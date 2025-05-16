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飄香超過60年只賣榨菜肉絲麵！龍潭隱密巷弄尋找傳統客家味

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集合愛吃、愛玩、愛旅行的朋友! 親子旅行說走就走~

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳品勻

隱身在桃園龍潭大池旁寧靜巷弄裡，有一家讓人一試成主顧的傳統老麵店「橋頭老麵店」。這間麵店已有超過六十年的歷史，目前已交棒給第二代兒子承接，是當地人從小吃到大的滋味，許多老顧客說，這裡不僅僅賣的是麵，更是一份記憶的味道，橋頭老麵店堅持傳統手藝，從麵條的製作到湯頭的熬煮都一絲不苟，用餐需先拿號碼牌才吃得到！

▲▼橋頭老麵店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

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▲▼橋頭老麵店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

交通資訊

►自行開車：開車前來的旅客可從國道3號下龍潭交流道，約5分鐘車程即可抵達，龍潭大池邊有公有停車格可以停放。
►公車族：可搭乘公車至「龍潭國小」或「龍潭市場」站下車，步行約3至6分鐘即達。

▲▼橋頭老麵店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲藏身在隱密的巷弄之中，之前經過時不知道原來要從巷子走進來，這次特別來找才知道原來在這裡。

▲▼橋頭老麵店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼橋頭老麵店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

低調隱身巷弄中
彎進這條巷弄小道，不久後便可看見低調卻熱鬧的橋頭老麵店，外觀樸實無華，卻總吸引絡繹不絕的客人，真的是經過很容易錯過的小店。

▲▼橋頭老麵店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

內用、外帶皆需拿號碼牌
來到橋頭老麵店請先來拿號碼牌就對了，無論內用或是外帶都是叫號服務，店內只有夫妻兩人一起經營，所以人手不足啦！

▲▼橋頭老麵店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼橋頭老麵店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

菜單／MENU
店內的菜單是直接看牆上的菜單點餐，不需要另外填單，直接跟老闆點餐即可，我很佩服老闆的記憶力真好，不需要另外記下來。

▲▼橋頭老麵店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼橋頭老麵店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲走進店裡不需多說，僅憑那濃郁香氣，就足以讓人垂涎三尺。

▲▼橋頭老麵店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼橋頭老麵店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

店內空間
橋頭老麵店的店面不大，整體空間約可容納20至30人左右，靠近料理台的區域可看到老闆現場煮麵、切滷味的過程，老闆熟練的動作彷彿如行雲流水般流暢。店內布局簡單乾淨，桌椅以四人方桌為主，對面的店面也是小小的用餐空間，老闆會安排座位區。

▲▼橋頭老麵店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼橋頭老麵店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲像我們是下午二點過後才到店內，以為應該會沒什麼人，結果還是等了10分鐘才能入座，生意真的蠻好的。

▲▼橋頭老麵店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

推薦美食
橋頭老麵店主打傳統客家風味麵食，店內僅賣一種麵食「榨菜肉絲麵」與綜合滷味，有乾麵、湯麵選項，也可以像我們直接來盤黑白切，請老闆隨意出菜囉！

榨菜肉絲麵（小）60元 原本老闆有點訝異我們二人竟然只點小碗，實在是因為沿路嚐了不少美食小吃，想嚐嚐不同的美味，只好以分享的方式，看到鄰桌點大碗真的很大一碗啊！絕對是大碗公，可能要食量大的朋友再來挑戰。麵條帶有手工的彈性與厚度，榨菜爽脆帶點微辣，肉絲細緻柔嫩，湯頭則是以大骨與蔬菜慢火熬煮數小時，再加上油蔥的香氣，真的很有Q勁。

▲▼橋頭老麵店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼橋頭老麵店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼橋頭老麵店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼橋頭老麵店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲我們也照著鄰桌熟客都會加一些辣油淋上，果然加一點點更提味，讓麵條變得更有味道。

黑白切100元（綜合滷味）

▲▼橋頭老麵店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲頭骨肉、海帶、甜不辣、蘿蔔、油豆腐。

▲▼橋頭老麵店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲每一種滷味小吃看起來都很不錯，實在是很難決定，乾脆就點了黑白切，請老闆幫忙決定隨便切囉！

▲▼橋頭老麵店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼橋頭老麵店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲頭骨肉嫩中帶筋，熟度恰到好處，海帶則滷得入味仍保有嚼勁；蘿蔔鬆軟透心，吸附了滿滿的滷汁香氣，甜不辣彈牙不膩口、油豆腐則軟嫩多汁。

▲▼橋頭老麵店。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲搭配店家特製的辣椒醬，更是風味倍增。

用餐心得
價格平實，份量十足，是在地人日常用餐的首選之一，用餐當天雖為假日下午時間，店內仍高朋滿座，許多顧客都是熟門熟路的老主顧，甚至有帶著小孩回來重溫兒時記憶的長輩，如果你正好經過龍潭，不妨彎進這條巷弄，尋找這間平凡卻不簡單的老麵店，相信你也會像我一樣，對這碗古早味念念不忘。

橋頭老麵店

地址：325桃園市龍潭區西龍路43號
電話：03－4896915
營業時間：10：00－18：00（周二公休）

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格粉絲團

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