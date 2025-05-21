來自熊本60年老牌甜點插旗台中！寧靜森林庭院享受下午茶

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

這間來自日本熊本、擁有60年歷史的「kaju 菓樹」，帶著濃濃的職人精神與日式甜點靈魂，由星野集團引進飄洋過海來到台中，是台灣首間菓樹門市。延續日本菓樹對在地自然風土的純粹念想，以台灣各地特色水果融入甜點。結合綠意盎然的環境與溫暖的木質設計，讓人一走進店裡便有種遠離塵囂、進入甜點森林的感覺。

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交通資訊

►公車：可搭乘300至310路公車，在「市政北七路口」站下車，步行約3分鐘即可抵達。

►捷運：可搭乘台中捷運綠線至「市政府站」，從4號出口步行約12分鐘。

►自行開車：門市附近有收費停車格及周邊商場停車場可供停放，交通便利。

外觀

▲隔壁就是星野集團的山与，主打中式無菜單料理，但中午沒有營業。

▲戶外座位區可以見到許多綠植，天氣好時坐在戶外曬曬太陽也不錯。

環境

▲菓樹甜點冬季以草莓系列甜品為主打，結合職人手作與當季新鮮水果，將甜點變成藝術品。



▲除了冰櫃裡的蛋糕，也有常溫甜點系列，也可以包裝成禮盒，用來送禮也是簡單大方又好看，可以依照喜好來搭配。



▲後方則是半開放式廚房，可以見到廚師們製作甜點的過程，廚房也整理得蠻乾淨的。

菜單

甜點價格都會標示在冰櫃前方，每日供應的甜點可能不太相同，只有茶飲、咖啡有提供制式菜單可以參考，也有販售整模蛋糕和塔皮蛋糕，可以提前預訂。

餐點

這次選了人氣草莓千層與純生鮮奶油蛋糕，還有經典日式泡芙、檸檬蛋糕與茶香點心雪球酥餅，搭配自家特製柑橘蜜冰茶和濃郁美式咖啡。

草莓千層蛋糕 200元

看到這個器皿沒有盤飾，覺得有點空虛。千層的餅皮太厚實，夾的草莓只有薄薄一些，感覺不符合這價位，奶油吃起來也蠻膩的。

草莓純生鮮奶油蛋糕 185元

▲以海綿蛋糕為底，鋪上日本進口鮮奶油與草莓，可以看得出來這蛋糕體是比較粗的蛋糕體，我沒有很喜歡。

泡芙 80元

店員推薦這個泡芙是招牌甜點，於是點了一個，覺得是當天最好吃的甜點。外皮酥脆、內餡滑順，內餡為香草卡士達醬，甜度適中，是常賣的經典品項。

美式咖啡 90元、自製柑橘蜜冰茶120元

自製柑橘蜜冰茶喝起來有著果醬的香甜滋味，果香清爽宜人，搭配甜點剛剛好，使用的杯子也有很特別的設計，沒有另外的杯蓋，直接就口喝，但外帶時會擔心灑出來。

檸檬蛋糕70元、雪球酥餅－抹茶150元、奶油瑪德蓮50元

▲以上為外帶給小孩吃的，雪球酥餅比較好吃，其他口味比較一般。

總結

星野集團系列的餐廳都蠻有質感的， 菓樹甜點不知道是不是因為剛營業的關係，整體的感覺就是少了一點點，還有進步的空間。蛋糕與點心的口味可能比較不適合我，有提供少許的內用座位區，如果想簡單吃個甜點，或是外帶禮盒的話，可以來嚐鮮試試。

菓樹甜點

地址：台中市西屯區惠來路一段86號

電話：04－22518680

營業時間：11：30－19：00（周一公休）

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