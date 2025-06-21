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走進純樸漁港小鎮享受慢時光　枋山秘境咖啡藏身不起眼小宅內

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼風滿｜純樸小鎮中的老宅餐廳。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

每一次去恆春旅行，一定會經過枋山這一塊樸實的鄉鎮，卻總是會不小心與這間開幕不到一年的老宅餐廳「風滿」擦肩而過，而這一次終於有機會來朝聖了。這樣的老宅中，總是可以讓人感覺到心裡平靜，看到那些光影照射在空間裡時，總覺得老宅多了一絲絲的生命力。

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停車資訊

▲▼風滿｜純樸小鎮中的老宅餐廳。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲如果各位有打算來風滿的話，其實兩旁的馬路幾乎都是紅線，要停車的話不算方便，可以把車子停在後方的空地中。

▲▼風滿｜純樸小鎮中的老宅餐廳。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

空間介紹
挑高天花板與大片窗戶讓空間寬敞明亮，木製桌椅與手工藝品，突顯店家的細節用心。牆上的吊扇、吊燈與布簾增加視覺層次，營造出自然又親切的感受。溫潤木桌搭配淺色鐵椅與靠墊，牆面掛著老式圓形時鐘與木質層板，上頭放著盆栽與藝術擺飾，簡單卻不失巧思。

▲▼風滿｜純樸小鎮中的老宅餐廳。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼風滿｜純樸小鎮中的老宅餐廳。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼風滿｜純樸小鎮中的老宅餐廳。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼風滿｜純樸小鎮中的老宅餐廳。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼風滿｜純樸小鎮中的老宅餐廳。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

總共有兩個空間
往裡頭走的話還有另一個日式榻榻米的座位區，搭配木質矮桌與日式靠椅，適合三五好友或家庭入座。柔和的自然光從紗窗灑落，牆面採水泥灰塗料，低調中帶有溫度。上方有木製平台和儲物空間，讓整體空間兼具機能與設計感。

▲▼風滿｜純樸小鎮中的老宅餐廳。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼風滿｜純樸小鎮中的老宅餐廳。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼風滿｜純樸小鎮中的老宅餐廳。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼風滿｜純樸小鎮中的老宅餐廳。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

菜單

▲▼風滿｜純樸小鎮中的老宅餐廳。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼風滿｜純樸小鎮中的老宅餐廳。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

餐點

正宗港口茶
因為中午的時候已經先在恆春先用過餐了，所以抵達的時候不餓，於是就點了一款飲品跟一款冰淇淋來吃吃看。這一次我們點了台灣最南端的茶種「港口茶」喝起來特別清香，雖然有一種澀感，但是不會覺得味道不好，反而多了一種特別的風味。

▲▼風滿｜純樸小鎮中的老宅餐廳。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

自製銅鑼燒冰淇淋
來到這邊主要是吃鹹食，如果想要吃甜點的話，目前只有冰淇淋的選擇，我覺得甜度恰到好處，不會過甜，而且是店家自己熬煮的蜜紅豆，吃起來也很綿密。

▲▼風滿｜純樸小鎮中的老宅餐廳。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

風滿

地址：屏東縣枋山鄉7－3號
營業時間：11：30－18：30（周二公休、不定期店休）

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

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