都吃得到，自民國48年營業至今。
村伯菜粽
電話：06－5726656
營業時間：06：00－12：30（周二公休）
地址：台南市麻豆區興國路42－28號
黃肉燥飯魚肚魚皮
比起肉粽我更偏好這種土豆粽，僅僅以糯米、花生為基底，經過水煮熟成保有軟綿口感，佐以台南味的油膏、花生粉與香菜，就是最美好的早餐選擇，我想肉燥飯會有香菜，應該就是從這個粽子延伸出去的；不過台南鹹粥、虱目魚多是會搭配肉燥飯，只有類似大勇街等少數店家是有賣菜粽的，不知道是不是有所淵源。
黃肉燥飯魚肚魚皮
電話：06－3504066
營業時間：06：00－13：00（周二公休）
地址：台南市安南區海佃路一段227巷1號
阿忠菜粽肉粽
台南菜粽老店比比皆是，每個人都有自己的口袋名單，中部專賣粽子的內用店不多見，半夜營業的粽子更是台南特有的飲食文化，冷冷的冬夜來個炊熟的菜粽與味噌湯，好飽足又暖心。
阿忠菜粽肉粽
電話：06－3113977
時間：24小時
地址：台南市永康區中華路222號
葉小吃
在這個年代價格算是平易近人，這裡的菜粽算是台南標準的水煮土豆粽，比起外頭的菜粽這裡算是更加的軟爛，米粒燙煮得快要化開，花生土豆給好給滿相當有誠意，綿密帶點脆感的土豆搭配上粽體下肚好不滿足，還有台南特有的甜醬油膏與花生粉畫龍點睛，可惜就是少了點香菜。
葉小吃
電話：06－2381391
營業時間：08：00－14：00（周日公休）
地址：台南市北區勝利路292－294號
阿忠菜粽金華路
老闆太拚了吧24小時都在賣菜粽！老字號菜粽傳承超過30年，親戚還在市區也是賣整天菜粽，水煮的土豆粽最對味，香菜花生粉加爆才是好菜粽。
阿忠菜粽金華路
電話：06－2657556
營業時間：24小時營業
地址：台南市南區金華路二段15巷1號
阿星嬤虱目魚粥
菜粽與名店們系出同源，這間不用一大早起、大排長龍，就能品嘗到這台南的好味道，香菜、醬油膏、花生粉三位一體最是經典，水煮的菜粽糯感軟Q，搭配上醬汁與撒粉的鹹甜感好不滿足，裡頭的花生粉給好給滿幸福無比。
阿星嬤虱目魚粥
電話：06－2231838
時間：05：00－14：00（周三公休）
地址：台南市南區夏林路1－26號
台南郭府城虱目魚
大家還記得民族路夜市嗎？被虱目魚耽誤的菜粽攤，傳承40年的好味道民族路夜市起家，店名還以為是郭富城。
台南郭府城虱目魚
營業時間：17：30－22：00
地址：台南市安南區安富街346號第一條中間（樺谷夜市）
*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團、部落格、Instagram
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