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一睹攀牙灣絕美日出！泰國最長玻璃天空步道　高空俯瞰海岸山巒

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集合愛吃、愛玩、愛旅行的朋友! 親子旅行說走就走~

▲▼Beyond Skywalk Nangshi。（圖／部落客viviyu授權提供）

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

泰國南部目前最熱門的景點，應該就屬南石天橋之外酒店（Beyond Skywalk Nangshi）裡的玻璃地板空中步道！Beyond Skywalk Nangshi 不僅擁有全泰國最長的懸空透明玻璃步道，還結合自然美景與奢華住宿，無論是情侶旅遊、親子出遊，還是單人靜旅，都能在這裡找到靈魂與視覺的雙重感動。

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交通資訊
Beyond Skywalk Nangshi位於泰國南部攀牙府，地理位置鄰近普吉島（Phuket）與拷叻。

開車／包車前往
從普吉國際機場出發約1.5小時車程（約75公里），建議包車接送。從曼谷出發可搭國內航班至普吉或拷叻，再轉乘陸路交通。

自駕建議
可透過國際租車平台預約，普吉或拷叻均有多家租車業者，從普吉北上，沿402號公路行駛接4號國道即可。

▲▼Beyond Skywalk Nangshi。（圖／部落客viviyu授權提供）

門票價格
門票價格為700銖／人，可折抵園內咖啡廳200銖消費。兒童票適用於身高60－130公分，門票價格為450銖／人，可折抵園內咖啡廳100銖消費，60公分以下兒童免費入場。

▲▼Beyond Skywalk Nangshi。（圖／部落客viviyu授權提供）

注意事項
►需著鞋套進入玻璃步道
►不允許攜帶食物或飲料
►禁止吸煙
►禁止飲酒
►不允許攜帶寵物
►禁止攜帶輪椅和嬰兒車
►禁止奔跑、坐著或靠在欄桿上
►潮濕時表面可能會打滑，請小心
►禁止使用無人機、自拍棒和雨傘

流程介紹
在櫃台買好票之後，園方會安排飯店裡的雙條車接送，讓我們可以輕鬆前往直接搭電梯，完全不用擔心需要爬山。入場時需著鞋套進入玻璃步道，離開時脫在出口處即可，用意是讓玻璃橋不容易刮傷，延長使用年限。

▲▼Beyond Skywalk Nangshi。（圖／部落客viviyu授權提供）

▲▼Beyond Skywalk Nangshi。（圖／部落客viviyu授權提供）

環境
園區佔地遼闊，以透明玻璃步道為主要亮點，全長180公尺，橫跨山巒之間，高出海平面80公尺，由三層鋼化玻璃製成，每平方公尺可承重500公斤，安全無虞。我們抵達的時間較晚一些，已錯過天色漸亮的最佳時機，但同樣的美景還是很吸引人，看著天空漸漸亮起也很美。

▲▼Beyond Skywalk Nangshi。（圖／部落客viviyu授權提供）

▲▼Beyond Skywalk Nangshi。（圖／部落客viviyu授權提供）

▲▼Beyond Skywalk Nangshi。（圖／部落客viviyu授權提供）

▲▼Beyond Skywalk Nangshi。（圖／部落客viviyu授權提供）

住宿方面，Beyond Skywalk 提供帳篷、涼亭與別墅多種住宿選擇，共有56間客房，所有房型皆可觀賞日出景致。天空漸亮了起來，太陽露出臉來，可以見到遠處的小島與雲霧圍繞的感覺。晨曦中的海岸線映襯著高聳的石灰岩山脈，遠方傳來海鳥的鳴叫，讓人彷彿置身於仙境之中。

▲▼Beyond Skywalk Nangshi。（圖／部落客viviyu授權提供）

▲▼Beyond Skywalk Nangshi。（圖／部落客viviyu授權提供）

▲▼Beyond Skywalk Nangshi。（圖／部落客viviyu授權提供）

▲▼Beyond Skywalk Nangshi。（圖／部落客viviyu授權提供）

▲▼Beyond Skywalk Nangshi。（圖／部落客viviyu授權提供）

▲▼Beyond Skywalk Nangshi。（圖／部落客viviyu授權提供）

▲▼Beyond Skywalk Nangshi。（圖／部落客viviyu授權提供）

不僅是一座觀景平台，更是一處結合自然美景與現代建築的度假勝地。當夜晚降臨，天空逐漸染上深藍，步道上的燈光宛如星光閃爍，與遠方的山影、海面上的倒影交織成一幅迷人的畫面。

▲▼Beyond Skywalk Nangshi。（圖／部落客viviyu授權提供）

▲▼Beyond Skywalk Nangshi。（圖／部落客viviyu授權提供）

▲▼Beyond Skywalk Nangshi。（圖／部落客viviyu授權提供）

▲▼Beyond Skywalk Nangshi。（圖／部落客viviyu授權提供）

▲▼Beyond Skywalk Nangshi。（圖／部落客viviyu授權提供）

▲▼Beyond Skywalk Nangshi。（圖／部落客viviyu授權提供）

▲▼Beyond Skywalk Nangshi。（圖／部落客viviyu授權提供）

餐廳
設計大量使用玻璃與開放式露台，讓人彷彿置身於天空與大自然之間，清晨啜飲一杯泰式奶茶，夕陽下啖椰子水，都是難以忘懷的回憶。

▲▼Beyond Skywalk Nangshi。（圖／部落客viviyu授權提供）

▲▼Beyond Skywalk Nangshi。（圖／部落客viviyu授權提供）

▲▼Beyond Skywalk Nangshi。（圖／部落客viviyu授權提供）

▲▼Beyond Skywalk Nangshi。（圖／部落客viviyu授權提供）

▲▼Beyond Skywalk Nangshi。（圖／部落客viviyu授權提供）

心得
Beyond Skywalk Nangshi 結合了自然美景、現代建築與絕佳的日出、夕陽景色，無論是尋求冒險的旅人，還是渴望放鬆的遊客，都能在這裡找到屬於自己的美好時光，真的希望有機會可以來此住一晚，欣賞不同的光影，這裡很推薦給喜歡自然美景的朋友，雖然門票不便宜，但很值得來看看。

Beyond Skywalk Nangshi

地址： 9 9, Tha Yu, Takua Thung District, Phang Nga 82130泰國

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格粉絲團

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