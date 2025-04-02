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坐落鄉間水田上的夢幻飯店！平價奢華展現木質調美學　鶴岡住宿推薦

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者黃鄒承恩

為了去加茂水族館而來到鶴岡，發現了這家鄉間水田中央的飯店，真的有夠漂亮！竟然還很平價，馬上就訂了，而且超後悔只住一晚，真的設計感十足，2020才開幕，算是很新的飯店，而且還是世界級木造建築旅館。不過我還是要提醒大家，住這家很看天氣與季節，如果是割稻期還有水田可以看，如果像我們剛好遇到割稻期＋缺水的話，只有殘雪能看，大家還是看看官網照片，下次挑對季節再來，沒水田至少也要遇到黃澄澄的稻田。

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▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

世界級木造建築設計
為何說是世界級木造建築旅館，因為這是由日本建築師坂茂擔任建築設計，獲得普立茲克建築獎的建築奇才，首度跨足旅館飯店設計的作品。這是以鶴岡四季山光水色、鄉間稻田並與周遭的山脈及鄉鎮完美地融合設計出來的飯店，加上大量運用永續建材，是日本國內最大級的木造飯店建築。

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

看水田＆稻田美景需注意時機
可惜的是我們入住太晚，隔天行程又太趕，加上我們這天來的天候狀態不佳，導致我們拍不到水田也沒遇到黃澄澄的稻田美景。

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

室內建築設計感
不過室內建築就已經讓我們很驚艷了，大地色木質調的溫暖樸實，加上寬敞簡約有設計感的大廳，強調以地景為重的設計手法，真的讓人後悔沒多住幾天。

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

藏書超過千本的書閣
由日本第一選書師幅允孝所創的BACH編輯陳列，收藏一千冊藝文史書。另外也有提供按摩服務，但需要付費解鎖。

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲很像船艙內部的設計，都是使用循環再生、環保建材的素材。

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲坂茂設計作品中常見的「紙管」，應用櫃台、牆壁、傢俱、裝飾、隔間等。

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲就連推車也很講究。

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲以出羽三山（月山、羽黑山、湯殿山）為名的三座客房棟。

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲連接的走道就像移動式巨大落地窗，對應著窗外水田所反射的倒影。

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲但很不幸的，我們只能遇到殘雪，若是雪下大一點，就是住在雪中央了，可惜。

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲裡面剛開始覺得跟迷宮一樣，每一條走廊都差不多。

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲沿途標示都非常的低調。

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲連續性的幾何線條創造出特殊的視覺效果。

雙人房（即時房價查詢）
143間客房都有對外窗，建議選擇正對田園窗景的房型。我們當時入住，單人一間的話是2千多元，現在查好像又貴了一點。

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼床頭櫃跟椅子也都是用紙管做成的。

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲天氣好又有稻田時，你可以看到這風景，所以要好好選房型，記得對外窗要正對田園風景。

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼還有提供平板跟紙本介紹這家飯店的設計理念。

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼生活住宿用品全部藏在活動式木櫃裡。

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲不管是浴巾或浴衣質感都很好。

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲拖鞋是拋棄式的。

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲比起設計風格，這裡提供的備品就相對樸實了一些。

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼浴室跟廁所是分開的，讚

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼洗手檯下方有吹風機、牙刷牙膏等備品。

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲可淋浴也可以泡澡。

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲日本都會提供護髮乳，很貼心。

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲喜歡衛浴分開的房型。

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲投幣式洗衣間就在我們房間附近，因為已經是第四天旅程，我們幾個人輪流一直洗衣服。

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲製冰機。

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲自動販賣機，這個很需要，這裡比較偏僻，沒有便利商店。

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲因為太來去匆匆，我們全團都沒人泡到湯，可惡。

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲因為沒預約早餐，聽說都是採用地產地銷、有機栽種食材的農夫餐廳「IRODORI」。

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲幾何圖形鏤空設計，讓陽光投射下來地板上也出現有趣的倒影。

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲圖書館另一側為選品店，提供山形縣內各地區優良設計的好物品，例如農產、糕餅、地酒、工藝、道具、織品等選物。

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲用餐時間只能給大家參考，因為我都沒吃到沒辦法拍給大家看。

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲隔天起床，看到殘雪變多了，天氣雖然很陰，但沒關係啦，有來過就很開心了。

▲▼就睡在稻田中央！日本世界級木造平價飯店宛如漂浮在水田上。（圖／Mika出走美食日誌授權提供）

▲我也算是朝聖過世界級木造建築旅館了，希望下次能有機會再來補考，至少讓我拍到水田啊。

水田露台莊內飯店

地址： Shimotorinosu-23-1 Kitakyoden, Tsuruoka, Yamagata 997-0053日本

出走是為了更深刻回到原來的位置
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關鍵字： 水田露台莊內飯店 鶴岡市旅遊 達人旅遊 旅遊情報 日本特色系列 Mika出走美食日誌

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