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石門「紫色鳶尾花海」免費拍！與梯田相映超夢幻　順遊老梅綠石槽

▲全台唯一梯田鳶尾花海開放民眾免費進入拍照。（圖／新北市農業局提供）

▲全台唯一梯田鳶尾花海又來了，佛心開放民眾免費進入拍照。（圖／新北市農業局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

全台唯一「梯田鳶尾花海」又來了！新北市石門區的石門嵩山被譽為「巨人登天的台階」，在6月大波斯菊花海盛開前，紫色鳶尾花已開滿梯田四周，壯麗景致湧入眾多民眾前來，置身浪漫的春日風光中。

▲全台唯一梯田鳶尾花海開放民眾免費進入拍照。（圖／新北市農業局提供）

▲紫色鳶尾花已開滿梯田四周，壯麗景致湧入眾多民眾前來，置身浪漫的春日風光中。（圖／新北市農業局提供）

新北市農業局表示，每年四月至六月，新北嵩山農村再生社區梯田開滿鳶尾花，近年開始擴大種植面積，以紫色鳶尾花為主要色彩，點綴鮮黃、潔白與火紅的花朵，與層疊的梯田相互輝映，形成數大就是美的景致。

▲全台唯一梯田鳶尾花海開放民眾免費進入拍照。（圖／新北市農業局提供）

▲以紫色鳶尾花為主要色彩，點綴鮮黃、潔白與火紅的花朵在內。（圖／新北市農業局提供）

農業局說明，石門區嵩山社區位於台2線轉接北19線，百年前，當地居民利用陽明山火山岩石砌成梯田，又被稱作「巨人登天的台階」，層疊交錯的石塊與水渠交織，形成絕美的幾何圖案，與附近的田間小徑相映成趣。

▲全台唯一梯田鳶尾花海開放民眾免費進入拍照。（圖／新北市農業局提供）

▲石門嵩山社區因有12位參與的農民，年齡加總超過千歲，故種出的米又有「千歲米」之稱。（圖／新北市農業局提供）

石門嵩山社區也以千歲米聞名。該社區參與新北市農業局農村再生計畫，在梯田重新栽種農作物，引進日本越光米品種，復育百年前石梯田光景，因有12位參與的農民，年齡加總超過千歲，故種出的米又有「千歲米」之稱。

近年嵩山社區在梯田裡種植鳶尾花，此舉不僅節省人力，也有效維護梯田景觀，不過，再次提醒民眾，入內拍照請勿攀折花木、亂丟垃圾，共同維護環境整潔。

▲▼老梅綠石槽|海岸抹茶綠地毯．新北旅遊必訪免費景點。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供）

▲老梅綠石槽進入最美觀賞期。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供）

來到新北石門區，也別錯過春季限定的「老梅綠石槽」，近2公里奇景如「抹茶地毯」，十分療癒，也像是「披著綠色頭髮的岩石」，讓人引發無限想像力。北觀處表示，最佳觀賞時間點是潮汐乾潮前後的1小時，出發前可上氣象局網站查詢。

關鍵字： 新北市旅遊 石門區旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 梯田鳶尾花海 梯田鳶尾花

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