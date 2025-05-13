西門町隱藏版15元蜂蜜綠！老唱片行邊喝邊挖寶　黑膠懷舊CD都有

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

萬華西門町漢口街巷內竟然有如此平價的飲料店，而且還是藏身在老字號唱片行裡面，「95樂府」菜單飲料只要15元起，最貴不超過50元，這裡可是台北市中心的觀光鬧區，還賣這麼便宜，只要是營業時間，無論何時經過門口總是大排長龍，除了便宜外味道還很不錯呢！

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交通位置

地址位在台北市萬華區漢口街二段20巷11號，隱身西門町商圈巷內，從捷運西門站6號出口出來，約步行400公尺、約5分鐘左右即可抵達，若是騎車前往記得不要擋住店家門口。

天天大排長龍

只要是店家營業時間，門口總是排滿排隊人潮，好在店家出餐速度蠻快的，稍微等一下就能拿到飲料，從滿滿的杯子量就能知道生意有多好，我們來的這天還是平日下午的離峰時段，若是周末假日生意肯定更好。

菜單

此為2025.3所拍攝Menu，以前純茶系列只要10元，現在漲價成為15元還是很便宜啦，台北市中心這價格哪裡還有的找，紅茶、綠茶、烏龍茶可以自由排列組合，看你要加奶精、鮮奶、多多、仙草凍、山粉圓、椰果都可以，還有冬瓜檸檬、黑糖鳳梨檸檬、洛神酸梅湯、薑汁桂圓紅棗茶等特調系列。

▲各式現泡茶也只要25元，真的是有夠便宜。

飲料都有淡淡蜂蜜香氣

冰塊、甜度都可以調整，較為特別的是如果加糖的話，「95樂府」是加蜂蜜，即使是最便宜的15元純茶也是加蜂蜜，這點真的佛心到爆，等於說一杯蜂蜜綠茶只要15元，也太便宜了吧！

▲飲料都是大杯裝，沒有仔細問容量，但至少有600c.c啦！

仙草凍鮮奶綠茶－45元、烏龍綠－15元

價格雖然便宜，但味道也還算不錯，雖然不到很濃郁，可是絕對對得起價格，我點的是仙草凍鮮奶綠茶，微糖的甜度有點高，但因為是加蜂蜜多了一絲香氣，所以還在可接受範圍內，或許不到專程來喝的程度，但之後只要來西門町，剛好有到附近的話，想喝杯冰涼的飲料，仍會選擇來這購買。

是唱片行也是手搖店

95樂府本身是一家萬華在地老字號唱片行，販售著各式CD、黑膠唱片，除了華語音樂外，還有很多韓國音樂、日本音樂，只要你是音樂迷都推薦可以來這裡挖寶，這裡也可以使用文化幣，當然別忘了順路買一杯便宜好喝的手搖飲料，清涼又消暑！

95樂府

地址：台北市萬華區漢口街二段20巷11號

電話：02－23122251

營業時間：12：00－21：30 （周一公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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