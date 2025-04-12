台中藏身民宅溫馨咖啡廳！牧羊人派口感極綿密、提前預約才有位

桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者陳莉玟

位於台中大里區的「餐桌上的時光」，是一間有著溫馨簡約的氛圍，以及現點現做的美味餐點，更是由老宅改造的特色咖啡廳。地點隱藏在小社區的公園旁，若不是事先查過，真的很不容易發現這裡。不管是尋找悠閒的用餐環境，還是品嚐美食，都值得來餐桌上的時光一訪！

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交通方式＆停車資訊

位於台中市大里區的向上街，藏身於金城社區公園旁，沒有特別注意的話很容易錯過。鄰近台中軟體園區DALI ART藝術廣場和東湖公園。沒有提供停車場，附近不太方便停車，停車場收費也偏貴，建議停遠一點再步行過來，或者騎車來會比較方便。

外觀

▲藏身在民宅中，純白建築非常的顯眼，戶外有個小庭院，環境很悠閒愜意。

環境

店內用餐空間並不大，只有四張桌子，座位很少，建議一定要提前預約才會有位子。我們當天早上打電話詢問有沒有空位，很幸運居然有位子，但是要跟其他人併桌。

▲店內裝潢擺設是以木頭桌椅、白色窗簾為主，相當簡約，讓人覺得很舒適溫馨。

▲店內的採光非常的好，陽光會從窗簾透進來，光影非常美。

▲每張桌子都有擺上鮮花來點綴，氛圍感十足。

菜單

每人低消100元，餐點都是現點現做，需要耐心等待。餐點的選擇並不算多，鹹食的部分最多人點的是牧羊人派，甜點每日供應都不一樣，可以到IG查看，每天都會公布當日甜點。

餐點推薦

▲我們點了牧羊人派（含牛肉）260元、鹹派拼盤270元、橙香咖啡120元、檸檬多多美式130元。

牧羊人派（含牛肉） 260元

牧羊人派是店內的招牌，幾乎每桌必點。有番茄肉醬燉菜、綿密馬鈴薯泥、溫生菜沙拉、帕瑪森起司麵包。溫生菜沙拉很新鮮，有玉米筍、櫛瓜、小黃瓜、南瓜、小番茄、杏鮑菇，搭配五種堅果醬，好吃。

▲馬鈴薯泥搭配番茄肉醬燉菜非常好吃。馬鈴薯泥很綿密，番茄肉醬調味剛剛好，不會太過於重口味，不管是單吃還是搭配麵包，都很好吃。

鹹派拼盤 270元

▲義式時蔬雞肉鹹派、馬鈴薯玉米濃湯、溫生菜沙拉。

▲雞肉鹹派內餡豐富，底部餅皮酥脆，調味適中，趁熱吃會比較美味！

▲馬鈴薯玉米濃湯是一碗真材實料的濃湯，可以吃到馬鈴薯，煮得很軟爛，入口即化。濃湯調味適中，冷冷的天喝一碗暖心又暖胃。

草莓奶油甜甜圈

季節限定，甜甜圈外層撒上糖霜，內餡滿滿的奶油搭配草莓。奶油吃起來很清爽不膩口，甜度適中，不會過甜，吃起來很滿足。

橙香咖啡 120元

▲橙汁的味道偏多，咖啡味偏少。喝起來有橙汁的甜味，跟咖啡意外的很搭，只是咖啡味偏淡。

檸檬多多美式 130元

▲喝起來檸檬多多的味道偏多一些，咖啡味偏少一些。喝起來很清爽，咖啡味不明顯。

心得

店內的裝潢擺飾深得我心，讓人覺得很溫馨舒適。餐點的部分表現得都很不錯，牧羊人派跟雞肉鹹派都很好吃，但份量不大。橙香咖啡、檸檬多多美式的咖啡味都不太明顯，有點像是在喝果汁，如果是不喜歡喝苦咖啡的人，應該會蠻喜歡的！我們很幸運沒有訂位卻有空位，真的很開心，但是大家記得要提前預約喔！

餐桌上的時光

地址：台中市大里區向上街5號（金城社區公園）

電話：0934－328461

營業時間：平日11：00－16：00；假日或國定假日09：30－16：00（公休日請看IG公告）

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