台北老派咖啡廳「上千本漫畫」不限時免費看　低消80元超平價

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

喜歡看漫畫小說的人，一定要收藏這家在捷運南京復興站、台北小巨蛋附近的「田中園環亞店」！內用低消只要一杯飲料或是一份套餐，就能盡情狂看上千本漫畫書、小說、雜誌等等，種類很豐富！菜單簡餐都蠻好吃的，是很夠水準的台北松山區老派咖啡廳，網路評價跟生意都很好。

交通

從捷運南京復興站、台北小巨蛋出口出來，均是步行10分鐘內可到的距離，附近路邊停車較為不易，建議還是搭乘捷運或公車前往，交通較為方便。

分店

除了這家田中園環亞店外，湖光市場旁有內湖店、大安森林公園附近有大安店。台北總計三家「田中園」分店，經營型態、裝潢風格看起來差不多，都是以咖啡簡餐搭配漫畫小說的形式經營。

環境

內用座位數不少，我們是平日中午一開店就抵達，很多位子都已經擺上「訂位」的牌子。午餐用餐時間一到，附近松山區上班族瞬間湧入，沒多久就整間坐滿滿，生意好到誇張。建議大家可以先打電話訂位，預約好再來才能確保一定有位子，不然就是跟我們一樣早點到。

很像小時候家裡附近都會有的咖啡簡餐店，現在在台北市已經不多見了。裝潢風格走的是溫馨田園風，店內擺有不少綠色植物、花卉，客人坐滿的時候會比較吵一些。

漫畫、小說、雜誌加總的藏書量目測超過上千本，書況看起來有點歷史了，好在都還維持得不錯，可以看出老闆和客人都有共同維護書的品質。

▲居然連18禁漫畫都有。

▲小說、雜誌類也有不少選擇，如果有特別想看的書，但是找不到的話，建議直接詢問店家最快。

菜單

內用低消一杯飲料或一份套餐，飲料的選擇跟傳統泡沫紅茶店很像，售價80元起，以有內用座位而且又在台北市中心來說，算是很平價。附近松山區上班族會選擇來這裡吃午餐或晚餐，簡餐真的很厲害，而且還會附上一杯飲料。想簡單吃點東西的話，也有厚片吐司、炸物等輕食茶點，一個人不用300元就能飽餐一頓。

▲簡餐都有附每日例湯、一杯飲料。

餐點

紫菜蛋花湯

▲風味清爽，適合平常口味吃比較清淡的人。

冰奶茶、冰咖啡

▲朋友表示奶茶甜度很高，我的冰咖啡則可以選無糖，走的是煙燻味有點重的深焙路線，符合老派咖啡店的氛圍。

雲南椒麻雞－270元

賣相和我預期的不太一樣，好在味道還是不錯。雞腿肉直接給一整隻，已貼心幫客人分切好，吃的時候可以一塊一塊夾，相當方便。雞肉本身的口感不會乾柴，調味多仰賴底層醬汁，所以建議要再自己多沾點醬才會夠味。酸甜醬汁和雞肉十分合拍，整體呈現是我喜歡的味道，不會過油、過鹹也很加分。

▲讓人驚艷的是，連配菜都蠻好吃的，這天有炒高麗菜、小白菜、番茄炒蛋、少許玉米。

香煎挪威鮭魚－270元

朋友點的香煎挪威鮭魚味道也很不錯，鮭魚份量給得夠誠意，新鮮度佳、料理熟度控制得恰到好處，觀察不少客人來這都會點魚類料理，看來應該是田中園環亞店的強項。

結語

最初是因為在介紹不限時漫畫店「漫漫喫」時，有網友留言向我推薦這間田中園環亞店，沒想到簡餐類這麼好吃，之後若是經過附近的話，仍會想進來試試其他餐點。加上又有上千本漫畫書可看的優勢，飲料、套餐的價格也算平價，一份簡餐的份量不少，除了所選的主菜外，還會附上三樣配菜，這樣的好店當然要大力推薦！

田中園環亞店

地址：台北市松山區南京東路三段303巷14弄2號

電話：02－27181910

營業時間：平日11：00－14：30、17：00－21：00，假日11：00－21：00（周日公休）