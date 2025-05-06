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享受一場心靈SPA！南投日式木屋遠離城市喧囂　泡茶、聽蟲鳴鳥叫

桃桃's旅人手札

桃桃's旅人手札 桃桃's旅人手札

桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

▲▼南投魚池住宿|日月潭明宿-秘境日式木屋推薦|阿爸食堂古早味早餐/交通.停車.環境完整介紹。（圖／部落客桃桃授權提供）

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者陳莉玟

位於環湖公路上的「日月潭明宿」，以日式木屋風格設計，提供寬敞舒適的房間，還有專屬茶室，讓旅人感受溫暖與放鬆。無論是與親友或家人同行，都能在草皮上悠閒散步、小露台上靜靜品茶，或是品嚐阿爸食堂現煮的古早味早餐。

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交通方式＆停車資訊
日月潭明宿位於南投縣魚池鄉平和巷的環湖公路上，所在位置比較偏僻，相當的寧靜，很適合渡假住宿，不受打擾。離日月潭鬧區伊達邵商店街開車要20分鐘左右，交通稍微不方便，有專屬停車位，所以開車前往會比較合適。

▲▼南投魚池住宿|日月潭明宿-秘境日式木屋推薦|阿爸食堂古早味早餐/交通.停車.環境完整介紹。（圖／部落客桃桃授權提供）

環境介紹
日月潭明宿由五間日式木屋所組成，雖然都在同一個屋簷下，但每一間都是獨立的。由民宿主人兩兄弟自行繪圖與監工選料，並一木一木進行拼裝而成的，可以感受到民宿老闆滿滿的熱情與愛。

▲▼南投魚池住宿|日月潭明宿-秘境日式木屋推薦|阿爸食堂古早味早餐/交通.停車.環境完整介紹。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲日月潭明宿的環境，日式建築加上綠色草皮，真的好愜意。

▲▼南投魚池住宿|日月潭明宿-秘境日式木屋推薦|阿爸食堂古早味早餐/交通.停車.環境完整介紹。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲很適合三五好友或是家族旅行，小朋友可以在草皮上盡情的跑跳玩耍，大人可以坐在門邊聊聊天。

▲▼南投魚池住宿|日月潭明宿-秘境日式木屋推薦|阿爸食堂古早味早餐/交通.停車.環境完整介紹。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼南投魚池住宿|日月潭明宿-秘境日式木屋推薦|阿爸食堂古早味早餐/交通.停車.環境完整介紹。（圖／部落客桃桃授權提供）

雙人房

▲▼南投魚池住宿|日月潭明宿-秘境日式木屋推薦|阿爸食堂古早味早餐/交通.停車.環境完整介紹。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲日月潭明宿的房型只有雙人房跟四人房，格局是一樣的。我們入住的是田頭社，房間名是用南投舊地名，非常特別。

▲▼南投魚池住宿|日月潭明宿-秘境日式木屋推薦|阿爸食堂古早味早餐/交通.停車.環境完整介紹。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲其他四間是貓瀾社、審鹿社、社仔社、水裏社。

▲▼南投魚池住宿|日月潭明宿-秘境日式木屋推薦|阿爸食堂古早味早餐/交通.停車.環境完整介紹。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼南投魚池住宿|日月潭明宿-秘境日式木屋推薦|阿爸食堂古早味早餐/交通.停車.環境完整介紹。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲房間非常寬敞，完全不會有擁擠壓迫感。一進來就聞到木頭香氣，讓人很舒適又放鬆。

▲▼南投魚池住宿|日月潭明宿-秘境日式木屋推薦|阿爸食堂古早味早餐/交通.停車.環境完整介紹。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲床鋪在榻榻米上，設計充滿了日式風情。

▲▼南投魚池住宿|日月潭明宿-秘境日式木屋推薦|阿爸食堂古早味早餐/交通.停車.環境完整介紹。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲挑高的設計，躺在床上看著上方的木頭，也不會有壓迫感，反而讓人覺得很寧靜。

▲▼南投魚池住宿|日月潭明宿-秘境日式木屋推薦|阿爸食堂古早味早餐/交通.停車.環境完整介紹。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲床的前方就是電視，房間有冷暖氣，冬天來住也不用怕會冷。

▲▼南投魚池住宿|日月潭明宿-秘境日式木屋推薦|阿爸食堂古早味早餐/交通.停車.環境完整介紹。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲房間採開放式設計，讓房間更加寬敞。最特別的地方就是房間內設有茶室，可以在房間內享受泡茶的樂趣。

▲▼南投魚池住宿|日月潭明宿-秘境日式木屋推薦|阿爸食堂古早味早餐/交通.停車.環境完整介紹。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲提供日月潭阿薩姆紅茶，讓房客可以細細品茶。老闆說水龍頭的水是山泉水，拿來泡茶最對味，泡出來的茶特別甘甜順口。

▲▼南投魚池住宿|日月潭明宿-秘境日式木屋推薦|阿爸食堂古早味早餐/交通.停車.環境完整介紹。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼南投魚池住宿|日月潭明宿-秘境日式木屋推薦|阿爸食堂古早味早餐/交通.停車.環境完整介紹。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲後方還有私人小露台，好天氣可以坐在外頭吸收芬多精跟聆聽鳥叫蟲鳴聲，實在是太幸福了！

▲▼南投魚池住宿|日月潭明宿-秘境日式木屋推薦|阿爸食堂古早味早餐/交通.停車.環境完整介紹。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲浴室空間也很寬敞，是以抿石子跟實木打造的，很有日式氛圍感。有超大抿石子浴缸，可以邊泡澡邊欣賞窗外的景色。

▲▼南投魚池住宿|日月潭明宿-秘境日式木屋推薦|阿爸食堂古早味早餐/交通.停車.環境完整介紹。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲淋浴空間是半乾濕分離的設計，水太大還是會流到外面，這點稍嫌可惜。

▲▼南投魚池住宿|日月潭明宿-秘境日式木屋推薦|阿爸食堂古早味早餐/交通.停車.環境完整介紹。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼南投魚池住宿|日月潭明宿-秘境日式木屋推薦|阿爸食堂古早味早餐/交通.停車.環境完整介紹。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲提供大罐的潤髮乳、洗髮精、沐浴精。

▲▼南投魚池住宿|日月潭明宿-秘境日式木屋推薦|阿爸食堂古早味早餐/交通.停車.環境完整介紹。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲基本的盥洗用品也很齊全。

▲▼南投魚池住宿|日月潭明宿-秘境日式木屋推薦|阿爸食堂古早味早餐/交通.停車.環境完整介紹。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲吹風機的風力一般。

▲▼南投魚池住宿|日月潭明宿-秘境日式木屋推薦|阿爸食堂古早味早餐/交通.停車.環境完整介紹。（圖／部落客桃桃授權提供）

早餐
住宿有附早餐，是在一旁的阿爸食堂用餐。阿爸食堂是明宿主人的祖厝，充滿古早味，除了提供房客用餐之外，一般旅客也可以前往用餐，但需要提前預約才行。

▲▼南投魚池住宿|日月潭明宿-秘境日式木屋推薦|阿爸食堂古早味早餐/交通.停車.環境完整介紹。（圖／部落客桃桃授權提供）

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▲▼南投魚池住宿|日月潭明宿-秘境日式木屋推薦|阿爸食堂古早味早餐/交通.停車.環境完整介紹。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼南投魚池住宿|日月潭明宿-秘境日式木屋推薦|阿爸食堂古早味早餐/交通.停車.環境完整介紹。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲早餐是簡單的清粥小菜，餐點都是現煮現炒的，吃起來熱騰騰。

▲▼南投魚池住宿|日月潭明宿-秘境日式木屋推薦|阿爸食堂古早味早餐/交通.停車.環境完整介紹。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲有炒空心菜、煎魚、菜脯蛋、豆腐乳、肉鬆、花生米、地瓜稀飯跟一壺熱茶，是非常滿足的一餐。

▲▼南投魚池住宿|日月潭明宿-秘境日式木屋推薦|阿爸食堂古早味早餐/交通.停車.環境完整介紹。（圖／部落客桃桃授權提供）

總結
日月潭明宿位置滿偏僻的，與日月潭鬧區有一段距離，環境很悠靜，更能感受旅行美好的一切。建議入住時可以先採買好食物，這樣就不用再出門了。整體來說，房間的大小、整潔度、服務態度，都很滿意。缺點就是隔音稍嫌差了些，日式建築隔音難免稍差，怕吵的人要斟酌一下。整體來說日月潭明宿是我願意再回訪入住的民宿，推薦給大家！

▲▼南投魚池住宿|日月潭明宿-秘境日式木屋推薦|阿爸食堂古早味早餐/交通.停車.環境完整介紹。（圖／部落客桃桃授權提供）

日月潭明宿

地址：南投縣魚池鄉平和巷78號
電話：0965－338651

＊部落客《桃桃's旅人手札》現有經營：粉絲團部落格

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