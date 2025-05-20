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台北福華60道港點粵菜吃到飽！燒臘BBQ、鮑魚蝦燒賣無限供應

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Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

▲▼珍珠坊吃到飽_菜單︱台北福華大飯店︱60道港點粵菜精緻美味︱捷運大安站。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

撰文攝影／WISELY's 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳莉玟

位於捷運大安站附近的台北福華大飯店「珍珠坊」，是相當具有口碑的港點粵菜餐廳，除了提供多達60道吃到飽品項之外，還有十分值得享用的單點菜餚，一次滿足挑剔的味蕾！不管是必嚐鮑魚蝦燒賣、海皇灌湯包、松露魚翅餃或茄汁鮮大蝦等，都是可以盡情享用續點的好料，而結合玫瑰油雞、明爐燒烤鴨及蜜汁烤叉燒等的港式燒臘，也是不可錯過的美味！

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價格
►平日午餐、晚餐：成人1,250元、兒童625元（含茶資，需另加一成服務費）。
►假日午餐、晚餐：成人1,550元、兒童775元（含茶資，需另加一成服務費）。
►資深優惠：55歲以上，平日1,150元、假日1,300元（價格已含一成服務費，農曆過年期間不適用）。

環境
珍珠坊位於飯店的二樓，最特別的就是餐廳本身設計的古意盎然，與自家的江南春、蓬萊邨從內裝到外觀，呈現截然不同的氛圍，而且生意超好！也正因為如此，所以就算平日前往也是座無虛席，所以建議先訂位為佳。

▲▼珍珠坊吃到飽_菜單︱台北福華大飯店︱60道港點粵菜精緻美味︱捷運大安站。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼珍珠坊吃到飽_菜單︱台北福華大飯店︱60道港點粵菜精緻美味︱捷運大安站。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼珍珠坊吃到飽_菜單︱台北福華大飯店︱60道港點粵菜精緻美味︱捷運大安站。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼珍珠坊吃到飽_菜單︱台北福華大飯店︱60道港點粵菜精緻美味︱捷運大安站。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼珍珠坊吃到飽_菜單︱台北福華大飯店︱60道港點粵菜精緻美味︱捷運大安站。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

菜單
►冷盤類（3道）：妙製海蜇頭、柚香蓮藕、胡麻龍鬚菜
►燒臘類（5道）：脆皮燒肉、明爐烤燒鴨、蜜汁烤叉燒、玫瑰油雞、潮滷牛腱
►羹湯類（3道）：蟹肉玉米羹、翡翠瑤柱羹、明火煲例湯
►熱炒類（19道）：生菜鮮蝦鬆、白灼鮮白蝦、蛤蜊絲瓜、避風塘軟殼蟹、清蒸鮮魚件、鮑絲韭黃銀芽、塔香羔羊肉、三杯軟絲、辣子跳跳雞、蠔油牛肉、茄汁鮮大蝦、蜜汁咕咾肉、蒜炒西生菜、鼓黃蔥燒魚、粵式小炒皇、銀魚莧菜、照燒松阪豬、黑椒雞柳條、干貝烏參豆腐煲
►主食類（5道）：鮑魚滑雞粥、廣州香炒飯、乾炒牛河粉、廣州什錦麵、乾燒伊府麵
►點心類（17道）：豉味鮮鳳爪、蒜豉蒸排骨、紅麴珍珠丸、香茜牛肉丸、海皇灌湯包、鮑魚蝦燒賣、松露魚翅餃、福華蝦皇餃、蠔皇叉燒包、家鄉鹹水餃、銀絲炸春捲、香麻百花筒、蘿蔔鮮肉酥、絲瓜蝦腸粉、蜜汁叉燒腸、臘味蘿蔔糕、奶油菠蘿包
►甜品類（10道）：紅豆芝麻球、芝麻金沙酥、酥炸馬蹄條、濃醇芋泥包、香滑流沙包、一品蛋塔、翠玉綠豆糕、芝麻糊、楊枝甘露、紅豆杏仁露
►飲品類（5款）：可樂、雪碧、零卡可樂、OOHA風味氣泡飲、Asahi朝日生啤酒

▲▼珍珠坊吃到飽_菜單︱台北福華大飯店︱60道港點粵菜精緻美味︱捷運大安站。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼珍珠坊吃到飽_菜單︱台北福華大飯店︱60道港點粵菜精緻美味︱捷運大安站。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲用餐時間120分鐘，同桌消費需選擇相同方案，吃到飽不提供打包服務。

▲▼珍珠坊吃到飽_菜單︱台北福華大飯店︱60道港點粵菜精緻美味︱捷運大安站。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼珍珠坊吃到飽_菜單︱台北福華大飯店︱60道港點粵菜精緻美味︱捷運大安站。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲餐後贈送哈根達斯冰淇淋迷你杯一杯。

餐點

燒臘BBQ
有脆皮燒肉、明爐烤燒鴨、蜜汁烤叉燒、玫瑰油雞、潮滷牛腱，很值得都各點一份來吃，端上桌時會以拼盤的方式提供。每一項都做得很到位，像是燒肉烤鴨這種較費工的，也將味道掌握把控得很好，並且還有滋味一流的牛腱，都是用料實在的食材。

▲▼珍珠坊吃到飽_菜單︱台北福華大飯店︱60道港點粵菜精緻美味︱捷運大安站。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼珍珠坊吃到飽_菜單︱台北福華大飯店︱60道港點粵菜精緻美味︱捷運大安站。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

銀魚莧菜、胡麻龍鬚菜
分別是熱炒與冷盤的蔬菜類，雖然皆以青菜為主，但是味道風格差異甚大。前者味道很細緻，後者則是偏爽脆，口感各具特色。

▲▼珍珠坊吃到飽_菜單︱台北福華大飯店︱60道港點粵菜精緻美味︱捷運大安站。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼珍珠坊吃到飽_菜單︱台北福華大飯店︱60道港點粵菜精緻美味︱捷運大安站。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

臘味蘿蔔糕、家鄉鹹水餃、香麻百花筒（鮮蝦腐皮捲）、絲瓜蝦腸粉、豉味鮮鳳爪、奶油菠蘿包
大家幾乎都會點的港點，每道都很好吃且到位，尤其菠蘿包與腐皮捲，真的是好吃到不像話，讓我們點了兩回來享用！

▲▼珍珠坊吃到飽_菜單︱台北福華大飯店︱60道港點粵菜精緻美味︱捷運大安站。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼珍珠坊吃到飽_菜單︱台北福華大飯店︱60道港點粵菜精緻美味︱捷運大安站。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

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▲▼珍珠坊吃到飽_菜單︱台北福華大飯店︱60道港點粵菜精緻美味︱捷運大安站。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼珍珠坊吃到飽_菜單︱台北福華大飯店︱60道港點粵菜精緻美味︱捷運大安站。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼珍珠坊吃到飽_菜單︱台北福華大飯店︱60道港點粵菜精緻美味︱捷運大安站。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

鮑魚蝦燒賣、紅麴珍珠丸、松露魚翅餃、福華蝦皇餃
不單是用料製作很費工之外，選用的內餡材料也較昂貴，因此用來做吃到飽真的很不簡單，並且味道也很可口！

▲▼珍珠坊吃到飽_菜單︱台北福華大飯店︱60道港點粵菜精緻美味︱捷運大安站。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼珍珠坊吃到飽_菜單︱台北福華大飯店︱60道港點粵菜精緻美味︱捷運大安站。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

海皇灌湯包
這道居然也列在吃到飽菜單裡，真的讓我很意外，因為它不是很平價的料理，本身運用高湯將內含多樣豐富食材湯包去煨煮，是屬於偏向暖心溫潤的熱湯料理。

▲▼珍珠坊吃到飽_菜單︱台北福華大飯店︱60道港點粵菜精緻美味︱捷運大安站。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

明火煲例湯
以冬瓜、竹笙及豬肋軟排來製作，味道甘醇雅致而且沒有什麼雜味，對於喜歡湯品的我來說，是相當令我滿意的味道。能將多樣食材渾融於湯頭裡，這也是需要花時間去製作的呢！

▲▼珍珠坊吃到飽_菜單︱台北福華大飯店︱60道港點粵菜精緻美味︱捷運大安站。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

蛤蜊絲瓜、粵式小炒皇、辣子跳跳雞
都是很棒的下飯菜，不過炒製的火候與內容同樣真材實料，而且味道不會太重口。對主要客群是年長者及注重清淡飲食者來說，這些菜餚的調整是很周到的安排。

▲▼珍珠坊吃到飽_菜單︱台北福華大飯店︱60道港點粵菜精緻美味︱捷運大安站。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼珍珠坊吃到飽_菜單︱台北福華大飯店︱60道港點粵菜精緻美味︱捷運大安站。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼珍珠坊吃到飽_菜單︱台北福華大飯店︱60道港點粵菜精緻美味︱捷運大安站。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

避風塘軟殼蟹、茄汁鮮大蝦
不同風格的海鮮料理，避風塘軟殼蟹是酥脆口感，茄汁鮮大蝦則是偏濃甜風味，兩者都很好吃並且份量剛好，父母都很喜歡。

▲▼珍珠坊吃到飽_菜單︱台北福華大飯店︱60道港點粵菜精緻美味︱捷運大安站。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼珍珠坊吃到飽_菜單︱台北福華大飯店︱60道港點粵菜精緻美味︱捷運大安站。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

乾炒牛河粉、干貝烏參豆腐煲
經典的港式菜餚，同樣是沒有那麼鹹膩，但是調味用料仍然保持本心，讓我在品嚐時不會覺得有排斥感，也不會喝太多茶水。

▲▼珍珠坊吃到飽_菜單︱台北福華大飯店︱60道港點粵菜精緻美味︱捷運大安站。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼珍珠坊吃到飽_菜單︱台北福華大飯店︱60道港點粵菜精緻美味︱捷運大安站。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

單點品項

柱侯牛筋腩煲

▲▼珍珠坊吃到飽_菜單︱台北福華大飯店︱60道港點粵菜精緻美味︱捷運大安站。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲看似很樸實的牛腩煲肉塊很Q彈，實際嚐起來入口即化且滋味香濃。

廣式炒飯

▲▼珍珠坊吃到飽_菜單︱台北福華大飯店︱60道港點粵菜精緻美味︱捷運大安站。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲除了米飯顆粒分明之外，幾乎快要等比的配料及魚籽也給得大方，不僅內容到位，而且還有物超所值的感動！

珍珠坊（台北福華大飯店）

地址：台北市大安區仁愛路三段160號
電話：02－23267426
時間：11：30－14：30、17：30－21：30，假日11：00－14：30、17：00－21：30

Wisely
一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
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