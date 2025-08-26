沖繩「自助飯店」超適合I人！距離那霸機場車程不到10分鐘

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者蘇相云

沖繩平價住宿推薦「Lacer 沖繩那霸美榮橋」，地點位置很不錯，近沖繩單軌列車美榮橋站，周邊商圈熱鬧，有便利商店、24小時超市、藥妝店。開車前往國際通和那霸機場，車程不用10分鐘，重點是這裡的房間多且有質感，CP值很適合小資族自由行玩沖繩時安排。

▲Lacer 沖繩那霸美榮橋網路上的評價還可以，再加上交通很方便，飯店旁邊就有停車場，無論是開車的朋友，還是搭單軌列車都很方便。

交通方式

搭單軌列車於美榮橋站，步行約6～7分鐘即達，距離機場車程也只要10分鐘，也就是說Lacer 沖繩那霸美榮橋玩沖繩第一天可以安排，或是最後一天，隔天要前往機場也都適合列前住宿行程。

無人飯店

比較特別的是，Lacer 沖繩那霸美榮橋是無人飯店，也就是說訂房後，除了會收到訂房資訊外，入住前三天才會收到房間的密碼和大廳的密碼，信件說明很清楚；老實說，住無人飯店多少有點緊張，尤其是出國時，會擔心語言不通怕難以順利進房。

▲滿分在入住的前兩天就有收到飯店的密碼資訊，進入飯店，就需要依指示輸入密碼，操作上很簡單，滿分也順利進入大廳。

▲這裡的大廳很簡單，有個沙發椅，還有幾張藝術的圓形桌子，大廳也有烤箱，有需要的也能自行使用。

自助辦理住房登記

進入大廳會看到一個無人櫃台，桌面上有辦理入住資訊的方式，基本上就是掃碼、填資訊，操作很直覺，說明資訊上也都有中文標示，但辦理好入住後，一開始沒有等到房號和密碼。約等五分鐘後，我們決定按旁邊的視訊通話，這個視訊通話，是會有真人和你聯絡，告知入住的日期和時間或提供手機資訊給人員確定後，才順利收到房號資訊和密碼，拿到密碼和房號後，就可以搭電梯上樓了。

▲電梯旁有垃圾桶，需要做回收分類，請旅客們要配合。

四人房型

搭電梯來到入住的樓層，滿分就覺得好有質感，飯店還帶點清香的味道，有讓人覺得瞬間放鬆，房間號碼也很有設計感，是利用燈光的投射，照出房間號碼，真的很特別，滿分當天預訂的是大間的四人床房型，打開房門就覺得好漂亮，整體的住房空間也很大，也另有六人房型及頂樓套房附廚具房型能選擇。

滿分一家三口選擇四人房

主要是日本飯店整體偏小，我們有兩個29的行李箱，還有一個推車和一個小娃，臨近回國的日子，每日的戰利品也是超級多袋，所以訂大一點的房間，也比較好收拾。

▲四人房房間舒服明亮有設計感，四個單人床想睡哪張自己選，衛浴和馬桶也是採乾濕分離，房間整理得超級乾淨。

▲床面下還有設計行李放置區，放下兩個29吋行李箱也沒問題，這點真的超級加分。

▲單人床很舒服，柔軟好睡，想要併床當然也沒有問題，當天ZAQ寶就在床上翻來翻去，玩得好開心。

▲更讚的是四人房型還有投影機，可以連接Netflix和YouTube，追劇看影片娛樂一下，玩整天，睡前躺在大床上看影片放空太享受了。

▲廁所選用的是免治馬桶，如廁後，馬桶後面可以洗手，也有附毛巾。

▲衛浴洗澡的部分，是需要先開啟熱水器，可以選擇喜歡的溫度，大約40度就可以了，需要開啟運轉後，浴缸和蓮蓬頭才會有熱水。

備品設施服務

房間提供的生活設施和備品也都很齊全，有熱水壺、茶杯、冰箱、保險箱、洗沐用品、牙膏牙刷備品、清潔及除臭洗劑、拖鞋和衣架，飲用水的部分，水龍頭的水就可以直接飲用，滿分的習慣還是會先煮沸後再飲用。

▲上午11點前退房，辦理退房也很容易，掃一下退房條碼，再按確定就完成退房手續了。

心得感受

滿分一家當天入住「Lacer 沖繩那霸美榮橋」覺得還不賴，這間無人服務的飯店，輸入房間密碼就能自由出入，不受人員看管，重點是環境舒服又有質感，再加上房價便宜，交通便利，周邊商圈也熱鬧，但是就沒有早餐的服務了，沖繩那霸平價旅店分享給朋友們。

Lacer 沖繩那霸美榮橋／LACER OKINAWA NAHA MIEBASHI

地址：沖繩縣那霸市前島3－7－7

